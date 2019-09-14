 Зеленский на форуме YES разыграл сценку с актером "Квартала" Великим, который пародирует его. ВИДЕО

Об этом сообщает "Громадське", передает Цензор.НЕТ.

На форумі YES виступає "Вечірній Квартал" — уперше англійською: Євген Кошовий жартує, що Зеленський перейшов працювати у "шоу-конкурент", а також пригадав, що ріс на роботах Робін Райт — дивився "Санта-Барбару" в дитинстві, потім "Форест Гамп" у юності, тепер "Картковий будинок" pic.twitter.com/V7Pb9ooz2a — hromadske (@HromadskeUA) 13 вересня 2019 р.

Так, актер "Студии Квартал-95" Евгений Кошевой пошутил, что они боялись выступать на английском, но согласились после того, как им сказали, что "заплатят валютой, соответствующей языку, которым будут говорить". Также комик признался, что Зеленский был сердцем их коллектива, но сейчас "ушел в шоу-конкурента", имея в виду политику. Однако Кошевой надеется, что "их шоу будет лучшим".

На сцене выступила также Елена Кравец и актер Юрий Великий, который с недавних пор пародирует Зеленского. Сам президент вышел на сцену к нему, и они разыграли короткую сценку.

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