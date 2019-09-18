 Семья с Кубы задержана на Волыни при попытке пересечь границу и попасть в ЕС. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, кубинцы, - семейная пара с сыном и дочерью, двигались в сторону территории Украины, пытаясь обойти пункты пропуска.
По их словам, позже они намеревались попасть в страну Евросоюза.
Нелегалов задержали. При себе они имели паспорта.
алени лесные!герои,млядь,аж 4ых гражданских задержали.
- Ой, а я сигару дома забыл.
- Так принеси ептель.
- Ну, знаете, я щас где-то в Африке как сказали, так шо по сигару бежать слегка....
(проблематично)
- Вы Арестович.
- За что?(плачут)