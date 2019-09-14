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 Политика Украины
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Все про:Блэр (20) Россия (73850) Донбасс (19354)

 Если кто-то залезет к вам в дом, свяжет и предложит отпустить в обмен на ограбление, соглашаться - плохой вариант, - Блэр о ситуации между Украиной и Россией. ВИДЕО

Российская Федерация должна быть готова пойти навстречу и прекратить конфликт на востоке Украины.

Такое мнение бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр высказал во время панельной дискуссии на ежегодном форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеозапись трансляции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна сначала вывести с Донбасса свои войска, чтобы там можно было провести выборы, - Тейлор

По его словам, есть два вида конфликтов, которые требуют мирного разрешения, но по-разному.

"Первая ситуация, когда есть конфликт, где обе стороны чувствуют себя правыми. И этот конфликт уже достаточно долго длится. И тут вопрос, можно ли каким-то образом объединить все стороны", - отметил Блэр.

Он привел примеры Палестины и Израиля, а также Ирландии. Однако, подчеркивает экс-премьер Великобритании, в Украине, ситуация другая.

"Другой мирный процесс - когда страна, например, стала жертвой неспровоцированной агрессии. То есть, например, я залезу к вам в дом, свяжу вас и скажу: "Слушайте, я вас отпущу, но возьму телевизор и мебель". Если кто-то скажет, что это хороший компромисс, то если вы сейчас развязаны и можете нормально передвигаться, то это нехорошее решение", - объяснил Блэр.

Также читайте: Конституция меняться не будет, - Пристайко по поводу особого статуса Донбасса

По его убеждению, необходимо выяснить у сторон, есть ли вариант, при котором однозначно сохраняется территориальная целостность Украины, однако важно, чтобы "другая сторона" была готова пойти на это.

"Это разные процессы, но я чувствую, что здесь действительно зависит от того, есть ли желание с другой стороны", - подчеркнул экс-премьер.

Источник: https://censor.net.ua/v3148478
 
 
 Топ комментарии
 
Містер Блер, ці слова - в порожнечу.
Бо зе-влада, може, і послухає, але не почує.
У неї план уже готовий. І відступати від нього вона не буде: і своє бажання реалізовує, і кремлівського фюрера.
А заклики інших діячів (тим більше, колишніх, сорі) - викликають у них лише квартальний регіт.
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ясно. тобто самі це робитимуть, а винними інших призначили.
це як з проханням редактора цього ресурсу допомогти розбанити його в ФБ - одразу прибігли зелєбоби і почали обвинувачувати порохоботів, наробили скандал, всіх пересварили, і в результаті, йому мало хто допоміг.
а кацапи тихенько посміюються і радіють.
бо їхні методи діють, вони старанно прибирають про українських дописувачів, витирають інформацію про свої злочини.
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Совет форумчанПравила форума
 
Так связанного можно грабить не отпуская. Не лучший пример.
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Почему же. Если связанный признает что добровольно отдал мебель и телевизор в обмен на то, что его развяжут.
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Такое признание не будет иметь юридической силы, потому как совершено в беспомощном состоянии и под воздействием угрозы.
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Как будто здесь интересно мнение какого-то мордовского говна
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Для кацапья грабеж и разбой это способ жизни а не преступление.,для них это естественно как дышать. Убеждение здесь не поможет
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после Тетчер был лучшим премьером Британии, моё мнение, его стоит послушать
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Ну вообще он бред сказал про конкретную ситуацию, при ограблении главное выжить. Лучше так не сравнивать.
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Советский народ Украины тяжёлый народ, потому что без Родины ,с верой восточного соседа и соответственно всё украинское для них чуждо, родное только украинская хавка в две щеки и центральная канализация Если кто-то залезет к вам в дом, свяжет и предложит отпустить в обмен на ограбление, соглашаться - плохой вариант, - Блэр о ситуации между Украиной и Россией - Цензор.НЕТ 3964
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России и нах не нужен в Донбасс, все упирается в Крым.
Их посыл, забудьте про Крым и Донбасс сам вам упадет в руки.
Но Украина, большая часть, не готова на такой компромисс. Но Зе этим обменом таки может остановить войну и таки многое указывает, что идет на этот обмен
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Ну как связаны эти вопросы? Что за бред? Про Крым на ближайшие 10 лет придётся забыть. А Донбасс ***** давно бы отдал, но чтобы тамошних сепаров не трогали разумеется. Он и остатки флота, которые сейчас в Севасе стоят тоже отдавал, но никто брать не хочет ни Донбасс ни Крым. Потому как не понятно, что потом с ними делать и где деньги на это взять.
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Ватан, вы должны не остатки флота, а полностью Крым вернуть.
А по Донбассу, не один раз Пороху предлагали поменять Донбасс на Крым.
А деньги на освобожденный Донбасс и Крым даст твоя Россия в виде компенсаций за оккупацию.
Да и Украина не нищая страна, так что не переживай за украинский Донбасс и Крым!!!
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Их время (России) ушло, сейчас Украина имеет боездатную армию, да и нефть далеко не по 120
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Криму їм буде мало. Ще буде потрібен материковий доступ до криму. Ну і Дніпрова вода, електроенергія. Забезпечення
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Таки да, без днепровской воды Крым хрен подымется.
Это не электричество или дорога в Крым, без воды ни сельское хозяйство, ни промышленность
вряд ли будут процветать.
Еще 3-5 лет и артезианские скважены будут выкачаны в большинстве своем.
И Путин это прекрасно понимает, поэтому при всучивании Донбасса Украине, доступ России к днепровской воде будет одним из условий
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странно, без флажка и ***** с заглавной буквы, ты что Луны упал и не знаешь местных правил?
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Артезианской хватит на дольше, просто ее нет смысла всю подымать бо она соленая и ее можно лишь частично домешивать к пресной.
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Крым превратится в пустыню, какой был до присоеденения к Украине, кацапы черноземы в пустыню превращают, созидать это не их удел, конченые кочевники- разграбить и сожрать
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Ситуация по ВСУ на передовой. (Сообщение военной комиссии tZe)
Полый обвал военной логистики. Впервые за последние два года ВСУ испытывает трудности с возобновлением боекомплекта. Уровень финансирования бюджетных запросов ВСУ - 70%. Сорван план ремонта техники по всем показателям. Приостановлен переход ВСУ на новую систему питания. Продолжается качественное и количественное наращивание группировки ВС РФ на временно оккупированных территориях. Введен прямой запрет на открытие превентивного огня. Уровень согласия на запросы по ответному огню - 25%.

Главной целью обмена был Цемах. Все остальное на данный момент Россию интересует мало, а уж тем более урегулирование на Донбассе. Отказ России от встречи нормандского формата в Париже, вполне прогнозируемое событие.

Пристайко безнадежно неэффективен. Его попытка выдать возможную встречу Зеленского с Трампом в коридоре Генеральной Ассамблеи ООН за полноценную встречу - чисто агитационный ход. Постепенно расширяющаяся зона судебного скандала в Делавэре, уже реально препятствует работе в США. Зеленский никому в США не нужен. Трампу он неудобен ибо тянет с собой весьма сомнительный шлейф, а это весьма опасно перед выборами, консенсус элит по поддержке Украины уже работает вне Зеленского и без его команды, обращаясь непосредственно к исполнителям в обход Зеленского.
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Так тут ещё и не связали, а хозяин аж из трусов выпрыгивает, не знает, чем угодить.
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Да, но отказываться связанному вариант вообще так себе.
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мог бы процитировать Узеленскава , словами про порноактрису принимиющюю со всех сторон . все бы поняли .
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Доречі ФАЙНА думка ! Клоун в своїх діях продовжуе свої слова - Україна порнозірка
і він тепер САМ ЇЇ підкладає під пуйла з тим обміном моряків , під штаймаера , під поляків
під французів - він же НЕ ПАТРІОТ , краЇну свою не любить / Зебіли такого вибрали !
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Ольга Рев‏ @Olha_Rev 3 часа назад

Ви помітили, як синхронно провладні лизоблюди почали розносити меседжі про те, що порохоботи нібито банять укр. акки? Робіть резервні аккаунти. Це підготовка до масового бану проукраїнських акків - нас з вами. Вони завжди проводять зачистку соцмереж перед тим,як вчинити якесь лайно
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ясно. тобто самі це робитимуть, а винними інших призначили.
це як з проханням редактора цього ресурсу допомогти розбанити його в ФБ - одразу прибігли зелєбоби і почали обвинувачувати порохоботів, наробили скандал, всіх пересварили, і в результаті, йому мало хто допоміг.
а кацапи тихенько посміюються і радіють.
бо їхні методи діють, вони старанно прибирають про українських дописувачів, витирають інформацію про свої злочини.
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нехай Бутусов Лалалці за нерозбан подякує.
вона найбільше постаралась.
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маєте документальні підтвердження, стояли поряд? докази в студію! Бо беззмістовне блаблабла від вас не цікавить.
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та мене ваше блаблабла взагалі не цікавить.
тому вам порада на майбутнє - не тріскотіти під моїми коментами і поменше ляскати язиком.
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"поменше ляскати язиком" - от саме це хочу порадити й вам. Мій допис було адресовано не вам, а ви чіпляєтесь на форумі до всіх, бо вам нема з ким спілкуватися. То ваша справа. А от трішки чемності та гарної поведінки вам не завадило би, ваші наполегливі звернення на раді форумчан до адміністрації "прошу прибрати отут" - то вже класика форуму.
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як я пройду міма якщо соєвиє тучі сгущаються Якщо хтось залізе до вас в будинок, зв'яже і запропонує відпустити в обмін на пограбування, погоджуватися - поганий варіант, - Блер про ситуацію між Україною і Росією - Цензор.НЕТ 3426
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А чеченская бутылка в жопе не свербит?
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мнє нє.. а сам как ето ощущаєш? може скорую помащь пазвать?
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После того как америка очутилась в трамповской истерии, Британия чуть ли не еденственный наш, существенный, союзник...
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Містер Блер, ці слова - в порожнечу.
Бо зе-влада, може, і послухає, але не почує.
У неї план уже готовий. І відступати від нього вона не буде: і своє бажання реалізовує, і кремлівського фюрера.
А заклики інших діячів (тим більше, колишніх, сорі) - викликають у них лише квартальний регіт.
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Для того его и выбрал народ, чтобы он воплотил в жизнь свой план, а не топтался на месте в болоте, как это делал все пять лет Петро!
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Сколько деятелей всяких и разных (даже Тони Блера из нафталина достали) высказываются и произносят правильные слова.
Ну вот сказал что-то Блер, Тейлор, Волкер, Столтенберг.
И? Дайте Франсуа Олланду микрофон. Он не высказался вроде ещё, про "нападение на свободу и демократию".
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Все они мудаки,и подозреваю шо з правительством РФ заодно.
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В это конешно поверить.
Ну вот пример:Наполеон при вторжении в Росию вел переписку с Александром 2,и обращался к нему -"брат мой".
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Так, кто еще Зебила иди...том не назвал? Если кто-то залезет к вам в дом, свяжет и предложит отпустить в обмен на ограбление, соглашаться - плохой вариант, - Блэр о ситуации между Украиной и Россией - Цензор.НЕТ 3670 Уже 4 мировой лидер Если кто-то залезет к вам в дом, свяжет и предложит отпустить в обмен на ограбление, соглашаться - плохой вариант, - Блэр о ситуации между Украиной и Россией - Цензор.НЕТ 438
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Він яким був, таким і залишився. Ідійоти ті хто його обрав.
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Не вызывает возражений и этот тезис, огорчает другое, что на встречах с этим телом уже не один мировой лидер говорит о том, что он не должен слить интересы Украины. Это просто позорище на весь мир.
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Уже все мировые лидеры уговаривают Украину не идти с ****** на такой компромис
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Может наоборот? Нас уговаривают пойти на уступки ради "будущего". Вся эта говорильня
для этого и делается,чтобы сгладить наше унижение,сделать нас не ущербными,а немножко
"полноценными".
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если залезли в ваш дом, отжали ванную и заперлись в одну из комнат...
стоит ли идти на компромисс, отдавая им ванную (забывая о ней надолго ибо тараканы и мокрицы в ней проголосовали на референдуме за присоединение этой ванны к общественному туалету в соседнем парке ) и соглашаться ли на предложения дружелюбных и готовых помочь советом соседей из других квартир и домов, о том, что они пригрозят врагу и попросят от нашего имени вернуть нам половину (!) раздолбанной и засранной врагом комнаты, но с условием, что эти гады дальше не лезли ни в остальные комнаты, ни в соседние квартиры и дома...... а вы как-то перетерпите и без ванной и с раздолбаной половиной комнатой, в которой еще будут жить те...кто ее помогал долбать, но соседи готовы сделать там ремонтик...но не вышибить оттуда врага... так же спокойнее всем...ну почти ))))
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Знов конфлікт... І ніхто не каже в чому суть конфлікту.
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Конфлікт в мозгах соєвих баранов, які здали Крим і частину Донбасу
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Міняти Конституцію з питання території України можна лише шляхом всеукраїнського референдуму.

Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.
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Таке враження що Тоні Блер ЗНАЧНО КРАЩЕ любить Украну , чим наш зе..презетент !!
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Как Вы правы Мр.Блер-такая схема и была придумана х"лом с его марионетками из клана "кучка-потрох 2000",чтобы продолжить грабить украинский народ и всё получилось великолепно-спалились только воши наперёд отштампованными медальками "За освобждение Крыма"и Иловайским котлом,да гниды-срезанными деревьями на Майдане перед приездом международных криминалистов и увеличением торговли с агрессором через белорусские(5млрд.)и китайские(7млрд.)прокладки.
Развели беззубого Обмамку как лоха развели гейропейцы-х"ляндцы,а крайним оказался украинский народ с их 13400- жертв крупнейшей афёры 21-го века.
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25 соєвих шарікових спамлять.. хоча я їх не чипаю.. про шо це говорить?..
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Выбор стоит между плохим и худшим вариантом. В силу различных причин лучших вариантов попросту не осталось. В том числе и из-за действий Великобритании.
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Правильно сказал, что нужно разобраться в природе конфликта. А пример неудачный. Во первых, если он развяжет, может немедленно получить в голову. Во вторых, если угроза серьёзная, многие турагентства в турах по экзотическим странам, рекомендуют отдать всё грабителям без ******** и остаться не зарезанным/застреленным. Смотря, что на кону. Если Украина считает (справедливо), что она права и агрессия РФ ничем не обоснована, значит нужно на этом настаивать. Но Крым РФ не вернёт Украине, это очевидно.
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А я до выборов был уверен, что Порох сепаров лет за 3-5 додавит. А сейчас остается только за рояль переживать.
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То есть, когда обмены организовывал ************ - то это была перемога, а когда Зеленский - то цензор натужно высирает зраду огромным количеством таких "экспертных" мнений.
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Зебіл - при Порошенку ми НЕ ВІДДАВАЛИ ЦІННИХ свідків , котрих Нідерланди тепер вважають за ПІДОЗРЮВАНОГО ! Пуйла потрібно було НАМ нагинати , щоб він вддав
моряків згідно рішення суду , а не самому гнутись - як твій клоун !!
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******, в чем заключается ценность свидетельств этого Цемаха?
Почему ты никого не нагнул, если решение трибунала было озвучено еще полгода назад, уже истекло и никаких его условий не было выполнено? Где обещанные ужасные последствия, о которых хрюкали порохатые? Нету их, нагибатель.
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Именно потому что ценность Цемаха "равна нулю" армейская разведка с потерями провела грандиозную операцию по его поимке. Просто от некуй делать.
А вот умные зедебилы в интернетах уже вияснили что цемах бил неважен...
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У Украины, по большому счёту, остался последний козырь. Но он дорогого стоит. Это развязать третью мировую войну. Со всеми вытекающими для украинцев. Зато справедливо по отношению ко всему миру.
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Нічого він не придумав. Команда Зеленського готова взяти в команду "команду" ОРДЛО. Уже взяла певний контингент - Шуфрича, Портнова, Хорошковського і т.д. Це, так би мовити, і є план. Приєднати відсепарований Донбас шляхом введення у владні структури тих, хто воює за його відділення. Дуже схоже на стратегію Кучми, коли він привів у владу донецьку мафію. Ще одний захід на грабування бюджету через Донбас дуже схоже. А Росія зберігає свій контроль і вплив і лишає собі Крим. Типу мирний план, дружба, нопасаран. У цьому плані Україна виступає другорядним суб'єктом, а основні інтереси, які вирішуються - російські. Керуючі Зеленським явно танцюють під дудку Путіна.
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Из любого положения есть выход,если у тебя 73%-а избирателей-украинское законодательство можно изменить так,что мышь не проскочит,а козёл рога обламает:1)расширить формат бритами и амерами.2)"голубые каски" на админ границу с мордором.3)выборы по новому законодательству без паспортников оккупанта.
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з будь-якого положення є вихід, і з гетто є вихід через крематорій.
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Пропонуете х"ла з кучко-порохами 2000 через крематорій?Та ви просто гітлерівці якісь!Їх треба етично-через електричний стілець.Треба Зеленському порекомендувати закон ввести про трибунал та смертну кару за злочини проти людяності.Порошенко сказав:"Злочини проти людяності терміну даності не мають"От тоді буде правильно,а ви-крематорій!Лахта чи що козло-свиняча?Так не можна-звіринець ізолюют гуманно!
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"Это разные процессы, но я чувствую, что здесь действительно зависит от того, есть ли желание с другой стороны", - подчеркнул экс-премьер.

Нет и небудет такого желаня у *****! Не нужно иллюзий, нужно готовится к длительельному конфликту пока он не сдохнет.
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Не удачный пример. Очень дипломатичный. На самом деле, алкаш сосед с корешами из подворотни залез к вам в дом. Убил родителей, изнасиловал жену и детей. Заселил бомжами часть вашего дома. И теперь призывает к диалогу, Вот так это звучит. И когда ты даёшь ему в рыло и начинаешь убивать его бомжей, ***** обижается. Ещё обижаются ваши соседи типа мертвейчука и рабиновича. Как так можно, говорят они. Мы же с *****м бухаем, он нас поит. Он классный. Ну почему ты его не любишь.
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Хорошо, плюсую. Модно добавить: соседи на вас возмущаются, что вы слишком много и сильно шумите. Время позднее, а вы мирным бюргерам спать не даете.
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Неудачный пример. Грабитель меняет награбленное на жизнь жертвы. Единственный вариант - под угрозой жизни согласиться на условия и сохранить жизнь, а потом, призвав на помощь полицию (в нашем случае - цивилизованный мир), попыаться восстановить справедливость.
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Какие страны все вокруг порохоботы, одни кацапы только хвалят вовочку...
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