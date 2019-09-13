 Представители ОРДЛО в Минске 3 года рассказывали, что Украина - недострана, потому что мы не можем перезагрузить свой ЦИК, - Айвазовская. ВИДЕО

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на канале "Украина" заявила координатор избирательных программ сети "Опора" Ольга Айвазовская, информирует Цензор.НЕТ.
"Представители ОРДЛО в контексте разговоров о том, как мы будем сначала безопасность, а потом политический компонент реализовывать, говорили, что по украинскому законодательству с ЦИК, который нелегитимен, организовывать любые выборы, даже говорить о них - нельзя", - рассказала она.
По словам Айвазовской, наемники РФ на переговорах в Минске называли Украину "недогосударством" из-за того, что она затягивает процесс смены состава ЦИК.
"Как по мне, одинаковое преступление перед государственным институтом - как затягивать процесс переизбрания на 4 года, так и делать все, чтобы ЦИК была перезагружена безотлагательно, как только мы видим новую конфигурацию в Верховной Раде", - заявила Айвазовская.
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Координатор "Опоры" считает странным ситуацию, в которой ЦИК называют независимым, а выборы – честными, но состав комиссии тут же пытаются изменить.
"Поэтому на самом деле причина есть совсем другая. Причина в том, что любая большинство, любая власть хочет иметь на перспективу орган, который будет организовывать избирательный процесс по крайней мере не против интересов этого большинства", - подытожила эксперт.
Напомним, Сегодня Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.
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По данным Цензор.НЕТ, изменение состава ЦИК связано с запланированным Офисом президента проведением досрочных местных выборов в четырех городах в декабре 2019 года и очередных местных выборов в 2020 году. По мнению экс-члена ЦИК Магеры: "Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса".
Вместе с тем, в "Слуге народа" уже заявили, что намерены предложить Раде формировать новый состав ЦИК по квотному принципу.
все дело было именно в ЦИК
Не забывай насколько работает пропагандистская машина и как при Пете рассказывали что весь Донбасс за *****
А потом выяснилось что там какой-то ничтожный процент в основном предпенсионного и старше возраста
И даже воевать против Украины местные вообще не хотели (заявлял недавно один террорист российский)
Там такие бои шли за Белый дом, менты просто на сторону русни перешли
Сдали Донбасс ***** и все
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал «оттепелью» текущие отношения между Украиной и Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер», передает ТАСС.
После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление
По его словам, обе стороны занимаются поиском компромисса по вопросу восстановления мира. Также дипломат отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать это «определенное потепление».
В частности, уточнил Пристайко, сейчас ведется работа по освобождению заключенных в формате «всех на всех».
ЦВК звільнено з мотивом: «необ'єктивності і політичної упередженості».
Від сьогодні Зеленський на президенських виборах і Слуга Народу на парламентських ОФІЦІЙНО перемогли не чесно і не прозоро. З чим я їх і вітаю!
На жизнь эти деятели ГОшек чем зарабатывают?
Кормятся с таких вот маппет-шоу)
Нечего скулить, сменили и всё. Кому нужны прихвостни безвременно почившего в бозе ведра алексеевича? Только ведру алексеевичу. Ведролексеевич - политический ноль без палочки. И его цик летит как фанера над Парижем. Надеюсь ему по квоте ничего не перепало? Он думал что самый хитрожопый и его "консервы" ему помогут. Методичность с которой зачищается шоколадные огрызки откровенно радует.
А че, надо же с ними как-то мириться?
Про це в ефірі програми "Свобода слова" на каналі "Україна" заявила координатор виборчих програм мережі "Опора" Ольга Айвазовська
ДУРЕПО,ЗЛОЧИННО-КОЛИ ПОРУШУЄТЬСЯ ЗАКОН.
ВР сама пише закони...
У даному випадку РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО КОНСТИТУЦІЙНОЮ БІЛЬШІСТЮ ЗГІДНО РЕГЛАМЕНТУ.