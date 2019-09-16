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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2839) Словакия (416) Чапутова Зузана (1)

 Встреча Зеленского и президента Словакии Чапутовой проходит в Киеве. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, которая находится в Украине с официальным визитом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, официальная церемония встречи состоялась во дворе Мариинского дворца в Киеве.

Владимир Зеленский поздравил Зузану Чапутову с избранием на должность Президента Словакии.

Главы государств осмотрели строй почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Словакии.

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После представления делегаций двух стран и прохождения воинов почетного караула торжественным маршем началась встреча Владимира Зеленского и Зузаны Чапутовой.

Впоследствии предусмотрены переговоры делегаций Украины и Словацкой Республики под председательством президентов двух стран.

По результатам переговоров запланирована совместная встреча Владимира Зеленского и Зузаны Чапутовой с представителями СМИ.

Источник: https://censor.net.ua/v3148632
 
   
 Топ комментарии
 
Порохоскотам нечего сказать. Пишут всякую ерунду про мальчиков, про рояль. А ЗЕ встречается с иностранцами и по х....... ему ваш РОЯЛЬ. ЗЕ президент.
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Успіхів Зеленському в подоланні наслідків правління маріонеточного режиму кровавого бариги!
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Порохоскотам нечего сказать. Пишут всякую ерунду про мальчиков, про рояль. А ЗЕ встречается с иностранцами и по х....... ему ваш РОЯЛЬ. ЗЕ президент.
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Ну, ты согласен, что Зузана неплохо выглядит? Зустріч Зеленського і президента Словаччини Чапутової відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 4776 Как по мне, даже красивее зеленского!!!
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Зебил смотрится как какая-то болонка рядом с Дамой...
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Успіхів Зеленському в подоланні наслідків правління маріонеточного режиму кровавого бариги!
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Рюзьге, а чей марионеткой был Порошенко?
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Кацап, твой Порошенко был марионеткой ***** и марионеткой своих оффшорных капиталов, которые он наварил на разграблении Украины.
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статная девчуля..
даже как-то неудобно..
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Гарна жінка,надіюсь на такі ж гарні стосунки між Словаччиною і Україною.
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Боже, какое же оно мелкое! Размером с вову ла-ла-ла...
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Красивый президент Словакии, да к тому же не замужем...
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