 Если кто-то залезет к вам в дом, свяжет и предложит отпустить в обмен на ограбление, соглашаться - плохой вариант, - Блэр о ситуации между Украиной и Россией. ВИДЕО

Такое мнение бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр высказал во время панельной дискуссии на ежегодном форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеозапись трансляции.
По его словам, есть два вида конфликтов, которые требуют мирного разрешения, но по-разному.
"Первая ситуация, когда есть конфликт, где обе стороны чувствуют себя правыми. И этот конфликт уже достаточно долго длится. И тут вопрос, можно ли каким-то образом объединить все стороны", - отметил Блэр.
Он привел примеры Палестины и Израиля, а также Ирландии. Однако, подчеркивает экс-премьер Великобритании, в Украине, ситуация другая.
"Другой мирный процесс - когда страна, например, стала жертвой неспровоцированной агрессии. То есть, например, я залезу к вам в дом, свяжу вас и скажу: "Слушайте, я вас отпущу, но возьму телевизор и мебель". Если кто-то скажет, что это хороший компромисс, то если вы сейчас развязаны и можете нормально передвигаться, то это нехорошее решение", - объяснил Блэр.
По его убеждению, необходимо выяснить у сторон, есть ли вариант, при котором однозначно сохраняется территориальная целостность Украины, однако важно, чтобы "другая сторона" была готова пойти на это.
"Это разные процессы, но я чувствую, что здесь действительно зависит от того, есть ли желание с другой стороны", - подчеркнул экс-премьер.
Их посыл, забудьте про Крым и Донбасс сам вам упадет в руки.
Но Украина, большая часть, не готова на такой компромисс. Но Зе этим обменом таки может остановить войну и таки многое указывает, что идет на этот обмен
А по Донбассу, не один раз Пороху предлагали поменять Донбасс на Крым.
А деньги на освобожденный Донбасс и Крым даст твоя Россия в виде компенсаций за оккупацию.
Да и Украина не нищая страна, так что не переживай за украинский Донбасс и Крым!!!
Это не электричество или дорога в Крым, без воды ни сельское хозяйство, ни промышленность
вряд ли будут процветать.
Еще 3-5 лет и артезианские скважены будут выкачаны в большинстве своем.
И Путин это прекрасно понимает, поэтому при всучивании Донбасса Украине, доступ России к днепровской воде будет одним из условий
Полый обвал военной логистики. Впервые за последние два года ВСУ испытывает трудности с возобновлением боекомплекта. Уровень финансирования бюджетных запросов ВСУ - 70%. Сорван план ремонта техники по всем показателям. Приостановлен переход ВСУ на новую систему питания. Продолжается качественное и количественное наращивание группировки ВС РФ на временно оккупированных территориях. Введен прямой запрет на открытие превентивного огня. Уровень согласия на запросы по ответному огню - 25%.
Главной целью обмена был Цемах. Все остальное на данный момент Россию интересует мало, а уж тем более урегулирование на Донбассе. Отказ России от встречи нормандского формата в Париже, вполне прогнозируемое событие.
Пристайко безнадежно неэффективен. Его попытка выдать возможную встречу Зеленского с Трампом в коридоре Генеральной Ассамблеи ООН за полноценную встречу - чисто агитационный ход. Постепенно расширяющаяся зона судебного скандала в Делавэре, уже реально препятствует работе в США. Зеленский никому в США не нужен. Трампу он неудобен ибо тянет с собой весьма сомнительный шлейф, а это весьма опасно перед выборами, консенсус элит по поддержке Украины уже работает вне Зеленского и без его команды, обращаясь непосредственно к исполнителям в обход Зеленского.
і він тепер САМ ЇЇ підкладає під пуйла з тим обміном моряків , під штаймаера , під поляків
під французів - він же НЕ ПАТРІОТ , краЇну свою не любить / Зебіли такого вибрали !
Ви помітили, як синхронно провладні лизоблюди почали розносити меседжі про те, що порохоботи нібито банять укр. акки? Робіть резервні аккаунти. Це підготовка до масового бану проукраїнських акків - нас з вами. Вони завжди проводять зачистку соцмереж перед тим,як вчинити якесь лайно
це як з проханням редактора цього ресурсу допомогти розбанити його в ФБ - одразу прибігли зелєбоби і почали обвинувачувати порохоботів, наробили скандал, всіх пересварили, і в результаті, йому мало хто допоміг.
а кацапи тихенько посміюються і радіють.
бо їхні методи діють, вони старанно прибирають про українських дописувачів, витирають інформацію про свої злочини.
вона найбільше постаралась.
тому вам порада на майбутнє - не тріскотіти під моїми коментами і поменше ляскати язиком.
Бо зе-влада, може, і послухає, але не почує.
У неї план уже готовий. І відступати від нього вона не буде: і своє бажання реалізовує, і кремлівського фюрера.
А заклики інших діячів (тим більше, колишніх, сорі) - викликають у них лише квартальний регіт.
Ну вот сказал что-то Блер, Тейлор, Волкер, Столтенберг.
И? Дайте Франсуа Олланду микрофон. Он не высказался вроде ещё, про "нападение на свободу и демократию".
Ну вот пример:Наполеон при вторжении в Росию вел переписку с Александром 2,и обращался к нему -"брат мой".
для этого и делается,чтобы сгладить наше унижение,сделать нас не ущербными,а немножко
"полноценными".
стоит ли идти на компромисс, отдавая им ванную (забывая о ней надолго ибо тараканы и мокрицы в ней проголосовали на референдуме за присоединение этой ванны к общественному туалету в соседнем парке ) и соглашаться ли на предложения дружелюбных и готовых помочь советом соседей из других квартир и домов, о том, что они пригрозят врагу и попросят от нашего имени вернуть нам половину (!) раздолбанной и засранной врагом комнаты, но с условием, что эти гады дальше не лезли ни в остальные комнаты, ни в соседние квартиры и дома...... а вы как-то перетерпите и без ванной и с раздолбаной половиной комнатой, в которой еще будут жить те...кто ее помогал долбать, но соседи готовы сделать там ремонтик...но не вышибить оттуда врага... так же спокойнее всем...ну почти ))))
Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.
Развели беззубого Обмамку как лоха развели гейропейцы-х"ляндцы,а крайним оказался украинский народ с их 13400- жертв крупнейшей афёры 21-го века.
моряків згідно рішення суду , а не самому гнутись - як твій клоун !!
Почему ты никого не нагнул, если решение трибунала было озвучено еще полгода назад, уже истекло и никаких его условий не было выполнено? Где обещанные ужасные последствия, о которых хрюкали порохатые? Нету их, нагибатель.
А вот умные зедебилы в интернетах уже вияснили что цемах бил неважен...
Нет и небудет такого желаня у *****! Не нужно иллюзий, нужно готовится к длительельному конфликту пока он не сдохнет.