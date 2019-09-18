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 Политика Украины
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 Рада одобрила правки Зеленского в закон об Антикоррупционном суде. ВИДЕО

Проект Закона "О внесении изменения в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде (ВАКС)" (относительно начала работы суда)" во втором чтении и в целом. Законопроект призван предотвратить перегрузку ВАКС огромным количеством дел и оставить в его ведении только дела, которыми занимаются САП и НАБУ.

Данное решение поддержали 323 народных депутата, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, Верховная Рада 10 сентября приняла за основу президентский проект закона (№1025) о внесении изменений в закон о ВАКС (относительно начала работы суда).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Высший антикорсуд передали уже почти 200 дел

Согласно предложенным изменениям, подсудность ВАКС в качестве суда первой инстанции, суда апелляционной инстанции и следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения по которым были внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда; до дня начала работы ВАКС, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось Национальным антикоррупционным бюро Украины и завершено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Все ходатайства и обвинительные акты по этим делам подаются следственным судьям ВАКС, апелляционные жалобы – в Апелляционную палату ВАКС. Если дела не рассмотрены в первой и апелляционной инстанции до дня начала работы суда, такие производства передаются в ВАКС для рассмотрения в установленном порядке.

Источник: https://censor.net.ua/v3149090
 
   
 Топ комментарии
 
Правки клоуна Путин проверяет и утверждает. Рада только голосует.
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Да нет у нас больше парламента. Забудьте.

Слуги Коломойского одобрили правки преЗЕдента Коломойского.
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под этим ником прячется петрлексеич и прямо с ВР на цензор строчит свое психрастройство.
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как же смешно это звучит, как сладкая песня кварта, "правки Зеленского" Рада одобрила правки Зеленского в закон об Антикоррупционном суде - Цензор.НЕТ 6863 Рада одобрила правки Зеленского в закон об Антикоррупционном суде - Цензор.НЕТ 6863 Рада одобрила правки Зеленского в закон об Антикоррупционном суде - Цензор.НЕТ 6863
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под этим ником прячется петрлексеич и прямо с ВР на цензор строчит свое психрастройство.
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Як це ти мене розкусив, не розумію, це не можливо Рада одобрила правки Зеленского в закон об Антикоррупционном суде - Цензор.НЕТ 4568
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Закони "строчить як по ....м нотах".
Але тут не досміху.
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Правки клоуна Путин проверяет и утверждает. Рада только голосует.
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вы тоже, вам бы зрадушку бы только написать)))
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я столько бреда не переварю.
есть тексты гораздо интересней и содержательней.
если зеля очевиден и абсолютно предсказуем, то зачем читать его высеры?
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Да нет у нас больше парламента. Забудьте.

Слуги Коломойского одобрили правки преЗЕдента Коломойского.
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Зовсім не те ! Де мордобій петріотів , де блокування трибуни !
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Порохоботы, успокойтесь! Рада схвалила правки Зеленського до закону про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 1835 Все идет путем! Читайте резы последнего соц.опроса .
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а хто контролюватиме взагалі
Антикорупційний суд? є вже НАБУ безконтрольне, яке навіть від аудиту відпетляло..
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бесконтрольное НАБУ? да оно очень себе даже подконтрольное. сначала Пете прислуживало, теперь новой власти. и суд им нужен, чтобы Сытник и ко его могли контролировать и еще больше угождать Зе команде. это ж с ручным судом можно и дело слить в суде нужное и конкурентов "мочить" на раз-два
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Так, заткнуться и слушать!
Инициатива вполне разумная, но были возражения типа "самые хитрожопые коррупционеры САМИ НА СЕБЯ СРОЧНО организовали дела ДО НАЧАЛА действия этого суда, и таким образом застраховались от него!"
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