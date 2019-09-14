 Зеленский с Филатовым на день Днепра выпили пива в уличном киоске. ВИДЕО

Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Юрий Мысягин, информирует Цензор.НЕТ.

Видеозапись распивания пива опубликовало издание "Информатор".

На этих кадрах видно, что президент Зеленский, глава ОПУ Андрей Богдан и мэр Днепра Борис Филатов в плотном окружении кольца охраны выпили по стаканчику пива. Они посетили Фестивальный причал. Таким образом, они отпраздновали День города в Днепре.

Ранее Владимир Зеленский проверил состояние отремонтированного Центрального моста в Днепре. Он признал, что мост открыт в срок.