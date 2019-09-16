EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  590  4
Все про:Конго (56) миротворцы (832) учения (2167) Херсонщина (810)

 В Херсонской области продолжается отбор военнослужащих, которые отправятся с миротворческой миссией в Республику Конго. ВИДЕО

В Херсонской области продолжается отбор военнослужащих, которые отправятся с миротворческой миссией в Республику Конго.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, будущие украинские миротворцы отрабатывают маневренные полеты на военных транспортных вертолетах, стрельбы и поисково-спасательные операции.

Один из этапов подготовки - отработка поисковой операции на воде. Ее моделируют максимально реалистичной.

"Наша задача, условно пострадал человек, найти его, поисково-спасательная работа выполнялась двумя спасателями по очереди, спуск на лебедке типа ЛПГ 150, спустились, подняли человека и вернулись на место базирования", - рассказал старший инструктор Вячеслав Канарский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинских миротворцев в Конго почти месяц не могут вакцинировать, - посол UNICEF Тополя. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/v3148616
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
он хату покінул
пошол вайєвать
шоп зємлю на Конго
крістьянам атдать
 показать весь комментарий
 
 
то хай ті конголєзці до нас на дамбас миротворцями прилітают - зразу впізнайєш - нє поддєлайєш
 показать весь комментарий
 
ага,сообенно без вакцинации - навреное много желающих))) только недавно же пост был и тут набор прям!
 показать весь комментарий
 
А это "ничего", что мы за счёт денег ООН поддерживаем состояние боевой подготовки наших лётчиков?... Если лётчик не имеет, какой-то период, практики полётов, то его "вывозят" и "натаскивают", по-новой", чтобы восстановить навыки... Подобное сами лётчики именуют "провозными" полётами... А так навыки сохраняются и поддерживаются, на должном уровне... И что-бы мы делали,без этих полётов? Тратили-бы собственные деньги?...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх