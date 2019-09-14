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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2804) Зеленский (2823) мост (507)

 Зеленский в Днепре проверил состояние отремонтированного моста и продлил пари с мэром Филатовым. ВИДЕО

14 сентября президент Владимир Зеленский посетил Днепр с рабочим визитом, в рамках которого вместе с экспертами проверил качество ремонта Центрального моста.

Видео опубликовано в Facebook Офиса президента, сообщает Цензор.НЕТ.

После того, как президент Зеленский заслушал экспертов касательно состояния Центрального моста, он пришел к выводу, что для проверки качества проделанного ремонта необходимо дополнительно ознакомиться с соответствующей документацией.

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Напомним, закончить все работы на Центральном мосту Днепра городская власть обещала до 14 сентября - мэр Борис Филатов даже заключил пари с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

7 сентября мэр Днепра Борис Филатов сообщил об окончании капитального ремонта Центрального моста и его открытии.

Источник: https://censor.net.ua/v3148446
 
 
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А вы бы хотели иметь у себя на предприятии завхозом фигляра без диплома клоуна?
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понятно.. вазелин еще и не мужчина.... ссыкло вонючее
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Отже міст путсили...
ЗЁ, де гроші на новий аеропорт???
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Слился чувачОк...не видать аэропорта Днепру...😀
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Я таки не понял, шо шлёндра не раздевалась? Зеленский в Днепре проверил состояние отремонтированного моста и продлил пари с мэром Филатовым - Цензор.НЕТ 7520
Тогда зачем бурят её инструктировал? Зеленский в Днепре проверил состояние отремонтированного моста и продлил пари с мэром Филатовым - Цензор.НЕТ 5114
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Блин, дорогу окружную, которую Якуба начал в 2003, до сих пор не могут сделать.
Нечего пиарится. Хуже дорог чем в Днепре на родине олигархов бени и Пинчука, премьеров юли Президента Кучмы- Я НЕ ВИДЕЛА
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Житомирская окружную китайская компания сделала почти за год. И работают китайцы даже в воскресенье - лично видела.
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