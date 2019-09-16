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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2839) ЦИК (3323) Донбасс (19375) нормандская четверка (662) Братущак (30)

 "Нормандский заговор"? Зачем Зеленский меняет ЦИК. ВИДЕО

Связано ли полное обновление состава Центральной избирательной комиссии с перспективой проведения выборов на неподконтрольных правительству Украины территориях на Донбассе без предусмотренных минскими соглашениями условий обеспечения их безопасности?

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака на канале Цензор.НЕТ.

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Напомним, 13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов ЦИК.

После этого пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что роспуск ЦИК связан с планами власти провести выборы на оккупированной части Донбасса.

Эту же информацию подтверждают и источники Цензор.НЕТ. По данным редакции, изменение состава ЦИК связано с запланированным Офисом президента проведением досрочных местных выборов в четырех городах в декабре 2019 года и очередных местных выборов в 2020 году. По мнению экс-члена ЦИК Магеры: "Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса".

Вместе с тем, в "Слуге народа" уже заявили, что намерены предложить Раде формировать новый состав ЦИК по квотному принципу.

Источник: https://censor.net.ua/v3148640
 
 
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Як це навіщо?
Потрібно все вичищати, що було створено за часів правління маріонеточного режиму кровавого бариги.
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Набивал карманы, а нам предложил затянуть пояса. На Западе такого выкинули бы уже через 100 дней.
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У тебя тухлая методичка троль, после вора и барыги Пороха в Украине остались 22 млрд.долларов золотовалютных резервов, а вот, что останется после зебила большой вопрос.
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Набивание карманов "барыгой":

Итак Блумберг - статистика за 2013 и февраль 2019:

7. Порощенко 2013 - 1.6 млрд. USD, Порошенко 2019 - 0.5 млрд. USD;

Классный "мародер" попался, вот это намародерил за 5 лет.
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Вот видишь какой талант у Пепы. Нагадил всем. Ну то что ***** нагадил (нагадил ли еще вопрос) правильно. А вот что собственному народу (результат выборов налицо как говорится) нагадил это плохо.
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Так подписанная капитуляция свыночолого в Минске уже не пэрэмога?
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Порохоботы лепят отмазки, мол вы ж знаете нашего Свыню, он всегда брешет. Так вот он сбрехал на самом деле, что будет выполнять минский сговор. Как это только лепится с тем, что Свыню считали надежным партнером в мире? Ну они что-то придумают
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Биомасса! Что вы ждете от групки людишек, с тремя паспортами на кармане! Они сделают дело, получат бабки, а вы как были рабами, так и останетесь.
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Как по мне выборы не нужно было вообще нигде проводить после парламентских выборов 14 года , выбрали себе гетьмана и его людей и хватит , зачем делать хуже ? Ну а теперь какой смысл проводить выборы где-либо если партия Пороха не выигрывает ни в одной области и даже проиграла во львовской области Голосу
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Ещё один пророк? ... как уже задолбали эти Касандры ..
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Самое подходящее для Донбасса это *приднестровский вариант* с миротворцами ООН по линии разграничения а брать назад Донбасс по Минску и Штанмайеру это план )(уйла.
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Самое подходящее для Дамбаца - устроить там национальный природный парк имени города Карфаген, где кроме эндемичных животных и растений может располагаться лишь заиаскированная оборонительная линия заграждения
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Так голосовали за мир с ********* , зебил его и делает , просто на условиях ***** . Подъем зарплаты тоже уже анонсировали все как хотели . Как раз к зебилу притензий нет он выполняет свои обещания быдлу 73% это они слили Украину.
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Конечно лучше мир, чем мародёрство во время войны.
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Одно и тоже, что-то новое придумай уже.
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"Очень трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"(с)
Кофуци.
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