EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  1457  16
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (2836) обмен (803) Путин (25049) Россия (73857) пленные (591)

 Зеленский в аэропорту с освобожденными пленными и Путин у бассейна со спортсменами: как проходил большой обмен в Украине и РФ. ВИДЕО

Президенты Украины и РФ по-разному отнеслись к обмену пленными, который состоялся 7 сентября.

Об этом говорится в сюжете "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

"Обмен "35 на 35": самолеты из Москвы и Киева одновременно вылетают навстречу друг другу. В аэропорту "Борисполь" борт с освобожденным из российских тюрем украинцами встречают их родственники, украинские чиновники во главе с президентом Зеленским и толпы журналистов. В российском "Внуково" – глава пропагандистского канала "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и телеведущая Ольга Скабеева", - говорится в подводке к ролику.

Смотрите также: Освобожденные из плена моряки прибыли на военно-морскую базу Одессы. ФОТОрепортаж

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/v3148510
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
І - що?
Важливі конкретні справи, а не піар...........
 показать весь комментарий
 
 
Это не украинцы,а КАЛлоборанты .все верно сделали,гнать их ссаными тряпками.
 показать весь комментарий
 
 
у зели для пиару поводом боле нема, а путену пиару не нать, на него и так в незалэжной и стар, и млад молятся Зеленский в аэропорту с освобожденными пленными и Путин у бассейна со спортсменами: как проходил большой обмен в Украине и РФ - Цензор.НЕТ 1510
 показать весь комментарий
 
 
Є вершина айсберга - як президенти зустрічали чи не зустрічали полонених.
А є сам айсберг хто кого вертів як хотів і на чиїх умовах пройшов обмін.
Зеленский в аэропорту с освобожденными пленными и Путин у бассейна со спортсменами: как проходил большой обмен в Украине и РФ - Цензор.НЕТ 1319
 показать весь комментарий
 
 
Какая-то реклама Зеленского. Хотя он это вполне заслужил.
 показать весь комментарий
 
Сенцова, Карпюга и Гриба можно было не менять. )(уйло им доктор.
 показать весь комментарий
 
У них с Зелей как раз много общего. Например- оба не служили в армии, но оба позволяют себе нести бред на военную тематику.

 показать весь комментарий
 
 
Шмаркля поражает своей работоспособностью,прогулялся по Днепру,по мосту,попил пивка,устал. Антилигент,гигант мысли,не то шо ПАП, который по 25 часов в сутки работал
 показать весь комментарий
 
 
Это да, 24 часа крал, а в остальное время работал на Украину!
 показать весь комментарий
 
 
... где бабла еще уныкнуть и перепрятать в оффшоры.
 показать весь комментарий
 
 
Пэдро, так скромненько, остановки открывал..., а этот.... Во гад!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх