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 Политика Украины, Общество
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Все про:Киев (17915) Медведчук (980) охрана (621) Бигус (41)

 Охранники Медведчука захватили 11 тыс. кв. метров земли в рекреационной зоне Труханова острова, - Bihus.Info. ВИДЕО

Соратники кума Путина, нардепа от пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука из частного охранного агентства "Шторм" обустроили на Трухановом острове в Киеве базу, перекрыв тем самым доступ людей к Днепру в этой части заповедника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

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Журналисты отмечают, что "Шторм" оккупировал более 11 тыс. квадратных метров земли острова, который является рекреационной зоной, где запрещено строительство частных сооружений. Участок огражден высоким забором, который и закрывает доступ к берегу. На занятом участке находятся двухэтажное жилое сооружение, спортплощадка и брезентовая палатка. На территории - постоянных движение, и каждый день здесь находится с десяток охранников.

Охранники Медведчука захватили 11 тыс. кв. метров земли в рекреационной зоне Труханова острова, - Bihus.Info 01

Фирма принадлежит соратникам Виктора Медведчука по его политическому движению "Украинский выбор" - Ивану Бойченко и Виктору Черному. Последний сейчас стал однопартийцем Медведчука и вместе с ним зашел в парламент в составе политсилы "Оппозиционная платформа "За жизнь".

Охранники Медведчука захватили 11 тыс. кв. метров земли в рекреационной зоне Труханова острова, - Bihus.Info 02

"Шторм" в течение последних лет занимается охраной Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и целого ряда их объектов недвижимости по всей стране. Информацию о любом другом клиенте этой компании журналистам найти не удалось.

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В Киевской городской государственной администрации расследователям сообщили, что участок числится за районной общественной организацией "Клуб Козак". Еще в 2014-м эта общественная организация пыталась через суд доказать право собственности на старые советские сооружения спортивно-оздоровительного комплекса, но суд в такой просьбе отказал, потому что общественная организация не смогла доказать, что добросовестно завладела этим имуществом.

Руководит районной общественной организацией "Клуб Козак" Ян Марченко. В прошлом он - помощник народного депутата Тараса Козака, однопартийца и бизнес партнера Виктора Медведчука. Сам Марченко был совладельцем не менее 4 аграрных компаний, частью которых в 2017-м году стала владеть жена Виктора Медведчука - Оксана. Кроме того, согласно финансовым отчетам партий именно этот человек пожертвовал политсиле "За жизнь" более полутора миллионов гривен. Но по словам, Виктора Медведчука, ни общественной организации, ни ее руководителя он не знает.

Источник: https://censor.net.ua/v3148863
 
   
 Топ комментарии
 
Охранники Медведчука захватили 11 тис. кв. метров земли в рекреационной зоне Труханова острова, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 3719 5 копійок
Чому зелемойський його не чіпає? Теж барижить з хуйлом?
Охранники Медведчука захватили 11 тис. кв. метров земли в рекреационной зоне Труханова острова, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 5871

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Чому зелемойський його не чіпає? Теж барижить з хуйлом?
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Вместо него, Богдан расскажет лохторату про свои приключения в Сен - Тропе...
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Ну и карашо, государство не обеднеет...
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Вместо него, Богдан расскажет лохторату про свои приключения в Сен - Тропе...
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Зебіли чекають команди Порошенка теперішньому генпрокурору. Бо Зєлєнскому потрібно ще сто днів.
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Чому зелемойський його не чіпає? Теж барижить з ******?
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5 копійок
Чому зелемойський його не чіпає? Теж барижить з ******?
Охранники Медведчука захватили 11 тис. кв. метров земли в рекреационной зоне Труханова острова, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 5871

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Ми помітили, що порохоботи теж ніколи цього не постять. А перед президентськими виборами порохоботи виливали тони бруду проти всіх реальних конкурентів Петра, окрім одного - Бойко.
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Він справді так вважає. А ще вважає, що Порошенко не хоче дати команди теперішнім силовикам.
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Это оправдание для Зе? Нууу, так себе. Охоронці Медведчука захопили 11 тис. кв. метрів землі в рекреаційній зоні на Трухановому острові, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 8759
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за 5 років після Революції Гідності не посадили, то чому мають зараз саджати?
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А чому попрошенко його не чіпав з2014р, а був його бізнес-партнером?
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Это оправдание для Зе? Нууу, так себе. Охоронці Медведчука захопили 11 тис. кв. метрів землі в рекреаційній зоні на Трухановому острові, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 9151
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Ніхто нікого не виправдовує,а те що зеленський обклав налогом трубу мертвечука -це факт.
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Лавочник барижив, а чому зебєня теж барижить?
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ну так ви не шарите. то плата. тим паче слуга урода і ЗаЖОП медведчука ідеологічно бгатья, я вже не кажу про дрючбу(згадаймо аменіни в суркіса) та спільний бізнес Охранники Медведчука захватили 11 тис. кв. метров земли в рекреационной зоне Труханова острова, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 7776
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Точно, СН виноваты, что Мертведчук с 2014го года незаконно прихватил кусок Труханова.
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а менты и прокуроры, как всегда ничего не видят... слепые просто..
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При Пете Мертвечук разжирел и оброс недвигой, телеканалами и пиаром. Пецюня даже лично его хвалил за обмен пленными (сейчас почему-то порохоботы за это всех ругают). Мародеру очень нужен был жопоблок на выборах, чтобы выглядеть единственным патриотом. Но отчего-то не срослось, коломойша нанял более грамотных пиарщиков, бгг.
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А где же пламенный борец с застройщиками берегом морей и рек Сулугуни Карлсоношвили Сракубыемузашили? Ему как раз тема для пиара! Но он видимо занят усиленным питанием за заработанные иудины денежки.
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Вообще-то это зона ответственности Клычка
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Ну сейчас разберутся с "этим чортом", сто пудово!!!
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Можно себе представить что где то украинский патриот в центре Москвы захватил и организовал тренировочную базу для своих бойцов?
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И в таких местах могут находиться тренировочные базы боевиков, титушек, частные тюрьмы и склады оружия или наркоты! Кто проверит? Лаборатории по изъятию органов.
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За 5 лет Петя не заметил захвата земель в центре Киева да еще в запрещенном месте своим безальтернативным переговорщиком Мертвечуком.
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А теперь простирни штанишки куда тебе снова Порох насрал и расскажи чего же новая власть не остановила этот беспредел? 😁
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Петя за 5 лет не остановил - может быть дашь новой власти для этого хотя бы пол-годика?
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Ну если вы уж такие справедливые может вопрос захвата земли в Киеве не совсем вопрос президента?
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Це зовсім не цікаво, розкажіть щось краще щось нове про "свинарчуків".
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Не испытываю большой симпатии к нынешнему Презу, но здесь его ругать по рано. Ведь мы не в Арбатских Эмиратах, а Президент Украины - не султан с абсолютной властью. Одной из первоочередных задач для Зе - это судебная реформа, но это работа не на месяц и даже, возможно не на один год. Все, что он может сделать сейчас -это выразить свое личное отношение к прроисходящему. Ну и, конечно, обозначить хотя бы план (как сейчавс говорят - дорожную карту) судебной реформы.
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Он хоть по одному вопросу высказал свою позицию? Я не помню такого.
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Высказывал. С ходу могу вспомнить про Медведчука - что тот неэффективный переговорщик.
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Задачи президента это стратегические вопросы внешней и внутренней политики, а на эти темы молчок, что до выборов, что после.
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Вот как раз все наоборот. У Пороха не было абсолютной власти, ему приходилось со всеми договариваться, чтобы проводить те или иные законы. Что имеет свои следствия, и для него лично в том числе. Скомороху сейчас договариваться ни с кем не надо. Под ним сейчас все: СБУ, прокуратура, МВД(там не так все однозначно, но...), Рада, правительство. Он по сути султан и даже круче, на нем зациклилась вся полнота власти. И он не может решить проблему имея такие ресурсы? Не хочет - другой вопрос. Но есть еще вариант: не имеет возможности. Медведчук - не тот тип, которого можно просто так и вылить в Днепр. И тут вся скоморохова рать совершенно бессильна. За Медведчуком стоит Путин. Еще неизвестно, кто кого в конечном итоге сольет в Днепр.
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План Кремля работает, все как им надо. И все уже на все согласны, и на западе и у нас.
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Есть такое подозрение. Банальный сговор. Но поглядим...
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Чего глядеть то, это началось когда "сватов" начали снимать, и "слугу народа", мультики дебильные, где весь украинский политикум песочили. Им нужно второе приднестровье на донбассе, они его сделают. И про Крым уже никто не говорит, читайте планы Суркова за 2014 год , там все написано.
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Есть разные факторы, которые недооцениваются. Один из них - фактор неожиданности. Янукович, в свое время, тоже считал, что схватил Б-га за бороду и ему позволено все. Неожиданно оказалось, что все не так просто. Потому планы-планами, а жизнь может преподнести много неожиданного.
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Факторы факторами, а реальность такова как ее видят в кремле, вопрос не в ЗЕленском, а в том, что будет с Украиной. Крыма нас лишили, теперь втюхают ОРДЛО на своих условиях. Они с Порохом меняться не хотели, и не стали, Цемах им нужен? Возьмите пожалуйста. Сенцова вернули? Да завтра на мацковском вокзале еще наловят сто человек. Теперь развести войска и провести выборы, да по счету раз, победят Пушилин и Пасечник. Но кацапы от туда никуда не уйдут, как из Приднестровья, Абхазии или Осетии. Очевидные вещи, но про них "стесняются" говорить даже наши "свободные" СМИ.
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Охранники и их шеф подлежат сожжению в крематории.
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о це зрада. зрадная, а предыдущие десять летов шо. пэрэмога была?
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И так все ясно государство выродилось в секту чиновников барыг разворовывающая страну
Только республика громад со своими уставами и територией может защиттить себя от ограбления.
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Рашке и армию вводить не надо, и диверсантов посылать.....
Достаточно попов РПЦ МП, ватанов и частной армии медведки!
Можно провести любую боевую операцию!
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Дык по всей Украине сотни тысяч гектаров используются неправомерно .
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Это ЗеПЕРЕМОГА!!!

Эпоха бедности прошла! Зе всем даст землю, не волнуйтесь, только олигархам какую они хотят, остальным 2 метра...…., на кладбище.
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Сколько прахоботов набежало быдлятского! Вам, прахоботам, участь парашу драить в тюрьме вместе с вашими боссами, отсосы.

Медведчук должен сидеть в тюрьме,этого ****** можно одного обменять на абсолютно всех пленных украинских граждан арестованных ************ властью.
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єто просто писец ! великий зе испытывает терпение Украинцев !!!!
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