 Новое руководство Фонда госимущества должно разработать реалистичный план по приватизации, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства 15 сентября, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Глава Кабмина пояснил, что в проекте бюджета на 2020 год не предусмотрено серьезного увеличения поступлений от приватизации, несмотря на декларацию нового правительства и поручения президента в скорейшие сроки провести большую приватизацию.
"Мы скоро должны и планируем сменить руководство Фонда государственного имущества. И это руководство, мы ожидаем, что в течение нескольких недель предоставит нам реалистичный план того, что в следующем году планируется к приватизации", - сказал Гончарук.
Он подчеркнул, что окончательные показатели поступлений от приватизации станут известны после анализа нового руководства Фонда госимущества, а также утверждение Радой плана деятельности правительства. Этот план, в частности, будет предусматривать принятие нового законодательства, которое может повлиять на доходы и расходы бюджета. Все эти изменения планируют учесть ко второму чтению бюджета в Раде, которое должно состояться до 2 ноября 2019 года.
Сейчас Фонд государственного имущества возглавляет Виталий Трубаров. За время, в течение которого он возглавлял ФГИУ, в Украине не продали ни одного лота большой приватизации, которые правительство утвердило еще в 2018 году. Сам Трубаров объяснял это судебной волокитой, связанной с процедурой продажи крупных государственных предприятий. В частности из-за судов заблокировали процесс назначения инвестиционных советников, которые в соответствии с законодательством, должны готовить госкомпании к продаже.
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