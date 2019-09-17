EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  466  25
Все про:ГПУ (9351) реформы (3390) прокурор (908) Рябошапка Руслан (113)

 Разработаем систему оценки качества работы и нагрузки прокуроров, а потом решим, сколько их нужно стране, - Рябошапка. ВИДЕО

По количеству прокуроров на 100 тысяч населения Украина занимает одно из первых мест в мире.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время будет утверждена концепция реформирования уголовной юстиции, - Рябошапка

Глава Генпрокуратуры сообщил, что сейчас в Украине переаттестацию должны пройти 11 тысяч прокуроров.

"После этого должен быть отбор новых кадров. Мы открываем возможность для людей, которые не имели стажа прокурора работать в органах прокуратуры", - сказал Руслан Рябошапка и спрогнозировал, что реформа будет продолжаться два года.

Руководитель ГПУ также утвердительно ответил на вопрос представителей СМИ относительно возможного сокращения количества прокуроров.

"Пока цифра остается та, которая есть, но, по нашим предварительным оценкам, мы не видим необходимости в таком большом количестве прокуроров. Мы сейчас хотим разработать систему оценки качества работы прокуроров, систему оценки нагрузки на работу прокуроров, проанализировать в целом, как они выполняют свои полномочия, и уже потом дадим мотивированные оценки, сколько всего нужно стране", - сказал Руслан Рябошапка.

Также читайте: "Руслан і Віталік фігачитимуть, Кент їх захищатиме", - Шабунин о новом руководстве ГПУ

Он добавил, что по количеству прокуроров на 100 тысяч населения Украина занимает одно из первых мест в мире: "То есть, у нас одно из самых больших количество прокуроров".

Источник: https://censor.net.ua/v3149023
 
 
 Топ комментарии
 
А вот и сакральное обещанное зебилам. Бюджет 2020. ЗЕманда сокрала повышение ЗП учителям.
Разработаем систему оценки качества работы и нагрузки прокуроров, а потом решим, сколько их нужно стране, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 771
 показать весь комментарий
 
Надо добавить, что запланировал повышение кровавый Барыга, а отменил душка ЗЕ.

Кстати, квартиры пленным морякам были оплачены тоже еще при Порошенко, а не при ЗЕльце.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Єта шяпка пахожь на відушьчьєвася з "Прямого" каналу ТБ.
 показать весь комментарий
 
А вот и сакральное обещанное зебилам. Бюджет 2020. ******* сокрала повышение ЗП учителям.
Разработаем систему оценки качества работы и нагрузки прокуроров, а потом решим, сколько их нужно стране, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 771
 показать весь комментарий
 
 
Надо добавить, что запланировал повышение кровавый Барыга, а отменил душка ЗЕ.

Кстати, квартиры пленным морякам были оплачены тоже еще при Порошенко, а не при ЗЕльце.
 показать весь комментарий
 
 
Та душка є бубочкою мами Римми. Йому можна.
 показать весь комментарий
 
Але є і приємна новина! Вони зробили це разом! Разработаем систему оценки качества работы и нагрузки прокуроров, а потом решим, сколько их нужно стране, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4162
 показать весь комментарий
 
 
В параше пусть смеются лучше с себя.Как в стране с такими ресурсами,нищета беспросветная дальше 100 км от мацвы.А мы уж как то сами разберемся.
 показать весь комментарий
 
 
система оценки будет проходить по "формуле рябошапки".
 показать весь комментарий
 
По формуле Коломойши. Присягу ему же давать будут.
 показать весь комментарий
 
Не поможет, вот если каждого десятого оставить в живых, тогда шанс есть.
 показать весь комментарий
 
Поскольку мы уже знаем , что для того , чтобы быть прокурором никакого образования не нужно , предлагаю каждому взрослому жителю Украины побыть прокурором хотя бы месяц , по очереди .
Чтобы никому обидно не было .
 показать весь комментарий
 
Т.е. это такой план - посчитать прокуроров, и решить сколько их надо. Как у Деда Мороза реформа - посчитать игрушке в торбе, и решить - много их или мало. Или девушка в ящике для обуви туфли считает - что лучше 10 пар туфель или 100 пар. Чем больше - тем лучше. Хотя две пары на две ноги не налезет.

Так в прокуратуре и взятки берут, и, кстати, заявления крадут. Написал заявление - а завтра его нет, - потеряли.
Это не новость, а чепуха с прокуратуры.
 показать весь комментарий
 
Реформа прокуратуры? Нет ничего проще - надо просто действовать аналогично лозунгу в Китае "одна семья - один ребенок", только для Украины лозунг должен звучать как "одна семья - один прокурор (или судья, или работник правоохранительных органов)". Судейские- ментовские-прокурорские-СБУшные это уже целая каста, они создают семьи между своими, общаются только со своими, и скоро начнут страдать болезнями из-за близкородственных браков.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх