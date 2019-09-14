 Зеленский в Днепре проверил состояние отремонтированного моста. ВИДЕО

Видео опубликовано в Facebook Офиса президента, сообщает Цензор.НЕТ.
После того, как президент Зеленский заслушал экспертов касательно состояния Центрального моста, он пришел к выводу, что для проверки качества проделанного ремонта необходимо дополнительно ознакомиться с соответствующей документацией.
При этом глава государства признал, что мост открыт в срок, но "выводы сделает специальная комиссия".
Напомним, закончить все работы на Центральном мосту Днепра городская власть обещала до 14 сентября - мэр Борис Филатов даже заключил пари с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
7 сентября мэр Днепра Борис Филатов сообщил об окончании капитального ремонта Центрального моста и его открытии.