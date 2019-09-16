 Встреча Зеленского и президента Словакии Чапутовой проходит в Киеве. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, официальная церемония встречи состоялась во дворе Мариинского дворца в Киеве.
Владимир Зеленский поздравил Зузану Чапутову с избранием на должность Президента Словакии.
Главы государств осмотрели строй почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Словакии.
После представления делегаций двух стран и прохождения воинов почетного караула торжественным маршем началась встреча Владимира Зеленского и Зузаны Чапутовой.
Впоследствии предусмотрены переговоры делегаций Украины и Словацкой Республики под председательством президентов двух стран.
По результатам переговоров запланирована совместная встреча Владимира Зеленского и Зузаны Чапутовой с представителями СМИ.
даже как-то неудобно..