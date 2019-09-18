 Семья с Кубы задержана на Волыни при попытке пересечь границу и попасть в ЕС. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, кубинцы, - семейная пара с сыном и дочерью, двигались в сторону территории Украины, пытаясь обойти пункты пропуска.

По их словам, позже они намеревались попасть в страну Евросоюза.

Нелегалов задержали. При себе они имели паспорта.

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