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 Политика Украины
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Все про:ЦИК (3323) Разумков Дмитрий (202)

 Фракции уже предлагают кандидатуры в ЦИК, - Разумков. ВИДЕО

Фракции и партии уже начали предлагать свои кандидатуры на должности членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщил во время брифинга после согласительного совета председатель парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сейчас поступают предложения от разных фракций и партий. Я думаю, что вскоре мы увидим и предложенный перечень лиц в состав Центральной избирательной комиссии и, я надеюсь, что в ближайшее время Верховная Рада Украины рассмотрит этот вопрос", - заявил Разумков.

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Как сообщалось, 13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов ЦИК.

После этого пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что роспуск ЦИК связан с планами власти провести выборы на оккупированной части Донбасса.

Эту же информацию подтверждают и источники Цензор.НЕТ. По данным редакции, изменение состава ЦИК связано с запланированным Офисом президента проведением досрочных местных выборов в четырех городах в декабре 2019 года и очередных местных выборов в 2020 году. По мнению экс-члена ЦИК Магеры: "Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса".

Источник: https://censor.net.ua/v3148644
 
 
 Топ комментарии
 
Если у нас Шуфрич по свободе слова, то может быть главой ЦИК посаить кума пуйла мертвячука?
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Лукаш от медведчука , старая ПеРдоновская шмара, наслышаны уже
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И что? Что с Грановским не так, и с его любовницей? ВаЗЕлин вон любовник Богдана, и что теперь?
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Разумков- заглуши своим разумом понос клерка
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Лукаш от медведчука , старая ПеРдоновская шмара, наслышаны уже
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ЦИК должен избираться народом. Ну что это за анекдот, когда голосует народ, а результаты ему объявляет власть? Это профанация, а не выборы.
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Голобородько покаже кто куди, як і навіщо і стадо побіжить саме за ЗЕ тн голосити.
Різниці тут не буде, вже шило на мило без різниці.
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Фракция ПЕС не должна подавать свои кандидатуры в знак протеста против незаконного разгона ЦИК и узурпации власти.
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Так порохоботы уже говорили раз ЦИК распустили , значит и выборы нужно проводить перевыборы . но так как Порох умнее своих наемных порохоботов и понимает что сейчас не то что 8% , а 5% может спокойно не набрать он о перевыборах и не пискнет Фракции уже предлагают кандидатуры в ЦИК, - Разумков - Цензор.НЕТ 1128
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"умнее своих наемных порохоботов" -все ви зебіли по собі рівняєте,думаєте ,як у вас клепка з головою давно пішли різними дорогами, то і в порохоботів аналогічно? Фракции уже предлагают кандидатуры в ЦИК, - Разумков - Цензор.НЕТ 7642
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Ааааа , наемных порохоботов же не существует , простите зебила за наклеп "У нього є одна з найбільших у світі "ботаферм", де працюють десятки тисяч "ботів". Через них Порошенко здійснював дискредитацію "Голосу". Далі він заказав таргетовану рекламу не від свого імені, а від різних Facebook-акаунтів", - розповідає Гройсман
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Если у нас Шуфрич по свободе слова, то может быть главой ЦИК посаить кума пуйла мертвячука?
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И чем им старый ЦИК не понравился? Может выборы ЗЕпреза и ЗЕпарламента были сфальсифицированы, то так и скажите...
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Тем что глава ЦИК любовница одного из ваших любимцев - Грановского
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И что? Что с Грановским не так, и с его любовницей? ВаЗЕлин вон любовник Богдана, и что теперь?
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вы таки не будьте как в Одессе - на вопрос надо отвечать - дублирую - а может этот ЦИК не правельно посчитал? - и выборы зебила и зебилов это фальсификация и их надо переизбирать ? а давайте - сейчас уверен. все будет, по другому))))
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Выборы президента были сфальсифицированы в первом туре, когда кандидат Порошенко с реальной поддержкой в 8% набрал почти 16%
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И ЦИК спокойно пускал купленных Порохом клонов - Юрий Тимошенко и другие
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Подайте в суд, может он решит, что Юлия и Юрий это одно и тоже, в цирке все возможно...
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Скоріш за все призначать якусь мартишку яка виконуватиме телефонні вказівки.
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