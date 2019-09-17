 Николай Карпюк: первая пресс-конференция после освобождения. ВИДЕО

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Карпюк признал, что Ярош и Наливайченко не причастны к его похищению. Он заплатил пытками и 5,5 годами заключения за свою ошибку, - БилозерскаяИсточник: https://censor.net.ua/v3148919
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+4
Жду с нетерпением пресс-конференцию Павла Гриба. Пусть раскажет, что там за цаца такая была шо повелся на пол вареника
+4
Карпюка и Клыха арестовали во время поездки на встречу с путиным!
Как много интересного мы еще не знаем!
Как много интересного мы еще не знаем!
+2
Если рабинович действительно помогал Правому Сектору, то ярош кацапская агентура и был такой со времен Майдана. Более того немирный Майдан и мог быть сделан для того что бы разрушить Украину в угоду пуутлеру
та Карпюк тоже немного эпический
Та він на всю голову епічний...
Как много интересного мы еще не знаем!
Слушай пресс-конференцию!
Карпюк сам об этом рассказал.
как на охоте.
потом пошел немирный.
рабинович и правый сектор - енто новый анегдот.
сказал типа изучает-присматривается.
так савченка рассказывала после плена, что пока присматривается.
потом видно стало как присматрелась.
бери автамат и на фронт. врагов убивать расеских.
или после куска сала от рабиновича на видео ньюсвана-112
расеская нечисть ужо не враги?
шото мутит,
не слышно обличений рускага мира
-формулировки обтекаемые.