 Зеленский в Днепре проверил состояние отремонтированного моста и продлил пари с мэром Филатовым. ВИДЕО

Видео опубликовано в Facebook Офиса президента, сообщает Цензор.НЕТ.
После того, как президент Зеленский заслушал экспертов касательно состояния Центрального моста, он пришел к выводу, что для проверки качества проделанного ремонта необходимо дополнительно ознакомиться с соответствующей документацией.
Напомним, закончить все работы на Центральном мосту Днепра городская власть обещала до 14 сентября - мэр Борис Филатов даже заключил пари с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
7 сентября мэр Днепра Борис Филатов сообщил об окончании капитального ремонта Центрального моста и его открытии.
ЗЁ, де гроші на новий аеропорт???
Тогда зачем бурят её инструктировал?
Нечего пиарится. Хуже дорог чем в Днепре на родине олигархов бени и Пинчука, премьеров юли Президента Кучмы- Я НЕ ВИДЕЛА