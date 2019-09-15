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 Церемония прощания с разведчиком Михаилом Цымбалистым, погибшим на Донбассе 13 сентября, пройдет в Тернополе. ВИДЕО

Завтра, 16 сентября, в церкви святого апостола Петра в Тернополе, пройдет церемония прощания с Михаилом Цымбалистым.

Чин похорона начнется в 14:00 16 сентября в храме, похороны пройдут на Микулинецком кладбище Тернополя, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Тернопольского военкомата.

Церемония прощания с разведчиком Михаилом Цымбалистым, погибшим на Донбассе 13 сентября, пройдет в Тернополе 01

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Сегодня тело Михаила Цымбалистого привезли в Хоростковскую громаду, в состав которой входит его родное село. Там объявлен траур 15-16 сентября. В Тернополе днем ​​траура объявят 16 сентября.

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Михаил Васильевич Цымбалистый родился в 1985 году в селе Увисла Гусятинского района Тернопольской области, жил в Тернополе. В звании майора служил в одном из разведывательных подразделений Вооруженных сил Украины. Погиб 13 сентября во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции Объединенных сил от пули снайпера наемников РФ.

У погибшего остались родители (отец - подполковник запаса) и брат (подполковник ВСУ).

Источник: https://censor.net.ua/v3148547
 
 
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Зєлєнскіі скільки ти будеш ще наживатись на війні?
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Виглядає, що полеглий не з тих восьми поранених у п*ятницю.
Бо пишуть, що від кулі снайпера.
Перед цим, 12-го, загинув Валерій Шатурський.
13-го не врятували Максима Кондратюка.
Про загибель Цимбалістого ЦН не інформував.
Добре, що хоч так, уривками, опісля.

Світла Пам*ять Захиснику України.
Співчуття родині.
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Кому как везет.. многих вообще в не боевые и дезертиры записывают.
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а в сводках за 13-те тільки про Лінчевського писали
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спеціально зараз перечитав данні з ООС за 13 та 14-те вересня. Шо? Піздьож продолжайєця, бо тра показати пєрємірійє???
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Светлая память...пока на передке гибнут воины, большевички зеленина готовят контрреволюцию.
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сводкам ООС віри нема - політично вмотивована БРЕХНЯ. "Двадцять чотири обстріли - і нікого не поцарапало навіть!"
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оце ЗРАДА та ГАНЬБА! Брехати над могилами воїнів - блюзнірство!!!
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