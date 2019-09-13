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 Политика Украины
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Все про:переговоры (3684) Путин (25045) Россия (73842) Чийгоз (283)

 "С Путиным можно договариваться только с позиции силы", - Чийгоз. ВИДЕО

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз считает, что переговоры с Россией можно вести только с позиции силы.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Люди гибнут каждый день, но ни одна российская часть территории Донбасса не покинула. И это и есть манипуляция, когда нам пытаются навязать, что это - наш внутренний конфликт", - сказал он.

Чийгоз предположил, что если Украина будет вести себя решительно, то более решительными по отношению к России будут и ее международные партнеры.

"С Путиным можно договариваться только с позиции силы и своих интересов: они должны уйти из Крыма и Донбасса. Путин захватывал Донбасс не ради своего величия, а потому, что ему нужна вся Украина. Мы должны драться за своих пленников, но, как сказали ребята - не любой ценой", - добавил Чийгоз.

Также на Цензор.НЕТ: Встреча "нормандской четверки" закончится либо ничем, либо сдачей интересов Украины, - Хмара

Источник: https://censor.net.ua/v3148397
 
   
 Топ комментарии
 
не согласен , с хуйлом вообще не надо договариваться ,его надо уничтожить ... "С Путиным можно договариваться только с позиции силы", - Чийгоз - Цензор.НЕТ 2162
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Я вибачаюсь, а скільки татарських батальйонів готові відбити Крим?
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Ну так вперед, клоун. Сдайся обратно в тюрьму, попроси цемаха назад.
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опа европа) Савик хах! На каком канале выходит?
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попутчика революции и соевого партнера, который вместе со спасителем роттердамил всю Украину шановного пана Ахметова
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не согласен , с ****** вообще не надо договариваться ,его надо уничтожить ... "С Путиным можно договариваться только с позиции силы", - Чийгоз - Цензор.НЕТ 2162
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Так это же порохобот , а порохоботы умеют воевать только с дивана и только против ЗЕ команды "С Путиным можно договариваться только с позиции силы", - Чийгоз - Цензор.НЕТ 72
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Хер, ну что, распросил старшого за меня? Тупить больше не будешь?
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Та ладно?!

ПреЗЕ!дент говорил, что он с ****** так нормально поговорил. ***** там вове что-то своё рассказал, вова ***** свое что-то и всё так конструктивно и добрососедски.
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Это об этом преЗЕ!денте речь ? "С Путиным можно договариваться только с позиции силы", - Чийгоз - Цензор.НЕТ 2419
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Хер, это о том преЗЕ!денте, которого ********* типа тебя беня на Г+Г впарил.
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Я вибачаюсь, а скільки татарських батальйонів готові відбити Крим?
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воевать ? зачем ? легче сидеть в Киеве на харчах Пороха
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Проще было его не сдавать, вооружив 100-200тыщ татар, и они бы сделали кацапам третью чечню в крыму. Вместо етого же Парашенко, Меркель и Олланд договорились не правацировать окупантов и сдать оружие и уйти из крыма как побитые собаки. Ну и где же теперь ваши Меркель, Олланд и Парашенко? Кстати Меркель неоднократно заявляла что украинцы должны и имеют полное право защищать свою страну. Парашенко же боялся что не сможет продавать свои конхветы на Рашке и уговорил всех что сдаться ето будет лучше.
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крымские татары будут воевать ? никогда , и на Майдане их не было , трое с флагами раз прошлись и всё
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Для начала хотябы блокаду устройте и отмените крыму Особый Статус ЗСТ.
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К чему эта тирада?
Боюсь, чтобы СС Савика не получился аналогом Прямого...
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Читая статьи и комментарии к ним, понимаешь, что даже при наличии широких возможностей сопоставлять информацию из различных источников, произошло тотальное оболванивание людей на Украине и превращение их в безмозглых укробесноватых. А что уж говорить о Германии 30х, когда не было интернета.
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И этн написало существо с на россии, которому впарили по тв фожиздов в Украине.
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Во, точно! Именно таких как ты я и имел в виду,говоря об укробесноватых, полностью оболваненых.
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такой оптимизм после подрыва ЛЭП, идущих в Крым? Отключили десятки больниц и роддомов
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расіянсько-московським окупантам ще і не таке треба було зробити, мона і маскву спалити з кремлем!!!!
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Ну тебя же родили в темноте над ведром. Видишь ничего страшного. Правда походу башкой ом плитку ты е*нулся.. Радуйся пока сепарок
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Так у порохоботов с логикой всегда были проблемы . По их логике Крым оккупирован , там живут граждане Украины под оккупацией , но лэп подорвать надо ?
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путін-***** здохне виродок разом з росією!!!!
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Треба вбити якомога більше росіян, і вони самі підуть з донбасу та криму...
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С позиции силы?Ок. Что там этот ваш Меджлис сделал в этом плане?Последнее, что я слышал про него-он поддерживал Порося на выборах. Всьо. Больше не слышал ничего. Вы, гады, окопались в Киеве, плачетесь, клянчите бабло, а ваши соотечественники живут под оккупацией, а вы тут, падлы, вольготно себя чувствуете, хорошо устроились. Пошли вы....
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с крымчанами надо договариваться! но после "поездов мира" с фашистами, договариваться нужно с российской армией, а она за века не сдала и метра русской земли
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Их "русская земля" в районе Ростова (не на Дону!) и Суздаля (даже Москва под вопросом).
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Всё равно как сказать, Куба должна вытолкать взашей американцев со своего Гуантанамо. С позиции силы! Где бы только взять эту силу?
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