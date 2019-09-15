 Зеленский в аэропорту с освобожденными пленными и Путин у бассейна со спортсменами: как проходил большой обмен в Украине и РФ. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.
"Обмен "35 на 35": самолеты из Москвы и Киева одновременно вылетают навстречу друг другу. В аэропорту "Борисполь" борт с освобожденным из российских тюрем украинцами встречают их родственники, украинские чиновники во главе с президентом Зеленским и толпы журналистов. В российском "Внуково" – глава пропагандистского канала "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и телеведущая Ольга Скабеева", - говорится в подводке к ролику.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Важливі конкретні справи, а не піар...........
А є сам айсберг хто кого вертів як хотів і на чиїх умовах пройшов обмін.