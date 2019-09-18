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 Политика Украины, Общество
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Все про:Госпогранслужба (3458) граница (3253) задержание (5500) Куба (97) нелегалы (264)

 Семья с Кубы задержана на Волыни при попытке пересечь границу и попасть в ЕС. ВИДЕО

Украинские пограничники задержали семью из Кубы, вблизи украинско-белорусской границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, кубинцы, - семейная пара с сыном и дочерью, двигались в сторону территории Украины, пытаясь обойти пункты пропуска.

По их словам, позже они намеревались попасть в страну Евросоюза. 

Нелегалов задержали. При себе они имели паспорта.

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Источник: https://censor.net.ua/v3149078
 
   
 Топ комментарии
 
И зачем показывать постановочные кадры?
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Їм розповідали що в ЄС медом намазано, що араби живуть там на халяву.
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Вотето они круг нарезали что б попасть с Кубы в ЕС через Украину. Не проще было на пароме до аппенин доплыть ? Семья с Кубы задержана на Волыни при попытке пересечь границу и попасть в ЕС - Цензор.НЕТ 9504
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Даже беженцы из нищей Кубы не хотят задерживаться в более нищей Украине, используя ее как транзит...((((
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Їм розповідали що в ЄС медом намазано, що араби живуть там на халяву.
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Имом ты нищий, Рома ! В центре небольшого городка в небазарный день негде машину припарковать - сплошное ,,зубожиння,,
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Так, так, в найближчі сто років парковки там ще не буде. Жигуль вартістю 100 долярів селяни не будуть мати де поставити.
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Нищие кубинцы имея немного мозгов , могут получить паспорт ЕС (Испании) - даже не выезжая из своей страны. Как многие делают . И спокойно ехать в любую страну мира.
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У тебе є інтернет? Є гаджети? В "багатій Купі" це розкіш))) люблю балаболів)
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А не проще было бы до Флориды на надувном матрасе.
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И зачем показывать постановочные кадры?
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порадовали "мужни погранцы" с перекрещивающимися секторами огня....
алени лесные!герои,млядь,аж 4ых гражданских задержали.
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Ролик сделан так - тихо пробираются нелегалы, все снимают на камеру, а тут: Оп, дайте закурить, а те:
- Ой, а я сигару дома забыл.
- Так принеси ептель.
- Ну, знаете, я щас где-то в Африке как сказали, так шо по сигару бежать слегка.... Родину з Куби затримано на Волині під час спроби перетнути кордон і потрапити в ЄС - Цензор.НЕТ 8563
(проблематично)
- Вы Арестович.
- За что?(плачут)
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А куда рука третьего кубинца тянется? В трусики к девушке, или в карман?
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Бедняг еще заставили снятся в фильме про собственное задержание.
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их шо, при переходе даже не насторожил тот оператор, шо позади них пристроился? ))
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этта проста...es una especie de jodido... в кустах стоял рояль, а кубинцы, перемешанные с африканцами донельзя, все беленькие, но украинский освоили и подчинились...
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Теперь за наши с вами налоги их будут депортировать обратно, предварительно они еще за наши деньги поживут в Украине с месяцок. В , чем перемога??????????
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На кубинско-волынской границе неспокойно.
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Ну и пропустили , чего задерживать ,Европа всех примнет .Почему Украина так попу рвет на счет мтгрантов, какая вам разница пусть люди едут,а ниж не в Украине остаються
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Конечно, пусть берут у ЕС добро на въезд и если их пустят , то пусть едут.
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Ого. Украина набирает популярность у проникающих в ЕС. Надо усиливать контроль, скоро паРаша в лаптях пошлепает.
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