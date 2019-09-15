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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11188) приватизация (885) Гончарук_Алексей (87)

 Новое руководство Фонда госимущества должно разработать реалистичный план по приватизации, - Гончарук. ВИДЕО

Кабинет министров Украины назначит новое руководство Фонда государственного имущества, которое должно пересмотреть перечень объектов для приватизации.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства 15 сентября, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бюджет на 2020 год - последнее планирование на год, далее планы будут составлять на 3 года, - Гончарук

Глава Кабмина пояснил, что в проекте бюджета на 2020 год не предусмотрено серьезного увеличения поступлений от приватизации, несмотря на декларацию нового правительства и поручения президента в скорейшие сроки провести большую приватизацию.

"Мы скоро должны и планируем сменить руководство Фонда государственного имущества. И это руководство, мы ожидаем, что в течение нескольких недель предоставит нам реалистичный план того, что в следующем году планируется к приватизации", - сказал Гончарук.

Он подчеркнул, что окончательные показатели поступлений от приватизации станут известны после анализа нового руководства Фонда госимущества, а также утверждение Радой плана деятельности правительства. Этот план, в частности, будет предусматривать принятие нового законодательства, которое может повлиять на доходы и расходы бюджета. Все эти изменения планируют учесть ко второму чтению бюджета в Раде, которое должно состояться до 2 ноября 2019 года.

Сейчас Фонд государственного имущества возглавляет Виталий Трубаров. За время, в течение которого он возглавлял ФГИУ, в Украине не продали ни одного лота большой приватизации, которые правительство утвердило еще в 2018 году. Сам Трубаров объяснял это судебной волокитой, связанной с процедурой продажи крупных государственных предприятий. В частности из-за судов заблокировали процесс назначения инвестиционных советников, которые в соответствии с законодательством, должны готовить госкомпании к продаже.

Также читайте: Кабмин сегодня направит в Верховную Раду проект бюджета, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/v3148537
 
 
 Топ комментарии
 
Сейчас парламент и офис от Зе люди с шоу и кино. так вот НЕ Верю ни одному плану и закону. Пойдут ли они на пользу людей или на пользу чиновникам страны. Пока пусто, а законов густо..
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этот визит так часто анонсируется и переносится, также как и формат....
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гніда продажна ...продати все і нах...на гггодіну
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этот визит так часто анонсируется и переносится, также как и формат....
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Сейчас парламент и офис от Зе люди с шоу и кино. так вот НЕ Верю ни одному плану и закону. Пойдут ли они на пользу людей или на пользу чиновникам страны. Пока пусто, а законов густо..
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переклад: "всяк під себе греби - одна курка від себе..."
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Сейчас экономическими, бюджетными колыбельными за колышут тему скорого визита Зеленского в США, его планы на встречи с Трампом, а там и нормандский формат не за горой... А это не тема обмена , которая требует закулис и тишины...
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...Чья в Израиле земля?16.07.20171Новое руководство Фонда госимущества должно разработать реалистичный план по приватизации, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6222http://www.isrageo.com/2017/07/16/chiyazemla/

Некоторые израильтяне наивно считают, что земля в Эрец-Исраэль принадлежит еврейскому народу. Точнее - еврейскому государству, которое предоставляет гражданам право практически бессрочной аренды для строительства жилья, сельскохозяйственных предприятий и пр. Увы, это не всегда справедливо
Иностранная земельная собственность в центре столицы, особенно если это многочисленные огромные участки, - нонсенс. Все эти земли должны быть ультимативно выкуплены государством, если уж мы отказываемся их национализировать. По какой цене - показала нынешняя сделка Греческой церкви с израильской фирмой, которую мы имеем полное право объявить прецедентной. Именно во столько они ценят Святую Землю, и ничего большего им за нее не положено....
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ну це ясно - раз нема кадрів, щоб підняти економіку - треба його продати, щоб кадри з'явились за гроші. Укрзалізниця здорожчає, але фіг з ним. Треба продати, бо то будки на рельсах, а не вагони.
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так не своїм шахраям продавати, як Кравчук, Кучма і послідовники
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Пока Ахметов не в милости Коломойского - смотрим Шустера , там предоставлены все голоса оппозицииции , кроме одного спикера от ЗЕ( за отсутствием наличия больше - не хватает на все каналы отбрыкиваться )
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...Более 90% земельного фонда Израиля находится в государственной собственности и управляется Земельным управлением, - так называемый Минхаль. Часть из данных земель сдается в долгосрочную аренду физическим и \ или юридическим лицам, в соответствии с установленным предназначением земли...
ТО ЧОМУ ЦЯ ПЕЙСАТА БАНДА "НАГИНАЄ" УКРАЇНУ ДО ПРОДАЖІ ЗЕМЛІ ...
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а от і сама причина" чому нас "нагинають" продати ЗЕМЛЮ
Однако светское Государство Израиль не готово принять эту позицию. Оно уважает международное право собственности, согласно которому юридическое лицо, имеющее возможность документально или каким-либо иным способом подтвердить свою собственность на недвижимость, считается ее владельцем. С этой точки зрения владельцем указанного участка была Греческая церковь, и его арендаторы (а именно - ККЛ) должны были исправно платить оной церкви арендную плату, взыскивая ее с субарендаторов (владельцев квартир, муниципалитета и пр.). Тем не менее, этого не происходило. Арендная плата, которая по нынешним расценкам на землю в историческом центре столицы должна была составлять миллиарды, греческой церкви не поступала...
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Ніхто з клепкою в голові землею не торгує. Бо її можна здавати в аренду й отримувати стабільний дохід. Тільки Гончарук того не знає. І не вміє. Бо його господарів-олігархів дохід держави не цікавить -їх цікавить, як би урватицю землю у свою власність.
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кому продавать устаревшие убыточные госзаводы собираются?
только по цене металлолома.
в Харькове завод "серп и молот" уже давно тупо снесли, т.к. такое говно никому продать не смогли
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Это тоже правительство казнокрадов - тыщепудов! Ибо все приватизации в Украине привели только к нищите народа и долговой кабале государства, но сделали супер богатыми, олигархов-казнокрадов и министров-коррупционеров. Любая приватизация это разграбление Украины и дальнейше обнищание народа, а значит приступление против государства Украина и геноцид украинского народа. Ни больше ни меньше, ибо после 28 лет правления быдло-элиты казнокрадов-олигархов пора вещи называть своими именами.
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Зебилы думают, что под шумок успеют в 2020-м пограбить? Вы сперва досидите до 2020-го.
Нове керівництво Фонду держмайна має розробити реалістичний план із приватизації, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8848
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