 Фракции уже предлагают кандидатуры в ЦИК, - Разумков. ВИДЕО

Об этом сообщил во время брифинга после согласительного совета председатель парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сейчас поступают предложения от разных фракций и партий. Я думаю, что вскоре мы увидим и предложенный перечень лиц в состав Центральной избирательной комиссии и, я надеюсь, что в ближайшее время Верховная Рада Украины рассмотрит этот вопрос", - заявил Разумков.

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Как сообщалось, 13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов ЦИК.

После этого пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что роспуск ЦИК связан с планами власти провести выборы на оккупированной части Донбасса.

Эту же информацию подтверждают и источники Цензор.НЕТ. По данным редакции, изменение состава ЦИК связано с запланированным Офисом президента проведением досрочных местных выборов в четырех городах в декабре 2019 года и очередных местных выборов в 2020 году. По мнению экс-члена ЦИК Магеры: "Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса".