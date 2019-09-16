 Строительство моста в Станице Луганской начали транслировать онлайн. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение обладминистрации в Facebook.

"На официальном канале Луганской облгосадминистрации в YouTube опубликовано LIVE-трансляцию по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской. Таким образом каждый, кому небезразлична судьба Луганщины, станет свидетелем строительства моста, который станет символом единения и примирения", - сообщают в ОГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мост в Станице Луганской планируют открыть к 27 ноября

Напомним, президент Владимир Зеленский 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения.

16 августа саперы ГСЧС завершили разминирование около 2 гектаров территории вокруг разрушенного моста в Станице Луганской.