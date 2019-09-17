 Должностным лицам Национального института рака сообщено о подозрении в завладении средствами онкобольных пациентов, - прокуратура. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-служба прокуратуры города Киева

В сообщении отмечается: "В ходе досудебного расследования, которое проводится совместно с работниками УЗЭ ДЗЭ Нацполиции Украины и СУ ГУ НП в г. Киеве, установлено, что заведующий поликлиническим отделением Национального Института Рака, достоверно зная о том, что согласно действующему законодательству Украины, медицинская помощь в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения предоставляется исключительно бесплатно, совместно с врачом-онкологом организовал и создал условия, при которых пациенты не имели возможности воспользоваться своим правом на бесплатную медицинскую помощь.

Так, злоумышленники убеждали пациентов, что количество медицинских препаратов, закупленных за государственные средства, очень ограничено. Поэтому за содействие в получении бесплатных лекарств медики требовали от пациентов денежное вознаграждение, в том числе под видом благотворительной помощи, в сумме от 1500 до 18000 гривен за один курс химиотерапии.

Кроме того, указанные должностные лица давали указания другим врачам, каким образом проводить консультации с пациентами и их родственниками, чтобы заставить их платить деньги за лекарства, которые они должны получать бесплатно.

В настоящее время в уголовном производстве установлено 7 потерпевших, которым причинен материальный ущерб на сумму около 40 000 гривен.

Указанным должностным лицам сообщено о подозрении в уголовных правонарушениях предусмотренных ч. 1 ст. 184 и ч. 3 ст. 191 УК Украины, а именно по фактам нарушения права на бесплатную медицинскую помощь и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением совершенном повторно.

Принимаются меры по установлению других потерпевших.

Также досудебным расследованием проверяются сведения о нарушениях требований действующего законодательства при проведении закупок медицинских препаратов должностными лицами Национального Института Рака.

Напомним, 16.08.2019, столичной прокуратурой совместно с УЗЭ в г.. Киеве ДЗЭ Нацполиции Украины были проведены обыски в служебных лиц Национального Института Рака".

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