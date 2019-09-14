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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2804) Зеленский (2823) мост (507)

 Зеленский в Днепре проверил состояние отремонтированного моста. ВИДЕО

14 сентября президент Владимир Зеленский посетил Днепр с рабочим визитом, в рамках которого вместе с экспертами проверил качество ремонта Центрального моста.

Видео опубликовано в Facebook Офиса президента, сообщает Цензор.НЕТ.

После того, как президент Зеленский заслушал экспертов касательно состояния Центрального моста, он пришел к выводу, что для проверки качества проделанного ремонта необходимо дополнительно ознакомиться с соответствующей документацией.

При этом глава государства признал, что мост открыт в срок, но "выводы сделает специальная комиссия".

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Напомним, закончить все работы на Центральном мосту Днепра городская власть обещала до 14 сентября - мэр Борис Филатов даже заключил пари с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

7 сентября мэр Днепра Борис Филатов сообщил об окончании капитального ремонта Центрального моста и его открытии.

Источник: https://censor.net.ua/v3148446
 
   
 Топ комментарии
 
понятно.. вазелин еще и не мужчина.... ссыкло вонючее
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А вы бы хотели иметь у себя на предприятии завхозом фигляра без диплома клоуна?
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совкові забаганки зєлєбєні...до якоїсь дати мільйони солдат у 2-гу світову складали голови то до дня народження вождя, щоб взяти якийсь населенний пункт, чи якусь висоту...то задля ще чогось...І цей з того ж кубла...Спав і бачив, як зняти Філатова, бо бєня цього хоче...Залякування від видом парі...Гидота...
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Стоят тупые рожи не знающие о чём вообще речь ? Чисто собрались на ЗЕ посмотреть а какой мост где мост какой эксперт не куя не знают ? Всё прогнило до дна..
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****...ц даже мост нормально сремантировать немогут, получается что даже не реконструкция а.... ремонт! или просто проект.... и трещены не заделаны потому что не по проекту??? ОНИ ТОЛЬКО ВОРОВАТЬ МОГУТ
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А что президенту страны больше делать нечего?
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И где этот вой, что президент лезет всюду перерезать ленточки вместо того, чтобы остановить войну?
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