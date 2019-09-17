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 Политика Украины, Общество
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 "Сейчас многие уехали в Россию, а кому деваться некуда - здесь работают", - блокировавшие ВСУ в 2014 году, жители оккупированного Кутейниково. ВИДЕО

Еще в 2014-ом местные жители Кутейниково блокировали колонны ВСУ, сейчас же небольшой поселок находится в глубоком тылу террористов "ДНР". Кутейниково сыграло не последнюю роль во время активной фазы войны в Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Весной 2014-го в небольшой поселок Кутейниково Донецкой области прибыл эшелон украинских десантников с БМД и "Нонами". Местная железнодорожная станция в то время была важным опорным пунктом. До российской границы - всего 30 километров. Эшелоны, как и колонны на трассе, сначала не пропускали.

"Мы стояли вот здесь в поселке - не давали им разгружаться. У нас есть аммиачный склад - туда тоже проложена железная дорога, мы и там стояли. Это был конец марта 2014-го. Не пропускали, они и так проходили, конечно, машины шли военные, БТРы шли военные. Много техники тогда доставляли", - рассказывает местная жительница.

Сейчас многие уехали в Россию, а кому деваться некуда - здесь работают, - блокировавшие ВСУ в 2014 году, жители оккупированного Кутейниково 01

В поселке был базовый лагерь украинских военных и блок-пост, который периодически обстреливали.

"Вот остановка "Металлист". Такая "фигня" прилетает со стороны России. Направление - северо-западный, а это юго-восток", - показывает автор видео снаряд, который застрял в асфальте.

На видео из сети, которое, по утверждению его автора, снято 23 августа пять лет назад - забор возле блок-поста раскрашен в цвета украинского флага. Сейчас тот же участок дороги выглядит иначе: забор теперь белый. Та же остановка, что и на видео пятилетней давности, но асфальт новый - ни следа от попадания снарядов. Но стоит только свернуть в сторону и вместо дороги - разруха.

Сейчас многие уехали в Россию, а кому деваться некуда - здесь работают, - блокировавшие ВСУ в 2014 году, жители оккупированного Кутейниково 02

Украинские военные находились здесь почти до конца августа. Город покинули за несколько дней до расстрела колонн ВСУ и добровольцев в так называемом "зеленом коридоре". Об этом писали в отчете Минобороны Украины о боях под Иловайском.

"После минометного обстрела района села Кутейниково личный состав двадцать восьмой бригады в количестве 223 человек (кроме 18 военнослужащих) самовольно оставил позиции и отошел в сторону Старобешево", - говорится в отчете 24 августа 2014.

"Остатки сводного подразделения 51-ой, 28-ой, десанта 25-ой бригад, которые выполняли задачи в районе Благодатного, Амвросиевки и Кутейникова самовольно осуществили уход на запад", - говорится в документе от 26 августа 2014.

Но в День независимости Украины вблизи Кутейниково удалось взять в плен сразу десять российских десантников из Костромы.

"Ехали колоннами. Не по пути, а по полям. Я даже не видел, где мы границу пересекли ", - рассказывал во время допроса российский военный.

Всех этих российских военнослужащих, якобы заблудились, перед этим закрасив, по их же словам, бортовые номера на технике, через неделю передали Российской Федерации.

Через пять лет о войне в Кутейниково напоминаний мало: разве что пустая железная дорога с поржавевшими рейками, которые ведут в Иловайск и Россию.

Сейчас многие уехали в Россию, а кому деваться некуда - здесь работают, - блокировавшие ВСУ в 2014 году, жители оккупированного Кутейниково 03

"Раньше у нас была узловая станция, больше поездов, складов ходило, поэтому больше людей работало. Сейчас, конечно, работают, но не в таком количестве как до войны", - говорит женщина, которая в 2014-м блокировала дорогу украинским военным.

В местной школе - девяносто учеников. Также работают магазин, аптека и несколько агропредприятий. Молодежь отправилась в Россию.

"Кого не устраивает - едет. А некоторые, которым деваться некуда, работают здесь ", - говорит мужчина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 14 сентября 2014 года оккупанты устроили засаду под Первомайским: ВСУ потеряли 6 бойцов и танк. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3148835
 
 
 Топ комментарии
 
А сколько вас еще по Украине расползлось
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Расися прийди... и этим зомбакам еще и соц выплаты нужно платить? и силы разводить?
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Безмозке створіння, що нездатне прорахувати наслідки своїх дій. Homo sovieticus у самій брутальній формі.
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Расися прийди... и этим зомбакам еще и соц выплаты нужно платить? и силы разводить?
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ЗОМБІ - ЦЕ МЕРТВЯКИ. Ну і бог, зними метьВяками. Що прагнули, те й мертвяки, те й отримали. СЛАВА НАРОДАМ ДАУНБАСУ.!!!!!!
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Пропаганда - ключевой инструмент московитской агрессии.
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А сколько вас еще по Украине расползлось
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Скатертью - дорожка. НЕ могли ці укромокші змитися ще до 2014 року?
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Це трохи неправильно. Саме так хоче змусити нас називати цей нарід??!! кацапська пропаганда - "русско-укравнци". Ні, це українці. Злочинці. Колаборанти. Як свого часу французи у 1944 році. Ті, які співпрацювали з німецькими окупантами. І французи їх не амністували, а судили. Декого розстріляли. Німецьких підстилок обрили наголо. І це було гуманно, по-європейськи. Чому нас змушують чинити інакше?
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Странно, до рельс еще не добрались ....
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Радио Свобода пустили в дыру?
Это уже не первый случай
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"Всех этих российских военнослужащих, якобы заблудились, перед этим закрасив, по их же словам, бортовые номера на технике, через неделю передали Российской Федерации. Источник: https://censor.net.ua/v3148835 " - ахрененно добрые украинцы.
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мыролюбна тактика мыролюбного барыги.
и без обмена!
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Вот и валили б в ******** всей шоблой , патриоты мать вашу , а то забыли часть быдла .
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Безмозке створіння, що нездатне прорахувати наслідки своїх дій. Homo sovieticus у самій брутальній формі.
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Хорошую деревню *у**йниково не назовут! "Сейчас многие уехали в Россию, а кому деваться некуда - здесь работают", - блокировавшие ВСУ в 2014 году, жители оккупированного Кутейниково - Цензор.НЕТ 5224
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Козломордое . оно везде козломордое.
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Извините конечно но с каких пор украинских журналистов стали пускать в дыру?
Может это потому что Зе уже давно обо всем договорился с Пу и теперь совместно разыгрывают нам спектакли?
Это же надо....
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"Всех этих российских военнослужащих, якобы заблудились, перед этим закрасив, по их же словам, бортовые номера на технике, через неделю передали Российской Федерации."
И хоть бы какая соевая мразь что-нибудь прохрюкала по этому поводу.Ведь зрада зраднейшая.
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Ну давай я прохрюкаю, поц.
Часть 72-й бригады, которая находилась в окружении около Краснопартизанска, вышла из окружения и объединилась с другим подразделением АТО. Другая часть бригады была вынуждена перейти границу с РФ.
Российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на ФСБ сообщает о том, что границу перешли более 400 военных. По словам представителя ФСБ, военные попросили убежища у пограничников.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/08/140804_ru_s_72_brigade_news
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Козлы у власти когда вы примете закон о лишении всей этой ******** гражданства Украины. Всех поголовно, потом проверять и давать чисто индивидуально. Зачем Украине столько биоотходов с паспортами
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Ну и зачем этот бред писать?Плюсиков нарубить у себе подобных?У нас 25-ая статья Конституции прямо запрещает подобное делать.Или "уй на неё?
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Так называемы украинские журналисты снимают эти репортажи с разрешения кремля.
Настало время офигительных историй.
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Радіо Свобода - це служба Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (РВЄ/РС), яка є незалежною медіакорпорацією, котру фінансує Конгрес США через гранти, які надає через Американське агентство глобальних медіа (U.S. Agency for Global Media, USAGM). РВЄ/РС керується законодавством США для надання точного, об'єктивного та професійного журналістського продукту для своєї аудиторії. Американським урядовцям, включно з керівництвом USAGM, заборонено втручатися в журналістську подачу інформації РВЄ/РС.
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Донбасс Реалии проект украинской службы.
ФСБ дала им аккредитацию?
Вы знаете требования?
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І нас хочуть об'єднати з цими людими, які привели війну в Україну, в усьому підтримують позицію окупанта, інакше не працювали б там. Знову таки, як "гарно" жити по- мордорським законам. "Путінвведі", і ніякої роботи у "кормільцев" не залишилось. Все зруйнували, розікрали, попіклувались про "мишебратьев". Вгадайте, з одного разу, за чий рахунок планується відновлення наслідків злиття "одіннаротовцев"? То з ким там у нас тепліє, де там "нашілюді"?
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Да это все спектакля с актерами.
Прямо жители блокировали.
Тех жителей которые в Славянске и Краматорске блокировали уже нашли?
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Твари. Что примечательно, по всей Украине куча такого говна. Хотят жить в разрухе. Руссо быдло.
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Этих россиян-десантников обменяли на почти всех захваченных в плен под Иловайском. Ошибка Порошенко что он раскрутил этот фактаж и нахождение пленных ЗСУ,захваченных россиянами, в Ростовской области, как доказательство военных действий со стороны России
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в тех краях в те времена не только местное скотобыдло блокировало ВСУ.
на очередной блокаде подошла жиночка и говорит-вы не думайте что тут все местные-большую часть мы не знаем...т.е. каруселили сепары..

и почти каждый день приходили обдолбыши с предложением сдать оружие...
я командира несколько раз просил брать этих гусей в плен,но.....
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Не дай бог этих животных примут обратно в состав Украины, это же сразу начнется вой от них о кровожадных бандеровцах, о русском языке, 5 лет этих упырей ничему не научили
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Тільки методами НКВС лугандонів можна привчити поважати Україну!
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