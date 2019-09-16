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Все про:мост (510) трансляция (66) Станица Луганская (66)

 Строительство моста в Станице Луганской начали транслировать онлайн. ВИДЕО

Луганская обладминистрация обнародовала онлайн-трансляцию строительства моста в Станице Луганской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение обладминистрации в Facebook.

"На официальном канале Луганской облгосадминистрации в YouTube опубликовано LIVE-трансляцию по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской. Таким образом каждый, кому небезразлична судьба Луганщины, станет свидетелем строительства моста, который станет символом единения и примирения", - сообщают в ОГА.

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Напомним, президент Владимир Зеленский 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения.

16 августа саперы ГСЧС завершили разминирование около 2 гектаров территории вокруг разрушенного моста в Станице Луганской.

Источник: https://censor.net.ua/v3148747
 
 
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станет символом единения и примирения (??????????????) Строительство моста в Станице Луганской начали транслировать онлайн - Цензор.НЕТ 7719 Источник: https://censor.net.ua/v3148747
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Так я не понял, на мосту вроде наш КВПП, а камера стоит со стороны лугандонцев?
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Там лугандонцы уже с двух сторон моста....
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Как мне показалось на мосту развиваются флаги не украинские....
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Да теперь понятно... Куда баулы со жратвой тянут там и дыра
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че та там никого нет, перекур наверное.
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що ми граємся в бірульки--щоб примиритись потрібно десятиліття. Ми всі памятаємо 2014 рік,як казачкі наводили свій порядок, а на мітингах звали путіна ввести війська в Україну. Та бидлота люто ненавидить українців і зараз постійно обстрілює наших бійців. Зрадив раз--зрадить ще багато разів.
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Какое счастье... какое зрелищное зрелище...почти как "сваты"...
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нет, все как раз таки наоборот- камера установлена со стороны Украины, кунг установила "республика" и написала смачно белой краской ОБСЕ, вцепила флаг лыры (предположительно т.к. но видно не четко но судя по окрасу ) зато далее вдоль моста реют флаги "маладой рыспублики"
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