 Рада одобрила правки Зеленского в закон об Антикоррупционном суде. ВИДЕО

Данное решение поддержали 323 народных депутата, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, Верховная Рада 10 сентября приняла за основу президентский проект закона (№1025) о внесении изменений в закон о ВАКС (относительно начала работы суда).
Согласно предложенным изменениям, подсудность ВАКС в качестве суда первой инстанции, суда апелляционной инстанции и следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения по которым были внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда; до дня начала работы ВАКС, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось Национальным антикоррупционным бюро Украины и завершено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Все ходатайства и обвинительные акты по этим делам подаются следственным судьям ВАКС, апелляционные жалобы – в Апелляционную палату ВАКС. Если дела не рассмотрены в первой и апелляционной инстанции до дня начала работы суда, такие производства передаются в ВАКС для рассмотрения в установленном порядке.
Але тут не досміху.
есть тексты гораздо интересней и содержательней.
если зеля очевиден и абсолютно предсказуем, то зачем читать его высеры?
Слуги Коломойского одобрили правки преЗЕдента Коломойского.
Антикорупційний суд? є вже НАБУ безконтрольне, яке навіть від аудиту відпетляло..
Инициатива вполне разумная, но были возражения типа "самые хитрожопые коррупционеры САМИ НА СЕБЯ СРОЧНО организовали дела ДО НАЧАЛА действия этого суда, и таким образом застраховались от него!"