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 Политика Украины
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Все про:ВР (23651) ЦИК (3321) Айвазовская Ольга (92)

 Представители ОРДЛО в Минске 3 года рассказывали, что Украина - недострана, потому что мы не можем перезагрузить свой ЦИК, - Айвазовская. ВИДЕО

Одинаково преступно как затягивать процесс переизбрания состава ЦИК на 4 года, так и перезагружать ее немедленно с новым составом Верховной Рады.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на канале "Украина" заявила координатор избирательных программ сети "Опора" Ольга Айвазовская, информирует Цензор.НЕТ.

"Представители ОРДЛО в контексте разговоров о том, как мы будем сначала безопасность, а потом политический компонент реализовывать, говорили, что по украинскому законодательству с ЦИК, который нелегитимен, организовывать любые выборы, даже говорить о них - нельзя", - рассказала она.

По словам Айвазовской, наемники РФ на переговорах в Минске называли Украину "недогосударством" из-за того, что она затягивает процесс смены состава ЦИК.

"Как по мне, одинаковое преступление перед государственным институтом - как затягивать процесс переизбрания на 4 года, так и делать все, чтобы ЦИК была перезагружена безотлагательно, как только мы видим новую конфигурацию в Верховной Раде", - заявила Айвазовская.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Роспуск ЦИК связан с выборами на Донбассе, - Порошенко. ВИДЕО

Координатор "Опоры" считает странным ситуацию, в которой ЦИК называют независимым, а выборы – честными, но состав комиссии тут же пытаются изменить.

"Поэтому на самом деле причина есть совсем другая. Причина в том, что любая большинство, любая власть хочет иметь на перспективу орган, который будет организовывать избирательный процесс по крайней мере не против интересов этого большинства", - подытожила эксперт.

Напомним, Сегодня Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

Также на Цензор.НЕТ: Договоренности по ЦИК с ОПЗЖ, "Что такое сексот?" и "Не выходите из зала": о чем переписывались нардепы от "Слуги народа" во время заседания Рады. ФОТОрепортаж

По данным Цензор.НЕТ, изменение состава ЦИК связано с запланированным Офисом президента проведением досрочных местных выборов в четырех городах в декабре 2019 года и очередных местных выборов в 2020 году. По мнению экс-члена ЦИК Магеры: "Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса".

Вместе с тем, в "Слуге народа" уже заявили, что намерены предложить Раде формировать новый состав ЦИК по квотному принципу.

Источник: https://censor.net.ua/v3148407
 
   
 Топ комментарии
 
Вот! Заслужили уважение чётких пацанчиков! Маладца! Представители ОРДЛО в Минске 3 года рассказывали, что Украина - недострана, потому что мы не можем перезагрузить свой ЦИК, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 9829
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да да да
все дело было именно в ЦИК
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А теперь отличная страна для дамбасяней, уважуха. А украинцам что делать?
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на бамбасе отличный цик, в лучшем отжатом кабинете
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Вот! Заслужили уважение чётких пацанчиков! Маладца!
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Ніби когось турбувало що там лугандонські маріонетки Москви кажуть?Але Зелена команда на все готова заради того щоб ЛНР і ДНР жилось як сиру в маслі.
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Вообще то про "недострана" орал рос. телевизор, а "представители" клоаки ОРДЛО - именно те самые представители о ком еще Геббельс говорил: "Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней". Что рос. телевизор и сделал из домбаситов.
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далеко не изо всех
Не забывай насколько работает пропагандистская машина и как при Пете рассказывали что весь Донбасс за *****
А потом выяснилось что там какой-то ничтожный процент в основном предпенсионного и старше возраста
И даже воевать против Украины местные вообще не хотели (заявлял недавно один террорист российский)
Там такие бои шли за Белый дом, менты просто на сторону русни перешли

Сдали Донбасс ***** и все
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Тебя петуха тупорылого буду банить где только увижу
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а потом отвоевывали, бо хотели сдать. с логикой у зебиков туго
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Какая может быть логика у людей, которые жрут дерьмо и говорят что это мороженное Представники ОРДЛО в Мінську 3 роки розповідали, що Україна - недокраїна, тому що ми не можемо перезавантажити свою ЦВК, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 1268
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Ну и кто ты после этого, на мнение ордла тут ссылаться?
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА ЗАИГРЫВАЮТ С АГРЕССОРОМ СКОЛЬКО УБИТЫХ ОТ РУК КАЦАПОВ А ПРИСТАЙКО УЖЕ ОТТЕПЕЛЬ С МОРДОРОМ-
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал «оттепелью» текущие отношения между Украиной и Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер», передает ТАСС.


После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление

По его словам, обе стороны занимаются поиском компромисса по вопросу восстановления мира. Также дипломат отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать это «определенное потепление».
В частности, уточнил Пристайко, сейчас ведется работа по освобождению заключенных в формате «всех на всех».
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В Украину пришла диктатура ! Я вас зебобики , лошыри с этим и поздравляю . Вы сделали это , и вас диктатура будет валить в морду вашу за это !
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Где диктатура ? Порохоботы спокойно фейки распространяют и им за это ничего
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теоретично він правий - оскільки в Раді більшість крісел під однією політичною силою - тому вона диктує умови. А практично - вона то диктує, але умов нема - умови пустопорожні.
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цик должен работать в интиресах "монобольшинства" по её мнению, какая дичь...
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представители лугандона у неё легитимны, а цик нелегетимен, давай тогда выборы отменяй
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ДревляниН‏ @freeukrman 12 часов назад

ЦВК звільнено з мотивом: «необ'єктивності і політичної упередженості».
Від сьогодні Зеленський на президенських виборах і Слуга Народу на парламентських ОФІЦІЙНО перемогли не чесно і не прозоро. З чим я їх і вітаю!
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Все йде до того,що Україна поступається у всьому московитам.Тоді виникає питання,до прихильників нової влади.Навіщо було воювати,якщо можна було ще в 14 році здатися?
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То влада робить все, що вимагає лугандонія? Лугандонії команди дає московія.Тепер зрозуміло на кого ви працюєте
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И потому мы перезагрузим его друзьями Портнова Представники ОРДЛО в Мінську 3 роки розповідали, що Україна - недокраїна, тому що ми не можемо перезавантажити свою ЦВК, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 1967 Зебилы, у вас сегодня просто мультиквест Представники ОРДЛО в Мінську 3 роки розповідали, що Україна - недокраїна, тому що ми не можемо перезавантажити свою ЦВК, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 5472
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Друзьями Портнова? Ага, а во главе Мининфраструктуры ставить пешку Собакова Представники ОРДЛО в Мінську 3 роки розповідали, що Україна - недокраїна, тому що ми не можемо перезавантажити свою ЦВК, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 4019 А то Петя нападет Представники ОРДЛО в Мінську 3 роки розповідали, що Україна - недокраїна, тому що ми не можемо перезавантажити свою ЦВК, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 7820
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Ей там напомнили некоторые моменты, которые она уже, видимо, забыла. Она слишком эмоционально выступала.
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Ну, теперь-то мы заслужили уважение Донбасса?
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Хорошая работа... за выборами следить, даже если они не часто... Представники ОРДЛО в Мінську 3 роки розповідали, що Україна - недокраїна, тому що ми не можемо перезавантажити свою ЦВК, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 4953
На жизнь эти деятели ГОшек чем зарабатывают?
Кормятся с таких вот маппет-шоу)
Нечего скулить, сменили и всё. Кому нужны прихвостни безвременно почившего в бозе ведра алексеевича? Только ведру алексеевичу. Ведролексеевич - политический ноль без палочки. И его цик летит как фанера над Парижем. Надеюсь ему по квоте ничего не перепало? Он думал что самый хитрожопый и его "консервы" ему помогут. Методичность с которой зачищается шоколадные огрызки откровенно радует.
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Айвазовская всеми правдами и неправдами пытается спасти влияние клана Порошенко на власть. Все же прекрасно понимают что ЦИК,и не только ЦИК, в настоящее время полностью состоит из людей Порошенко,который будучи президентом, напичкал их куда только можно.
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у зебиков железная логика - все что сделал порошенко плохо, однако после "перезагрузки" внезапно может и не загрузиться больше, как бюджлт...
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Теперь сепарам не отвертеться от Минских соглашений.
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А еще лугандонцы говорят что Сталин классный. Давайте чтоб их не раздражать, вернем Московской площади в Киеве старое название - Сталинская площадь. Ну и запретим украинский язык. И само слово "Украина" запретим, оно оскорбляет их чувства и не дает им вступить в диалог. Заменим на "Малороссию".
А че, надо же с ними как-то мириться?
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Однаково злочинно як затягувати процес переобрання складу ЦВК на 4 роки, так і перезавантажувати її негайно з новим складом Верховної Ради.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на каналі "Україна" заявила координатор виборчих програм мережі "Опора" Ольга Айвазовська

ДУРЕПО,ЗЛОЧИННО-КОЛИ ПОРУШУЄТЬСЯ ЗАКОН.
ВР сама пише закони...
У даному випадку РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО КОНСТИТУЦІЙНОЮ БІЛЬШІСТЮ ЗГІДНО РЕГЛАМЕНТУ.
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Как то нас рать на мнение террористов и прочих отбросов никем не признаных. К тому же они вообще Украину не признают как государство и ЦИК здесь непричем. Хотя там тоже не понятно что творится как и во всех органах власти.
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