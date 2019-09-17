 Разработаем систему оценки качества работы и нагрузки прокуроров, а потом решим, сколько их нужно стране, - Рябошапка. ВИДЕО

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, информирует Цензор.НЕТ.

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Глава Генпрокуратуры сообщил, что сейчас в Украине переаттестацию должны пройти 11 тысяч прокуроров.

"После этого должен быть отбор новых кадров. Мы открываем возможность для людей, которые не имели стажа прокурора работать в органах прокуратуры", - сказал Руслан Рябошапка и спрогнозировал, что реформа будет продолжаться два года.

Руководитель ГПУ также утвердительно ответил на вопрос представителей СМИ относительно возможного сокращения количества прокуроров.

"Пока цифра остается та, которая есть, но, по нашим предварительным оценкам, мы не видим необходимости в таком большом количестве прокуроров. Мы сейчас хотим разработать систему оценки качества работы прокуроров, систему оценки нагрузки на работу прокуроров, проанализировать в целом, как они выполняют свои полномочия, и уже потом дадим мотивированные оценки, сколько всего нужно стране", - сказал Руслан Рябошапка.

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Он добавил, что по количеству прокуроров на 100 тысяч населения Украина занимает одно из первых мест в мире: "То есть, у нас одно из самых больших количество прокуроров".