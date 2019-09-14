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 Политика Украины, Курьезы
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Все про:Зеленский (2823) Форум (99) юмор (1956)

 Зеленский на форуме YES разыграл сценку с актером "Квартала" Великим, который пародирует его. ВИДЕО

Участники "Студии Квартал 95" выступили на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES). На сцене также присутствовал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает "Громадське", передает Цензор.НЕТ.

Так, актер "Студии Квартал-95" Евгений Кошевой пошутил, что они боялись выступать на английском, но согласились после того, как им сказали, что "заплатят валютой, соответствующей языку, которым будут говорить". Также комик признался, что Зеленский был сердцем их коллектива, но сейчас "ушел в шоу-конкурента", имея в виду политику. Однако Кошевой надеется, что "их шоу будет лучшим".

На сцене выступила также Елена Кравец и актер Юрий Великий, который с недавних пор пародирует Зеленского. Сам президент вышел на сцену к нему, и они разыграли короткую сценку.

Смотрите также: "95 квартал" спел про близкие отношения Богдана с Зеленским. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3148416
 
   
 Топ комментарии
 
Яка спотворена реальність, війна в країні а вони приколи тягнуть....а на сході вбивають.... Зеленский на форуме YES разыграл сценку с актером "Квартала" Великим, который пародирует его - Цензор.НЕТ 5850
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Удивительное время.
В Украине быть голубым скоро станет почётней, чем быть зелёным.
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ЭТА ТВАРЬ ПРИСТАЙКО ПО СДАЧИ И КАПИТУЛЯЦИИ НА ОДНОЙ СТУПЕНИ С МЕРТВЕЧУКОМ-Плани капітуляції з боку Зеленського зрозумілі вже 3 місяці - з часу висунення на посаду керівника МЗС України Вадима Пристайка. Того самого Пристайка, який у 2016 р. відкрито пропагував путінський план «політичного врегулювання» на Донбасі через вибори на окупованих територіях, амністію і легалізацію ватажків бойовиків як політиків, прямі переговори з ними та їх можливе обрання депутатами до Ради і навіть залучення в Уряд, стверджуючи невідворотність того, що «ці люди далі… з'являться в нашій політичній системі», бо за словами Пристайка «це наша доля». (Див. його інтерв`ю «Голосу Америки» у квітні 2016 р. або публікацію з його цитатами на сайті VoA у червні 2019 р.) Тож, що у Пристайка в 2016 р. було на язиці, те у президента Зеленського сьогодні в голові, а також знову озвучується публічно самим Пристайком.
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треба міняти формат, і знищувати кацапів! Зеленский на форуме YES разыграл сценку с актером "Квартала" Великим, который пародирует его - Цензор.НЕТ 3050
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Класно потролили порохосмоктиків!........... Зеленский на форуме YES разыграл сценку с актером "Квартала" Великим, который пародирует его - Цензор.НЕТ 4139
Зараз верещатимуть як навіжені.
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Яка спотворена реальність, війна в країні а вони приколи тягнуть....а на сході вбивають.... Зеленский на форуме YES разыграл сценку с актером "Квартала" Великим, который пародирует его - Цензор.НЕТ 5850
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Кого, дамбаских пенсов? Да и х с ними, своих хватает кормить нечем.
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пусть ыконки свои жрут, которыми останавливали батальоны ВСУ.
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НК ТАК, ЦЕ Ж НЕ НА мАЛЬДІВИ ПО ПІДРОБНИМ ПАСПОРТАМ ЧУХНУТЬ І НЕ ПІД ЧАС БІЙНІ ОФШОРИ НИКАТЬ.
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Та мені до сраки ваші мальдіви та сен тропе під час війни в країні. Прийде час коли всьому цьому ******** буде дана правова оцінка, лише дурний цього не розуміє, чи через 5 років, чи через 6 місяців, 10 років.... Але буде оцінка гарантія з усіма юридичними наслідками....
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За кожний обстріл на сході - націоналізація бізнесу московитів на території України, за кожного вбитого довічне ув'язнення любителя лаптів! Віз, повна блокада лднр, пмр і московії!
Не працюють пряники! Беріть батога в руки.
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Они в этом своём мирке жили и живут. Независимость Украины им не нужна .
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https://www.youtube.com/watch?v=xW_5OBVNYUg

Вот хороший пародист. Я с него сильно ржу)

А по новости.. тут без комментариев.
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Удивительное время.
В Украине быть голубым скоро станет почётней, чем быть зелёным.
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зеленых зеленский - а голубых кто? это шо то новое - почему не знаю?
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я буду жить лучше царя, по ночам буду немножечко шить )))))
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А, шо вы хотели - клоун он и в Африке клоун. Клоун это натура и образ жизни, поэтому я Зе понимаю, бо сам клоун по жизни.
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Клоун не тільки ти а й 8% упоротих петрососів, а Вован актор пародії який вас всіх скопом вжухав по самі помідори. Йди вттрись, вафел свинорилий.
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тут ти правий вован актор пародіїї, але ніяк не президент
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Його дії і скажений ростучий рейтинг доводять, що це мабудть таки перший нормальний президент.
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Пеьрілові свині звикли до бухого херанта який писдИть акі дише і бабло для дерибану клянчить. Молодець Вован, креатівнєнько)
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Ви претесь коли срете один одному в штани, чим ви відрізняєтесь від ольгінських? Війна, ви усвідомлюєте, що це?
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це ти спитай у Петріли коли він з друнганами бабло на армії косив і коли Крим з лугандою здав. Війна із-за таких упоротих як ти, у яких не мізки а касовий апарат.
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Моя думка незмінна, 5й повинен понести покарання на самперед за не введення вс в 2014році, за злочинну діяльність подій на фронті на протязі 5 років, + підігравання агресору! А от 6й слідує по доріжці 5ого це ті самі граблі тільки жвавіше! Бо взявши відповідальність головнокомандуючого під час війни не маєш права з штабів вилазить! А вони сценки рощігрують, я ж кажу війна на 0 в окопах у хлопців і у рідних які хоронять своїх рідних від війни.
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Приятно, что у украинского президента великолепное чувство юмора. "Улыбайтесь господа"(с).
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Так больше у него ничего нет, вот в чем беда
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У тех, кто пишет ему сценарии чувство юмора есть. А вот привычка играть по чужим сценариям - не лучшее качество для президента.
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Давайте вже відходити від дефеніції клоун.
Він президент з усіма повноваженнями. І тому, щоби в нього не було можливості списувати свої про***льоти на минулу професію, треба про це слово забути.
Нехай відповідає як президент, а не клоун.
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Визнання що він клоун все спише.
У Орді є свій владний клоун Жириновський.
І що?
Бидло його обирає вже 30 років.
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Паяц он и есть паяц, как всегда шутки на крови. Куда клоун заведет страну догадаться не трудно.
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Зеленский на форуме YES разыграл сценку .- А кто правит Украиной?/ Кадры решают всё .А кто это Всё решает командированный из Израиля Коломойский. Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД/ Премьером может стать Гончарук - Коломойский/ "Ставлю на Богдана": Коломойский о будущем главе АП./ Человека Коломойского- Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019.
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От же зебил! Надо ж было заправить пинджак в штаны, ришуче скомкать брови на сывочолий макитри и брынящим голосом наговорить шось пафосно-патриотичне минут на 40. А потом поднять еще на 100% тарифы на тепло или ликтричество и потирать с Ринатом потные ручонки. О цэ дило! Да, ПЕСыки?
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я так думаю, що зебілоїдам для повноти щастя лише кварталу не вистачало..
нехай пацани на фронті подивляться, чим чмо займається, поки орки по них гатять, згідно його перемир'я.
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Нэвже на Мальдивах дупу греет? Чы у себя в маетку с Медведчуком втихаря виски лакает по ночам?
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певно в бені на колінцях засинає після довгих балачок з фуйлом вовкою.
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Зебил одним словом. Наш то Создатель мовы и армии с ****** по тилифону в жисть бы не говорил. По крайней мере мы бы об этом не знали, если бы ************** ПЕСков не раззвонил, зараза такая
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я от дивуюсь, чому ви з таким словарним багажем ніде в ЗЕ не згодились ? ))
як ніхто і ніколи вписуєтесь в їхню компашку.
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Не мое это. Кандыдатив багато, а Пэтро Порошенко одын! Только он врятуе державу и создасть виру. С нуля как всегда
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ваше, ваше..
на кварталі головний кловун був ЗЕ
ну а ви тут, на Цензорі.
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От сейчас узбекам и покойному фрезеровщику обидно стало
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всі ваші у владу пішли, а ви десь загубились ))))
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Ксения ты знаешь как остановить войну??? Ты знаешь как заставить русских орков не стрелять в наших солдат?
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хлопці на передку знають.
в них попитай.
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Враг за сутки 22 раза атаковал позиции ОС, применяя дроны и артиллерию: ранены 8 бойцов
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От 22 фірми які контролюються або власники з країни агресора конфісковуються на кристь України! 8 посадок на довічне ув'язнення любителів лаптів!
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Номер з роялем був у зачиненій частині програми.
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Про что шутили? Про то, как наши флаги снимают, войска отводят? Или про обстрелы? 2 погибших или, может, 8 раненых?
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Так Зеленский же как раз пытается это остановить.
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Постойте! Ведь все знают, что война была выгодна злому барыге, который на ней зарабатывал. А он уже 4 месяца, как не при делах.
Хммммм, что-то здесь не то...
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А чому немає відео тієї хохмо сценки прИзідєнта - резідента ?
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клован по жизни - всегда клoван....
- он и сейчас играет в президента
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Пацани на фронті гинуть, а клоун хіхіхаха показує для олігархів - злодіїв!
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А ти чому не там, не загинув за матінку Україну ???
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"заплатять валютою, відповідною мові, якою говоритимуть" - то виходить вам в Україні кацапськими рублями платять?
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А на роялі "слабо" було повторити? Чи про німецьку порноактрису?
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И в какой ещё стране мира президент развлекает гостей международного форума( олигархов и политиков) ? Гордитесь зебилы!
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А гнидам дебильным все неймётся, у вас власти никогда уже не будет, война 5 лет из-за вас, погибло сколько патриотов Украины, все из-за вас дебилов.
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Націоналізм потрібно заборонити, як любий другий "лізм".
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Шмаркля вместе со своими квартальными "шестерками" зарабатывает бабло на пинчуковском форуме.Это всё,что нужно знать о великом зеленом прЕЗЕДЕнте.
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