 Церемония прощания с разведчиком Михаилом Цимбалистым, погибшим на Донбассе 13 сентября, пройдет в Тернополе. ВИДЕО

Чин похорона начнется в 14:00 16 сентября в храме, похороны пройдут на Микулинецком кладбище Тернополя, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Тернопольского военкомата.
Сегодня тело Михаила Цимбалистого привезли в Хоростковскую громаду, в состав которой входит его родное село. Там объявлен траур 15-16 сентября. В Тернополе днем траура объявят 16 сентября.
Михаил Васильевич Цимбалистый родился в 1985 году в селе Увисла Гусятинского района Тернопольской области, жил в Тернополе. В звании майора служил в одном из разведывательных подразделений Вооруженных сил Украины. Погиб 13 сентября во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции Объединенных сил от пули снайпера наемников РФ.
У погибшего остались родители (отец - подполковник запаса) и брат (подполковник ВСУ).
Бо пишуть, що від кулі снайпера.
Перед цим, 12-го, загинув Валерій Шатурський.
13-го не врятували Максима Кондратюка.
Про загибель Цимбалістого ЦН не інформував.
Добре, що хоч так, уривками, опісля.
Світла Пам*ять Захиснику України.
Співчуття родині.