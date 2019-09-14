 Зеленский с Филатовым на день Днепра выпили пива в уличном киоске. ВИДЕО

Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Юрий Мысягин, информирует Цензор.НЕТ.
Видеозапись распивания пива опубликовало издание "Информатор".
На этих кадрах видно, что президент Зеленский, глава ОПУ Андрей Богдан и мэр Днепра Борис Филатов в плотном окружении кольца охраны выпили по стаканчику пива. Они посетили Фестивальный причал. Таким образом, они отпраздновали День города в Днепре.
Ранее Владимир Зеленский проверил состояние отремонтированного Центрального моста в Днепре. Он признал, что мост открыт в срок.
Гугліть..
🤑
Нарід хоче репортажу, де вони у кущах "здають паркан сечі на аналізи".
Сегодня написал...
Ivan Buben
@bubenfire
·3 ч
Мне очень жаль моих многочисленных украинских друзей , но сейчас они стали меньшинством в своей стране, как и нормальные люди в России. Большинство украинцев оказалось такими же или тупыми или продажными мразями как и россияне. Мы на пороге колоссальной трагедии 21-го века.
... в уличном киоске, в Днепре -- пиво? ...кхм... ...пардон...
Ну ладно... -- у нас Октобэр Фест намечается -- о там Пиво!
...а шариковы, нехай с Днепра, шо хочуть пьют...*)
Володимир Саркісян
1 ч. ·
Не заради паніки, боже спаси!
Я ось що хочу сказати: щойно Приватбанк втратить статус державного, я ним не користуватимусь. Ощада та УГБ мені цілком вистачить для моїх потреб.
Ось тоді побачимо, наскільки 25% більші за 73.
До того часу, звісно, жодних рухів не робитиму.
Кажете, якщо всі підуть, то банківська система впаде?
Вона ще гарантованіше впаде, якщо не підуть. Бо ту кучеряву тварюку вгамує хіба що заступ могильщика.
Ще раз: без паніки. Наразі жодних підстав для недовіри до Привату немає.
...та, все ж давно знают, какя Германия некультурная, засранная и бездорожная страна...*)
может Аваков теперь им рюкзачки пошьёт...?)
http://othervision.com.ua/eks-regionalka-lukash-popadet-v-obnovlennyj-sostav-cik-smi/?fbclid=IwAR3Ppcd6ZakACRxX2RYyh57NRSRSHI1wNkvHfdin7ksQuNak_PufiCbU-dg