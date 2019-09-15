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 Происшествия, Общество
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Все про:Нацполиция (10071) Харьков (4432) ЛГБТ-сообщество (253)

 Первый Марш равенства в Харькове: 2 тысячи участников, 2,5 тысячи полицейских, стычки с праворадикалами и два пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове 15 сентября впервые состоялся Марш равенства в рамках "ХарьковПрайд". Параллельно проходила акция в поддержку традиционных ценностей. После завершения Марша равенства праворадикалы начали ловить и избивать его участников.

Начался марш после 14:00 на площади Свободы, пишет Цензор.НЕТ.

По данным Depo.Харьков, участники держали плакаты с надписями "Никогда не извиняйся за то, кого любишь", "Иногда я хочу, чтобы люди позволили другим людям просто быть", а также символику Фундации региональных инициатив, марша "ХарьковПрайд" и радужные флаги.

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Первый Марш равенства в Харькове: 2 тысячи участников, 2,5 тысячи полицейских, стычки с праворадикалами и два пострадавших 01
Первый Марш равенства в Харькове: 2 тысячи участников, 2,5 тысячи полицейских, стычки с праворадикалами и два пострадавших 02
Первый Марш равенства в Харькове: 2 тысячи участников, 2,5 тысячи полицейских, стычки с праворадикалами и два пострадавших 03
Первый Марш равенства в Харькове: 2 тысячи участников, 2,5 тысячи полицейских, стычки с праворадикалами и два пострадавших 04

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Около 14:00 через кордоны полиции участников "Прайда" забросали яйцами. К месту, откуда бросали яйца, подтянулись дополнительные кордоны полиции.

Первый Марш равенства в Харькове: 2 тысячи участников, 2,5 тысячи полицейских, стычки с праворадикалами и два пострадавших 05
Первый Марш равенства в Харькове: 2 тысячи участников, 2,5 тысячи полицейских, стычки с праворадикалами и два пострадавших 06
Фото: kh.depo.ua

По данным hromadske, параллельно на той же площади стартовал марш за традиционные ценности. В нем приняли участие около 500 человек. Также несколько противниц Марша равенства легли на землю перед колонной. Участники марша просто обошли их.

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По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, в Марше приняли участие около 2000 человек, среди которых гости города из других регионов страны, представители международных организаций, дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Украине, информирует сайт НПУ.

При этом все подразделения правоохранителей работали в усиленном режиме. К охране общественного порядка были привлечены более 2500 сотрудников полиции, в том числе личный состав из других регионов Украины.

Первый Марш равенства в Харькове: 2 тысячи участников, 2,5 тысячи полицейских, стычки с праворадикалами и два пострадавших 07
Первый Марш равенства в Харькове: 2 тысячи участников, 2,5 тысячи полицейских, стычки с праворадикалами и два пострадавших 08
Первый Марш равенства в Харькове: 2 тысячи участников, 2,5 тысячи полицейских, стычки с праворадикалами и два пострадавших 09
Первый Марш равенства в Харькове: 2 тысячи участников, 2,5 тысячи полицейских, стычки с праворадикалами и два пострадавших 10
Первый Марш равенства в Харькове: 2 тысячи участников, 2,5 тысячи полицейских, стычки с праворадикалами и два пострадавших 11

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Как сообщает hromadske, после завершения Марша равенства полицейские сопровождали участников в метро, они в ответ скандировали "спасибо".

Однако участники ультраправой организации "Фрайкор" после завершения Марша равенства начали ловить и избивать его участников. Двух пострадавших забрала скорая.

На пересечении улицы Рымарской и переулка Некрасова полицейские начали задерживать праворадикалов, один из них распылил правоохранителю газ в лицо.

Полицейские оцепили место происшествия, задержанных посадили в машины и увезли в участок. На место также пришли участники организации "Фрайкор", они планировали идти в отделение "освобождать своих".

В управлении полиции позже сообщили, что по фактам нарушений общественного порядка полиция открыла два уголовных производства и оформила админпротокол.

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"Установлено, что 17-летний харьковчанин после окончания Марша стал бросать камнями в людей, которые шли вдоль ул. Сумской после заката. Полицейские доставили его в Киевский отдела полиции для написания объяснений. Относительно парня составлен административный протокол по ч. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных нарушениях.

17 человек доставлены в Шевченковский отдел полиции. По предварительным данным, они приняли участие в столкновениях на улице Рымарской в ​​Харькове. Во время конфликта они сопротивлялись полицейским, кроме того, в сторону правоохранителей распылили слезоточивый газ. Пострадали двое полицейских. Один из них с ожогами глаз доставили в больницу", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Также по факту хулиганских действий в отношении юноши в саду Шевченко внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК.

Отметим, что во время Марша равенства харьковский журналист Юрий Ларин заметил и сфотографировал Сергея Козлюка - подозреваемого в избиении харьковского телеоператора Вадима Макарюка. Он пил кофе с двумя подполковниками полиции. "Сергей Козлюк пришел на "ХарьковПрайд". Человек, который проходит по уголовному делу обвиняемым по нескольким статьям Уголовного кодекса, которого подозревают в нападении на журналиста Вадима Макарюка, пьет кофе с двумя подполковниками полиции. Это как с Баканов, только наоборот?" - написал журналист.

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Первый Марш равенства в Харькове: 2 тысячи участников, 2,5 тысячи полицейских, стычки с праворадикалами и два пострадавших 12
Первый Марш равенства в Харькове: 2 тысячи участников, 2,5 тысячи полицейских, стычки с праворадикалами и два пострадавших 13

Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала Вадим Макарюк: камера разбита, сам он до сих пор находится в реанимации. 13 июня суд отправил подозреваемого в избиении оператора под круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля. Позже такую же меру пресечения избрали еще двум подозреваемым.

Источник: https://censor.net.ua/v3148533
 
   
 Топ комментарии
 
Как то похрен.
Устройте марш в Донецке с флагами Украины тогда поверю в то что права человека превыше всего.
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А який відсоток виборців Зе серед учасників Маршу рівності?
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Пожалуй, геи лучше чем веруны.... среди них совков меньше)
Раз идем в Европу, то их надо любить и уважать. Правда хрен зайдем, но то таке. Первый Марш равенства в Харькове: 2 тысячи участников, 2,5 тысячи полицейских, стычки с праворадикалами и два пострадавших - Цензор.НЕТ 4208
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Как то похрен.
Устройте марш в Донецке с флагами Украины тогда поверю в то что права человека превыше всего.
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для 2000 хворих потрібно побудувати реабілетаційні центри .. для допомоги і лікування їхньої важкою душевної недуги (тоді і прайди будуть не потрібні)
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все лікується ... алкоголізм теж важко вилікувати як залежність від інєкційних наркотиків .. але медеціна + любов і підтримка близьких людей творить чудеса
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хоча в таких маршах є великий плюс ....ми будемо мати інфо скульки у нас ЛГБТ Первый Марш равенства в Харькове: 2 тысячи участников, 2,5 тысячи полицейских, стычки с праворадикалами и два пострадавших - Цензор.НЕТ 8830
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так там 50% навіть не Українці.. а ще 50% там через гроші .. а реальні цифри нікчемні ! ці ідеї насильно навязують
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Але ж є якісь норми і правила суспільного життя?
Хоча, ці марші, можна вважати, як рекламну піар-компанію, по залученню юзерів.
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так це саме реклама по залученню юзерів )) особливо 14-18 років .. які тільки шукають самі себе ((
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Ще й як лікується -два удари бітой по яйцях - і більше ніяких парадів, а стосовно хто, кого, куди, то це - нецікаво.
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Roman Tripalyk
для
2000 хворих потрібно побудувати реабілетаційні центри .. для допомоги і
лікування їхньої важкою душевної недуги (тоді і прайди будуть не
потрібні) Первый Марш равенства в Харькове: 2 тысячи участников, 2,5 тысячи полицейских, стычки с праворадикалами и два пострадавших - Цензор.НЕТ 8721



Різні громадські організації в Україні отримують ну дуже солідні гроші, на підтримку руху та захисту прав ЛГБТ спільноти... Первый Марш равенства в Харькове: 2 тысячи участников, 2,5 тысячи полицейских, стычки с праворадикалами и два пострадавших - Цензор.НЕТ 8717

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и за это тоже,за свободу выражения своих мнений различными группами населения
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дуже сумніваюсь .. що б хтось вмирав за щоб люди які мають психічні відхилення .. агітували здорових людей .. щоб ті теж вдавали із себе хворих
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а были ли среди погибших и они? Статистики нет, это самое меньшее зло на сегодня в Украине.
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зло не буває меншим чи більшим - зло є зло !
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простите, но сейчас есть новая нетрадиционная и ее имя в законе так чем эти хуже
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Кононенко со свинарчуково- порохо- мeдведчуковым не напрягают ?
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Пожалуй, геи лучше чем веруны.... среди них совков меньше)
Раз идем в Европу, то их надо любить и уважать. Правда хрен зайдем, но то таке. Первый Марш равенства в Харькове: 2 тысячи участников, 2,5 тысячи полицейских, стычки с праворадикалами и два пострадавших - Цензор.НЕТ 4208
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Ты не понял. Это они тебя любить собираются, а кого ты там любишь им похер. И куда идешь тоже. Им главное в очко долбится, и получать при этом преференции, как всемерно угнетаемые.
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ну да - каждый день вижу как на улице ко всем мужикам цепляются геи

в принципе, их по истории же убивали, не? и сейчас в Иране и прочих арабиях. так что по-сути они правы. но вот раз так, то и попов нужно щемить - от них гадостей в триллион больше было чем от тридварасов. еще и сжигали их, так что пусть "любят" попов)
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Если к тебе не цепляются, то может ты уже утратил сексуальную привлекательность? Только вот почему-то они маршами не шарятся, где их щимят. Они со своими сексуальными проблемами выходят на улицы там, где их никто не трогает и начинают садится на голову. Одним словом, ********.
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А який відсоток виборців Зе серед учасників Маршу рівності?
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там одні фанати свині порошенка - бо порохоботи ...******* в рот пхати всякі рошенки
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А чому ЛГБТ спілнота не залучає зоофілів, вони теж не такі, як всі?
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Сексопатологи в будущем изучат сию переверзию. Ждем дисертаций.
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А шо там с волонтерской палаткой котрая дюже герпесу мешала?
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Ну вот опять, да любите вы кого хотите но дома, к чему эти прайды в городах Украины.
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Одни растраты с идарами. 2,5 тыс полицейских - сверхурочные... Убрать за всеми территорию. Заколебали. Делать нефик. И Богу не подчиняются.
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Кому шо, а мойщикам унитазов главное - кто убирать будет.
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2500 ментів майбуть сьогодні без зарплати "працювали" ...чи ні ?
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Блин, это парад победы. Их уже больше, чем нас. Первый Марш равенства в Харькове: 2 тысячи участников, 2,5 тысячи полицейских, стычки с праворадикалами и два пострадавших - Цензор.НЕТ 5635
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Короче, поліція Харкова, зашкварилась....
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Лично я считаю это извращением наравне с зоофилией или педофилией, но ведь те не кричат на улицах что это у них природный изьян и они мол не виноваты.
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Мені ці геї, чи як їх там, до великої дупи!
Одного не можу зрозуміти: до чого ці паради? Ну ми, люди з нормальними сексуальними поглядами, навіть на думці не маємо проводити паради.
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Правильно вони все роблять. Це їхнє життя і вони мають на нього право. До тих пір, поки на них будуть кидатися, лягати під ноги, вважати їх якимись не такими- вони будуть виходити і говорити, що вони- такі як всі. В Європі, до якої ми так прагнемо- на тих , хто їх б'є і вважає за щось нижче себе, дивляться як на дикунів.
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Чтобы это прочувствовать полностью - нужно иметь сына. И чтобы его в юности отодрал какой-то извращенец навешав ему лапши на уши. А вы как мать скажете ему - это любовь, сынок, она такая.
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пол человеку датся с рождения, никто не может появляить на этот выбор природы.
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Ви заблукали в двох соснах. По перше, від цього ніхто не застрахований, ні батьки, ні діти. Це - природа, хочете ви цього чи ні. І до чого тут " отодрал"? Вони не насильники. Це трохи інше.
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Какое равенство? Я гетеросексуал и не хочу чтобы меня приравнивали к *********. Никакого равенства между нами быть не может. Хотят - пусть долбятся в жопу втихаря так, чтобы никто об этом не знал. *****. Извращенцы. Посмотрите на этого политолога Портникова. Заманил двух молодых пацанов к себе и отодрал за пиченьки. Лишил их "девственности". Из видео видно, что у тех это впервые и, что он их соблазняет и что-то обещает. Продвижение на ТВ что-ли. Что это? Равенство?
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питарасы тоже не хотят что бы их путали с порохоботами.
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Не, ну если уж и рубить правду-матку до конца - то ******** лучше, чем порохоботы) Тут не перепутаешь. Пусть спят спокойно)
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нехай буде права тваринам більш захищені а ніж....
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Нужно арестовать организаторов провокаторов этого гейского парада . Это же реальная навязанная провокация .
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На второй фотке девушка в толпе в футболке с жовто-блакытным сердечком... Зачем? Прайдитесь по-своему, не надо сюда втягивать Украину и прикрываться патриотизмом!
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для того, шобы попасть в европу украине надо срочно монтировать задний привод
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....А может просто не стоило столько внимания уделять этим шествиям? Ну прошла сотня..другая..клоунов... Посмотрели бы на них спокойно... посмеялись... или просто не замечали бы...и всё было бы тихо и спокойно. И само явление тихо исчезло бы с разовыми парадами... клоунадой и т.д и т.п. Но нет... Идёт тысяча ******** со своими символами... а 10 тысяч действительно беснуются... Ещё и пару тысяч полицейских привлекают...))))...
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Підняли голови дегенерати. Мають права на рівні з нормальними але потворам цього замало. Одностатевих шлюбів домагаються. Інститут шлюбу, традиційні сімейні і християнські цінності хочуть знищити. Не бити, а чавити вже треба. І кримінальну статтю повернути
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