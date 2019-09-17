EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  1591  40
Все про:акция (1945) ветераны (563) Антитеррористическая операция (15811) Анна Коваленко (30) Европейская Солидарность (116) Офис Президента (99)

 Попытки переложить ответственность на ветеранов АТО за войну на Донбассе недопустимы, - Европейская Солидарность. ВИДЕО

Заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко обвинила ветеранов - участников боевых действий в развязывании войны на востоке Украины.

В сети опубликовано видео, на котором Коваленко общается с участниками акции под Офисом президента, пишет Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве возле здания СБУ прошла акция "Когда сядет Медведчук?". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На записи слышно, как они удивляются, что, по словам чиновницы, виновны в развязывании войны на востоке Украины.

Команда "Европейской Солидарности" "осуждает любые попытки снять ответственность с России и Путина за длительную вооруженную агрессию против нашей страны".

"Украинская дипломатия предоставила неопровержимые доказательства пребывания российских войск и оружия на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, чем обеспечила системное санкционное давление на агрессора.

Обвинения в адрес украинских военных в развязывании войны - удар по международной поддержке и доверии к нашему государству со стороны западных союзников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Евросолидарность" о поджоге дома Гонтаревой: Во власти есть представители, которые хотят ей отомстить

Особенно настораживает, что подобные обвинения в адрес ветеранов прозвучали от эксперта по вопросам обороны и безопасности, что может отражать реальное отношение всего Офиса президента к защитникам и их потребностей. При этом, действующий президент В. Зеленский избегает публично называть Российскую Федерацию агрессором, Путина - врагом, а российские войска - оккупационными", - отмечается в сообщении на сайте партии "ЕС".

В политсиле подчеркивают, что "категорически против умиротворения агрессора ценой национальных интересов Украины".

"Требуем от властей продолжать четкую политику укрепления армии, социальной защиты и уважения ко всем военнослужащим и ветеранам. Отдельно, требуем публичных извинений перед ветеранами, а от президента - увольнения Анны Коваленко за ее недопустимые высказывания", - говорится в публикации.

Источник: https://censor.net.ua/v3149006
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да... ну это похоже не на украинскую власть, а на оккупационную расийскую.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
При Порохе патриотов просто ставили на колени и добровольцев с гражданством РФ или Беларуси просто выдавали в кацапию и Беларусь Попытки переложить ответственность на ветеранов АТО за войну на Донбассе недопустимы, - Европейская Солидарность - Цензор.НЕТ 6927
 показать весь комментарий
 
 
Бомжатник, собраный под лавками на ж/д вокзале за 50 грамм и занюхать, лёгким взмахом руки превращается в патриётов...
 показать весь комментарий
 
 
А еще бы выдать эбонитовые палки, как говорил один великий политик Попытки переложить ответственность на ветеранов АТО за войну на Донбассе недопустимы, - Европейская Солидарность - Цензор.НЕТ 2746
 показать весь комментарий
 
 
що постиш, йолупе... який Порох???? це Беркут на Майдані хлопців тримає...
 показать весь комментарий
 
ну о чем в охфисе говорят о том эта курица и кудахчет.
кушайте, вы сделали это вместе!
 показать весь комментарий
 
 
як вони цю зелену шмару не ушатали на місці?
 показать весь комментарий
 
 
Пока не время. Но терпение и труд и шмарклю перетрут.
 показать весь комментарий
 
Петруша і тут своє барижне рило сунув.
 показать весь комментарий
 
Петруша і Українскі патріоти скоро будуть сувати вам по самі гланди,за злив України
 показать весь комментарий
 
 
Берримор , и как такое она могла сказать ? - Зебилка , сэр .
 показать весь комментарий
 
 
Ох ! Добром такое не кончится....Тревожных сигналов всё больше. "Созревая" зеленая команда становится трехцветной и не видят этого только слепые.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ПУТЧит непадетцки ??
😁
 показать весь комментарий
 
Зебилы хотят расправы над атошниками, для них ***** друг и партнёр а ВСУ враги.
 показать весь комментарий
 
 
Когда видишь агента Ху*ла- делай так:

 показать весь комментарий
 
 
Зе, почему тебя окружают одни мрази как и попэрэдников?
 показать весь комментарий
 
 
Да, тут ты прав. Попэрэдников окружали мрази. Они то и выбрали зебилов во власть.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Фарисейския ПетРыллы!
Надеетесь на короткую память?
Все ваши "подвиги и рехформы" не забыты!
 показать весь комментарий
 
Скоморох оценит твой юмор. Он у вас одного сорта.
 показать весь комментарий
 
 
За это зеленая мразь и оставила его министром?
 показать весь комментарий
 
Зебилы , вы же за это и голосовали и за это что она говорит вы и несёте ответственность!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх