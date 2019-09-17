 Журналисты Яневский и Ткач, избранные в Совет по вопросам свободы слова при президенте, отказались там работать. ВИДЕО

Как писал ранее Цензор.НЕТ, для участия в учредительном собрании было зарегистрировано 33 представителя СМИ и 11 представителей медийных общественных организаций.

Не все они пришли на само собрание, но голосовать можно было за каждого из них.

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В частности, не присутствовали Михаил Ткач и Даниил Яневский, которые по результатам рейтингового голосования были избраны в состав Совета.

17 сентября появилась реакция журналистов. В частности, Михаил Ткач (проект "Схемы", Радио Свобода) подтвердил, что его приглашали на учредительное собрание, но он отказался прийти. К тому же, в состав Совета его выбрали без уведомления.

"Все идет к тому, что это будет очередная бюрократическая надстройка. Декларация без намерений. То, как этот Совет был создан, не дает оснований считать, что от него будет польза. Хотите о свободе слова? Тогда подумайте, что президент сделал для того, чтобы палачи чувствовали себя в опасности, а журналисты – в безопасности?" - написал медийщик.

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Даниил Яневский (Skrypin.ua) свой отказ объяснил нежеланием "служить государству", а также тем, что не понимает политического курса новой власти ("Тем более, если представители не считают нужным ознакомить с ее основными точками украинскую общественность"), не является представителем СМИ и "давно достиг пенсионного возраста", не считает, что в стране существует проблема со свободой слова, прислушивается к жизненному опыту, который предостерегает иметь дела с государством.

"Действия нового политического руководства напоминают попытки провести дорогой евроремонт в здании, которое давно и безвозвратно сгнило", - отметил Яневский в видеообращении.

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Также на учредительное собрание Совета не пошли корреспондент "Украинской правды" Роман Кравец и журналистка "Нового времени" Кристина Бердинских. Оба пояснили свои позиции в соцсетях.





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Напомним, в понедельник, 16 сентября в Офисе Президента состоялось учредительное собрание Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины. В состав Совета вошли 15 членов: шесть представителей медиа, шестеро представителей медийных общественных организаций, а также по одному представителю от Офиса президента Украины, Национального союза журналистов Украины, Независимого медиа-профсоюза Украины.