 "Берите своих детей и ведите на этот фильм", - актриса Зюбина о киноленте "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала украинская театральная и киноактриса Римма Зюбина, передает Цензор.НЕТ.
""Судить о том, что такое война, по-настоящему могли бы лишь мертвые, только они пережили ее до конца". Эти слова Эриха Марии Ремарка появляются в последнем кадре фильма "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас". Идите и смотрите! Я боялась разочарований, но я увидела кино. Кино, в котором читается история, сценарий которой написал Михаил Брыных. История, где живые персонажи, у которых есть строгая мотивация, где и в поступках сепаров и россиян есть свои оправдания, где Семенченко еще тот "герой". Хотя это в фильме эпизод, но в настоящий Иловайской трагедии 2014 он сыграл не эпизодическую роль, и об этом тоже важно знать. Этот фильм оставляет послевкусие. Хотелось бы видеть его на тв, но большинство переключит на танцы и песни, потому что это не их война. Поэтому берите своих детей и ведите на этот фильм", - написала она.
"Я обрадовалась, когда увидела в титрах, что оператор фильма Александр Земляной. Поздравляю тебя! Приятно, что "Горлица" дает тебе крылья! Я поздравляю дебют режиссера Ивана Тимченко.Приветствую Олега Драча, Сергея Малюгу с прекрасными работами. "Бишут" Тарас Костанчук непрофессиональный актер, но я верила в каждом кадре. У меня, конечно, есть свои вопросы, но я поздравляю всю команду. Еще и потому, что фильм снят не на наши с вами налоги. И хотя нас в кинотеатре на показе было с двое, я благодарю Александра Ягудаева, что в Ужгороде в Кинотеатре "5 элемент" еще идет в прокате фильм "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас", - добавила Зюбина.
"Іловайськ 2014. Батальйон Донбас" - украинский полнометражный художественный фильм режиссера Ивана Тимченко о боях за Иловайск во время войны на Донбассе. Фильм вышел в украинский широкий прокат 29 августа 2019 г.
Напомним, в конце августа 2014 украинские военные попали в окружение под Иловайск Донецкой области. Военные регулярных частей Вооруженных сил России вторглись в Украину под прикрытием поддерживаемых ими боевиков, обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские силовики. По официальным данным, тогда погибли 366 украинских военных и правоохранителей, 429 были ранены, 128 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести.
Формула Штанмайера это капитуляция Украины.
И если неоднозначный Корчинский активно выступает против этого, то на данном этапе он более полезен для государственности страны, чем вроде бы не консервы, которые молча наблюдают за сдачей страны.
Настрій уже не той, та й що з того толку.. Це лиш роз"єднує нас. Каюсь, що робив це раніше, але така вже людська природа. Ти прости мене.
Зеленим я тебе назвав лиш тому, щоб ти зрозумів, до кого звертаюсь - до прихильника діючого президента. Наразі немає значення, чому ти голосував за нього - по-приколу, через те, що тобі задурманили розум пропагандою, чи з добрих намірів. Все це тепер не важливо.
Отже, якщо ти дочитав досі, потерпи трошки і прочитай далі.
Я хочу розповісти тобі, що тебе чекає в майбутньому. Це буде не весело і неприємно, але ти прояви витримку, прошу.
Як тобі, можливо, відомо, твій президент взявся активно обговорювати так звану "формулу Штайнмаєра" по вирішенню війни на Донбасі. Що вона означає?
Перше - ухвалюється закон про проведення виборів на Донбасі.
Після того, як вони відбудуться, ОБСЄ має зафіксувати, що вони були проведені згідно європейських норм.
Далі вибори будуть визнані дійсними, і регіону буде наданий статус особливого.
Давай на пальцях поясню, що це все означає, спочатку для країни, потім для тебе особисто.
Отже. Закон ухвалили, вибори проведені.
Тими, хто вчора вб"вав наших воїнів. Відр"зав голови, гв"лтував населення окупованих територій, вб"в твого сусіда, грозився прийти в твоє місто і вб"ти тебе, і твою сім"ю.
Ці люди тепер стали шанованими депутатами і визнаними представниками влади.
Чи будуть ці вибори проведені чесно? Звісно, так само, як референдум в Криму. Ти ж пам"ятаєш, 106%, правда?
Представники ОБСЄ, які 5 років працюють в інтересах росії, звісно признають ці вибори законними.
Після того Донбас реінтегрують в Україну. Це ж добре, скажеш ти, нарешті закінчиться війна!
Так, війна закінчиться. Капітуляцією нашою. Чому? Бо відновлювати Донбас будуть з твоєї кишені. Комунальні послуги, ціни на продукти - все це злетить до небес. Половину своєї зарплати ти будеш платити в якості податку на відновлення країни. Економіка україни впаде до нуля.
Але й це не найстрашніше, що тебе чекає. Після того, як Донбасу буде надано особливий статус, в твоє місто прийдуть вони. Всі ті, хто грозився дойти до Львова - вони тепер безперешкодно будуть пересуватися всією Україною. Вони прийдуть в твій дім. З"ріжуть твоїх батьків.
Згв"лтують твою дружину. Поглумляться з твоїх дітей. Якщо ти будеш опиратися - тебе зак"пають. Бо ти, нажаль, не був готовий до війни, ти хотів миру. І опиратися ти не вмієш. А якщо не будеш цього робити - до кінця життя ти будеш ходити з опущеною головою по вулицям свого міста, де хазяйнами будуть інші люди. Чужі для тебе. Ти будеш рабом.
Сховатися, домовитись тобі не вийде. Куди б ти не пішов - ця доля тебе не мине. Я не погрожую чи зловтішаюсь з тебе. Я лиш хочу попередити. Поки не пізно - навчись обороняти свій дім. Купи зброю, поки можеш, навчись стріляти. Пройди курси такмеду. Вивчи добре свої райони, вчись комунікувати з людьми, орієнтуватись на місцевості. Пам"ятай - це неминуче. Маєш можливість - думай, як виїхати звідси і забрати сім"ю, якщо не здатний чинити опір.
Скажеш - в мене параноя і цього всього просто не може бути? А чи вірив ти 5 років тому, що в центрі столиці вб"ють сотні мирних людей? Чи вірив ти, що з сусідньою країною буде війна? Чи вірив ти в безчесний і підлий розстріл в Іловайську? Глянь на сусідню країну. Вони вже пройшли таке, з Ічкерією. І хто тепер править там бал? Кому вони платять шалені дотації, хто в них "хозяева жизни"? Подумай.
Ще хочу звернутись до своїх однодумців-воїнів. Не важливо, за кого ви голосували - доля в нас тепер одна. Прийміть те, що наближається. Не ховайте голови в пісок. Вам більше немає на кого надіятись, окрім вас самих і один одного. Тарьте патрони. Витягуйте рюкзаки. Згадуйте свої навики. Багато хто з нас виріс на оповідках про подвиги УПА. Скоро, зовсім скоро нам випаде шанс стати на їх місце. Чи готові ви до цього? Якщо ні - читай вище.
Є великий шанс, що нас чекає справжня громадянська в"йна. Наш ворог обов"язково скористається такою нагодою. Ми маємо бути готові захистити свій дім і тих, хто не в змозі захистити себе сам. Я бажаю нам всім сил і витримки. Нас чекають справді темні часи. І не тіште себе надіями, що все мине. Надія - найгірше, що може бути. Вбийте це почуття.
Просто будьте готові.
Просто будьте...
(Автор "Один из 93%")
Я виріс на оповідках про подвиги українців в лавах РКЧА, про те як вони визволяючи Європу дійшли до Берліна, щоб знищити звіра у його лігві, а УПА в цей час сиділи у схронах.
Вот пример
«Беня» направив добробати
Прямо кацапу в лапи
В «Ахметки» щось хотів забрати
Всі мають про це знати.
Про «Іловайський» той котел.
Що всі про це писали
Не те, як Путін нас вбивав
На Порошенко просто «гнали».
Багато знищив людожер
Наших солдат в тім місті
Назвали це тоді «котел»
386-ть були «груз двісті».
Знову погрози для своїх
Помститись Пороху їх мрії
Насправді вбивав їх усіх
Агресор із війська з Росії.
Сьогодні трус вже є герой
Та ще експерт великий
А де ти був смілий ковбой
Як ліз до нас цей ворог лютий?
А ті, що більше всіх кричать
Тоді не воювали
Ховались за труси дівчат,
Як «відкосити» добре знали.
Щоб не зайшов сюди кацап
Пройшов би в Києві парад
Не було б вбито там солдат
Й пройшов би Бені «маскарад».
То ж про Росію забувають,
Шукають ворогів серед своїх
Забули що вони вбивають
На росіянах ця вина і гріх.
13.09.2019 р.
Анатолій Березенський