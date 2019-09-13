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Все про:Донбасс (19340) пленные (587) Цемах (60)

 "То, что происходит, похоже на капитуляцию", - разведчик Старина. ВИДЕО

Командир подразделения 74 отдельного разведывательного батальона Александр Старина считает, что происходящее на Донбассе похоже на капитуляцию.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом Александр Старина прокомментировал выдачу России в рамках обмена удерживаемыми лицами подозреваемого в деле МН17 Владимира Цемаха.

"А наши ощущения от выдачи Цемах? К слову о цене, которая была заплачена за это вывод - погиб мой товарищ, другой получил травмы. Но суть не в этом. То что мы сейчас видим - разведение войск, выводы - более похоже на капитуляцию", - сказал Старина.

Также на Цензор.НЕТ: Обмен был похож на то, как если бы кто-то украл 1000 долларов, потом вернул 100, и все говорили, что он готов к сотрудничеству, - глава МИД Литвы Линкявичюс

Источник: https://censor.net.ua/v3148402
 
   
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Иногда мне хочется, чтобы Зе просто ушел в отставку, вернули вам вашу парашенку спикером и.о. преза и чтобы вас таких умников послали в городские боя за Донецк... Вперед до кремля! До перемогы! правда боюсь закончится все опять очередным иловайском и минском-3...
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Що зебуїн не подобається коли правду тобі в очі кажуть? І так, згоден, краще б шмаркля пішов на йух!
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Это ты сейчас диванный воин рассказываешь разведчику судю по тому где коммент? Та вы реально идиоты.
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Не впадай в крайности.То,что происходит,очень дурно пахнет.Зеленский не имеет ни опыта,ни авторитета,ни знаний,чтобы решить конфликт с путиным.если у него советник кучма,то дело хреново.Он уже потерял нюх,пинчук,его зять туп и мечтает о союзе или дружбе с путиным,так как там его зароботок.Так что Украине опять придется скидывать очередного долбо-ба в лице президента.нам пока не повезет до тех пор,пока мы не состоимся как нация и не выбкркм украинофила.
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Какого ты тут лепишь? Пороху пришлось подписывать Минск и матами обкладать Путина именно с целью прекращения бойни. Он сделал все, чтобы твой скоморох, вместо призыва в армию, играл на пианино набивая свои карманы миллионами. А по сути скомороха: я - за, пусть валит и подальше.
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А я иногда хочу, чтоб в Киеве всё же появилась хунта, о которой ватные ушлёпки выли пять лет, и начала "отвобождать" Донецк, тем же методом, как нароссосия в 1999-м "освободила" Грозный.
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Капитуляции Народ Украины НИКОГДА не допустит !!!
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Порошенко не спрашивал народ, когда подписывал капитуляцию в Минске

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Но капитулировать чет Зевова решил, хм. Странненько
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73% зебилов уставших от войны, сложно с этим. Что с ними делать ?
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они пассивни и ничего не решают.
В любой стране активние 10-20: все решают.
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для этого есть зелики.. путю это вполне устроит )))
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То что мы сейчас видим - разведение войск, выводы -Источник: https://censor.net.ua/v3148402 - це все було прописано в т.зв "мінських угодах" - чому 5 років про це не думали ?
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Ввод регулярных войск РФ и босая армия в 2014 и добровольный отход с укреппозиций в 2019.Ну конечно млять никакой разницы.
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Дебальцево не сдавали ? А это была не капитуляция тогда , нам объявили соевые рулевые. Это была гениальная операция по: ,,выравниванию линии фронта" ......линию фронта выравняли они .Действительно .....гениально ((
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слова были, но зебилы ПОДМЕНЯЮТ понятия,
обычное шулерство
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По минску 2 Дебальцево,к примкру должно быть под украинской юрисдикцией,где отвод кацапни оттуда? Или ты тварь забыло,сколько тогда,так называемой серой зрны,орки тупо зашли и заняли? Убейся **** сам,или убьет кто ,а сам так на другом греха не будет. Хотя за тебя и так грехом считать нельзя
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Это капитуляция руками тупорылых зебилов.
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То что мы сейчас видим - разведение войск, выводы - более похоже на капитуляцию", - сказал Старина.

Порохобот какой-то.. "То, что происходит, похоже на капитуляцию", - разведчик Старина - Цензор.НЕТ 4745
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Не то что зебилы устали от ранений на колчаковских фронтах
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да не похоже,это и есть капитуляция,под зелёным соусом для зебилья
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Якщо клоун піде на капітуляцію то йому пощастить якщо він встигне втікти до свого собутильника в ростов.
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"Те, що відбувається, схоже на капітуляцію", - розвідник Старина - Цензор.НЕТ 7255About this websiteMIYSVIT.PP.UAЛюди Ви навіть не здогадуєтесь як "Зеленський Вас усіх надурив" - Сергій РахманінУ партії Вячеслава Вакарчука вважають, що Зеленський нас усіх надурив. У "Голосі" впевнені, що президент зробив все, щоб позбавити народних депутатів недоторканн....

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Это капитуляция и есть. Впереди- выплаты русским компенсации и суды над АТОшниками. Обидно, да. Но это выбор большинства населения Украины. Это решение Президента и ВР.
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Ага!!!
Значит, тематика прямого переезжает к Савику...
Не удивлён...
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Свиноботи, а вам нагадати голосування за особливий статус дамбвабве і як цю, дійсно зраду, протягнули блок панамських патріотів з кролями і ригами? Ви ж тоді верещали зовсім інше.
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