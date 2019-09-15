 Двое охранников избили палкой девушку в Днепре, - полиция. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, сообщение об избиении женщины в помещении недостроенного супермаркета на пр. Гагарина поступило в полицию около 5 часов утра 15 сентября.

На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе первоочередной проверки установлено, что двое охранников 63-х и 43-х годов палкой нанесли телесные повреждения женщине, которая находилась в неадекватном состоянии.

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Пострадавшую доставили в больницу с предварительным диагнозом психического расстройства. Подозреваемые мужчины задержаны, им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Как сообщает 24 канал, над девушкой поиздевались из-за того, что она разбила телефон и пыталась повредить автомобили.

"Информатор" опубликовал видео, на котором видно, как девушка бегает босиком по проспекту Гагарина. После этого она зашла в продуктовый магазин и начала ссору с продавцом. Уже впоследствии девушку задержал мужчина, который заявил, что она разбила в его автомобиле лобовое стекло.

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Во второй части видео видно, что все фигуранты предыдущего ролика собрались в помещении на строительстве магазина "АТБ". Девушке заламывали руки и били. В какой-то момент нападавший начал наносить удары ногами.

За девушку пытался вступиться прохожий, однако на него также набросились с кулаками. Многие очевидцы просто наблюдали за всем и никак не препятствовали, лишь призвали мужчин прекратить избивать девушку.

Впоследствии прораб строительства пояснил, что на видео есть только один сотрудник магазина. Это мужчина, который бил девушку и парень, который хотел ее защитить. Нападавшим оказался 43-летний охранник строительства. Правоохранители выяснили, что второй нападавший – тоже охранник в возрасте 63 года.

Сам охранник убеждал правоохранителей, что девушка забежала в него и разбила телефон. Уже впоследствии выяснилось, что она состоит на учете у психиатра. Сейчас девушку госпитализировали в психдиспансер, ее состояние стабильное. Была ли она в состоянии опьянения - определят специалисты.

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Пострадавший парень также чувствует себя хорошо.