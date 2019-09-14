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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2811) Зеленский (2823) пиво (138) Филатов (345) Богдан Андрей (163)

 Зеленский с Филатовым на день Днепра выпили пива в уличном киоске. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан и городской глава Днепра Борис Филатов выпили пива на Фестивальном причале в Днепре.

Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Юрий Мысягин, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский с Филатовым на день Днепра выпили пива в уличном киоске 01

Видеозапись распивания пива опубликовало издание "Информатор".

На этих кадрах видно, что президент Зеленский, глава ОПУ Андрей Богдан и мэр Днепра Борис Филатов в плотном окружении кольца охраны выпили по стаканчику пива. Они посетили Фестивальный причал. Таким образом, они отпраздновали День города в Днепре.

Ранее Владимир Зеленский проверил состояние отремонтированного Центрального моста в Днепре. Он признал, что мост открыт в срок.

Источник: https://censor.net.ua/v3148462
 
   
 Топ комментарии
 
вот это Чел поддерживал Украину всю войну как мог...
Сегодня написал...



Ivan Buben

@bubenfire

·3 ч

Мне очень жаль моих многочисленных украинских друзей , но сейчас они стали меньшинством в своей стране, как и нормальные люди в России. Большинство украинцев оказалось такими же или тупыми или продажными мразями как и россияне. Мы на пороге колоссальной трагедии 21-го века.
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Егеж...
Нам так само *пощастило*, як і молдаванам.
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люблю дивитись фантастичні фільми...--будь-ласка..порадьте які ви дивились?
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"Попса - собирательное явление, заполонившее эфир зомбоящиков и радиостанций. Попса - явление общемировое, но в Украине она мутировала в "державную полiтыку". Ярких её представителей можно увидеть по ящику по случаю государственных праздников. Цель попсы - загрести как можно больше бабла, а также убедить страну, что всё хорошо, прекрасно и не о чем беспокоиться. Целевая аудитория - разнокалиберная быдлота, школьницы, п#доры, моложавые старушки и т. д." (с)
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пью пиво 30 років..жіночих ознак не виявлено. Зеленский с Филатовым на день Днепра выпили пива в уличном киоске - Цензор.НЕТ 8659
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Новина потребує логічного продовження.
Нарід хоче репортажу, де вони у кущах "здають паркан сечі на аналізи".
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вот это Чел поддерживал Украину всю войну как мог...
Сегодня написал...



Ivan Buben

@bubenfire

·3 ч

Мне очень жаль моих многочисленных украинских друзей , но сейчас они стали меньшинством в своей стране, как и нормальные люди в России. Большинство украинцев оказалось такими же или тупыми или продажными мразями как и россияне. Мы на пороге колоссальной трагедии 21-го века.
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Зеленский с Филатовым на день Днепра выпили пива в уличном киоске.

... в уличном киоске, в Днепре -- пиво? ...кхм... ...пардон...
Ну ладно... -- у нас Октобэр Фест намечается -- о там Пиво!
...а шариковы, нехай с Днепра, шо хочуть пьют...*)
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разливное пиво - это нечто.. вам пархатым бюргерам не понять Зеленский с Филатовым на день Днепра выпили пива в уличном киоске - Цензор.НЕТ 4970
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...согласен! -- мы не пьём то, чем писяем...*)
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бггг.. то вы писяете тем, что жрёте?.. от баран, рассмешил
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це все шоб про Приват не питали...

Володимир Саркісян
1 ч. ·

Не заради паніки, боже спаси!
Я ось що хочу сказати: щойно Приватбанк втратить статус державного, я ним не користуватимусь. Ощада та УГБ мені цілком вистачить для моїх потреб.
Ось тоді побачимо, наскільки 25% більші за 73. Зеленський із Філатовим на день Дніпра випили пива у вуличному кіоску - Цензор.НЕТ 6963
До того часу, звісно, жодних рухів не робитиму.
Кажете, якщо всі підуть, то банківська система впаде?
Вона ще гарантованіше впаде, якщо не підуть. Бо ту кучеряву тварюку вгамує хіба що заступ могильщика.
Ще раз: без паніки. Наразі жодних підстав для недовіри до Привату немає.
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Зеленский с Филатовым на день Днепра выпили пива/тоже интересно.В ФРГ , отоварившись пивом в магазине, получаешь талончик, с которым можно бесплатно помочиться в ближайшем сортире.Страдающая недержанием тумбалалайка сидящая под флажком ФРГ это подтвердит.
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...я тебя обнадёжу -- в Германии, как и в Японии, кстати -- можно справлять малую нужду, где тебе приспичело! ...ну, без особого ценизма, конечно -- на угол бесплатного туалета, например, или в общественном транспорте, или посреди культурного мероприятия...
...та, все ж давно знают, какя Германия некультурная, засранная и бездорожная страна...*)
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..я тебя обнадёжу /я тебя попрошу убедить свою соотечественницу тумбалалайку не гадить здесь с утра до ночи, не разжигать злобу и ненависть между украинцами в украинском сайте.
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Эт ты про кого, Иван Петрович Сидоров? ...я догадываюсь, но подтверди -- шо б персоной не ошибиться...*)
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Эт ты про кого/ Цензор нервничает при упоминании ников.Ник можно определить по словам жалостной песни Тум-бала, тум-бала, тум-балалайке Тум-балалайке,шпил балалайке,Тум-балалайке, фрейлех зол зайн!
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Во, тебя зашугали...*) ты про Ляльку, что ли?
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Кіоск "Жарім всьо". Яке щастя. А за піво заплатили, чи на халяву жлуктили?
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Ну, все... тихнів три порохоботи будуть про це писати...
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Правильно, начинать надо с пива. Вечером водюлечки можно.
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Петя так и робе Зеленський із Філатовим на день Дніпра випили пива у вуличному кіоску - Цензор.НЕТ 5143
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добре шо зара за сексуальними збоченцями ганяються.. стережись Зеленський із Філатовим на день Дніпра випили пива у вуличному кіоску - Цензор.НЕТ 1033
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Там на відео видно ті ж самі обличчя охоронців, яким пива не дали... Зеленський із Філатовим на день Дніпра випили пива у вуличному кіоску - Цензор.НЕТ 2707
Зеленський із Філатовим на день Дніпра випили пива у вуличному кіоску - Цензор.НЕТ 6631
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одни барсеточники...
может Аваков теперь им рюкзачки пошьёт...?)
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нє,то він сек'юріті-масовку в пуйла позичив
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Пива попив Зеленський. А понос у свіноботів. На такій відстані пиво працює.
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И Богдан - сучий пес, присосался к стаканчику
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Зе выпил пива....и верно, на всех батискафов и стерхов не напасешся. Хотя, этот Вован только начинает...
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да на здоровье ***....порох хер бы пил , ему эксклюзив подавай в серебреной кружке..
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за петра такого не було.. свиночолий мабуть не добіжав би до фонтану Зеленський із Філатовим на день Дніпра випили пива у вуличному кіоску - Цензор.НЕТ 1945
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вы шо)) не обижайте святоликого 25%хххх)))
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НАдА ЄСЧО АсвЄтіть как Ані в улічний туалЄт хАділі, мля... А то картіна нЄ полная... Зеленський із Філатовим на день Дніпра випили пива у вуличному кіоску - Цензор.НЕТ 8921
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А почему бы и нет? Живой ведь человек!
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Завидно, Витя? Смотри, а то Корчинский с довольствия снимет!
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