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 Должностным лицам Национального института рака сообщено о подозрении в завладении средствами онкобольных пациентов, - прокуратура. ВИДЕО

Прокуратурой города Киева по результатам расследования коррупционных схем, организованных должностными лицами Национального Института Рака (НИР) Минздрава Украины, сообщено о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу, причастным к завладению средствами онкобольных граждан.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-служба прокуратуры города Киева

В сообщении отмечается: "В ходе досудебного расследования, которое проводится совместно с работниками УЗЭ ДЗЭ Нацполиции Украины и СУ ГУ НП в г. Киеве, установлено, что заведующий поликлиническим отделением Национального Института Рака, достоверно зная о том, что согласно действующему законодательству Украины, медицинская помощь в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения предоставляется исключительно бесплатно, совместно с врачом-онкологом организовал и создал условия, при которых пациенты не имели возможности воспользоваться своим правом на бесплатную медицинскую помощь.

Так, злоумышленники убеждали пациентов, что количество медицинских препаратов, закупленных за государственные средства, очень ограничено. Поэтому за содействие в получении бесплатных лекарств медики требовали от пациентов денежное вознаграждение, в том числе под видом благотворительной помощи, в сумме от 1500 до 18000 гривен за один курс химиотерапии.

Кроме того, указанные должностные лица давали указания другим врачам, каким образом проводить консультации с пациентами и их родственниками, чтобы заставить их платить деньги за лекарства, которые они должны получать бесплатно.

В настоящее время в уголовном производстве установлено 7 потерпевших, которым причинен материальный ущерб на сумму около 40 000 гривен.

Указанным должностным лицам сообщено о подозрении в уголовных правонарушениях предусмотренных ч. 1 ст. 184 и ч. 3 ст. 191 УК Украины, а именно по фактам нарушения права на бесплатную медицинскую помощь и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением совершенном повторно.

Принимаются меры по установлению других потерпевших.

Также досудебным расследованием проверяются сведения о нарушениях требований действующего законодательства при проведении закупок медицинских препаратов должностными лицами Национального Института Рака.

Напомним, 16.08.2019, столичной прокуратурой совместно с УЗЭ в г.. Киеве ДЗЭ Нацполиции Украины были проведены обыски в служебных лиц Национального Института Рака".

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Источник: https://censor.net.ua/v3148993
 
   
 Топ комментарии
 
таких сук накол надо гниды люди последнее продают а они грабят это похуже мародерства
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вот те раз! Никогда такого не было, а они какие-то схемы придумали. Уберите повсюду добровольно-принудительные взносы!
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Поразительно. Вель эти лю..., эти нелюди наживались не просто на горе людей. Они знают, как эти люди страдают, какие испытывают боли. Многие из них не проживут и года.... И вместо того, чтобы этим людям помочь, эти мрази с них требуют бабла. Чем они отличаются от маньяков и садистов. Пытают людей. Мистеры Смерть!
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Приблизно так я тепер бачу цей інститут:

Должностным лицам Национального института рака сообщено о подозрении в завладении средствами онкобольных пациентов, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6358
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таких сук накол надо гниды люди последнее продают а они грабят это похуже мародерства
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вот те раз! Никогда такого не было, а они какие-то схемы придумали. Уберите повсюду добровольно-принудительные взносы!
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Поразительно. Вель эти лю..., эти нелюди наживались не просто на горе людей. Они знают, как эти люди страдают, какие испытывают боли. Многие из них не проживут и года.... И вместо того, чтобы этим людям помочь, эти мрази с них требуют бабла. Чем они отличаются от маньяков и садистов. Пытают людей. Мистеры Смерть!
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Волонтеры (да благословит их Господь) перечислили деньги на счет без передачи на руки, когда оперировали моего сына! Не надо давать денег , ими не откупишься от смерти! И аппетиты упадут у врачей тогда!
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Операция- грех великий, смерть ребенка- наказание Господа за грехи наши.
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надо же какая быстрая реакция на заявление Янины Соколовой
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