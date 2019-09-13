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 Политика Украины
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Все про:выборы (22989) Порошенко (17781) ЦИК (3310) Донбасс (19340)

 Роспуск ЦИК связан с выборами на Донбассе, - Порошенко. ВИДЕО

Претензии к Центральной избирательной комиссии со стороны президента Владимира Зеленского надуманные и необоснованные, а ее роспуск может быть связан с планами провести выборы в ОРДЛО.

Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Фракция решила, что для перезагрузки власти нужно 300 голосов, - нардеп Шкрум о том, почему "Батькивщина" проголосовала за роспуск ЦИК

По его словам, мотивы решения президента Зеленского следует искать не в прошлом, а в будущем.

"Особое беспокойство вызывают выборы на оккупированных территориях. Все больше сигналов, что без выполнения компонента безопасности Минских соглашений они могут состояться в российских условиях. Неожиданная замена комиссии может быть связана именно с этим", - допустил политик.

Порошенко от имени "Европейской Солидарности" поблагодарил фракцию партии "Голос" за "неучастие в еще одном голосовании, которое ведет к авторитаризму", а также общественные организации, "которые пытались удержать наших парламентских "стахановцев" от сомнительного трудового рекорда".

Напомним, Сегодня Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

По данным Цензор.НЕТ изменение состава ЦИК связано с запланированным Офисом президента проведением досрочных местных выборов в четырех городах в декабре 2019 года и очередных местных выборов в 2020 году. По мнению экс-члена ЦИК Магеры: "Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса".

Вместе с тем, в "Слуге народа" уже заявили, что намерены предложить Раде формировать новый состав ЦИК по квотному принципу.

Источник: https://censor.net.ua/v3148340
 
   
 Топ комментарии
 
Да Порох, вот такая жопа теперь. Просыраем все, семимильными шагами.
Кравчук Европа
Кучма параша
Ющенко Европа
Янукович параша
Порошенко Европа
Зеленский ну вы поняли.
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73,22% ненавидять Порошенка, не за «офшори - липецьк - мародьор - свинарчуки»,
а за: УКРАЇНА- МОВА - ВІРА -АРМІЯ - подалі від мацкви.


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Зелена мразь пішла по встановленню диктатури зрзазка путінської свсобачої імперії. Протистояти цьому може лише реальна проукраїнська і проєвропейська сила - Європейська Солідарність іїї лідер Петро Порошенко. Найбільший ворог Хула це Порошено. Був таким і таким залишився. Нікого Хуло і його посіпаки не бояться настільки як Порошенка і його команду. Всі антиреваншистські проукраїнські сили мають гуртуватися навколо Порошенка.
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Вот и сам главный сатана вылез, разве что серой не воняет...
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Перегар забиває сморід сірки))
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Порохоботы говорят про бизнес в РФ что его нет , а когда показывают конкретные факты что он есть они говорят ну пусть там небольшую часть платит налогов , но зато всю прибыль тратить на украинскую армию Розпуск ЦВК пов'язаний із виборами на Донбасі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2316
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Лахтінській...поцюлюй...
Онлайн переводчик таджики собирали, соевый?
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Антон Санченко
50 мин. ·

Свій. До свого. По своє.

Досвід українців міжвоєнної Польщі з ненасильницького (поки) спротиву пацифікації - це те, що нам зараз треба.
Кооперативи, підтримка свого виробника, виробники замовляють рекляму в рекламній агенції свого Романа Шухевича тощо. Все як тоді, тільки тепер свої - всі розумні люди, які зараз якось дуже виразно оприявнилися за спроможністю бачити причинно-наслідкові зв'язки, і яких треба зберегти.
Звісно, найважче відтворити довоєнні практики сухого закону серед українців для бойкоту польських акцизних зборів на горілку.
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Просто перестать стрелять. Андрей Пионтковский - предупреждая Зеленского

https://www.svoboda.org/a/30158213.html

Макрон и Путин, по всему судя, активно готовят сегодня за спиной Украины сделку, которую попытаются навязать Киеву на ближайшей встрече в рамках "Нормандской четверки".
Какая ирония истории! В 1938 году в Мюнхене западные союзники Чехословакии заставили её отдать Судетскую область, чтобы умиротворить агрессора. А через полгода Гитлер захватил всю страну. 81 год спустя в Париже западные союзники собираются заставить Украину "принять обратно" находящиеся под контролем сепаратистов и Кремля территории, создать агрессору плацдарм для подчинения всей страны. А через полгода Путин может...

Внешнеполитический кураж Путина, вдохновленного ослаблением западной поддержки Украины, порождён самими украинцами

Что же произошло? У всех этих крайне негативных для Украины и нагрянувших как бы вдруг явлений должна быть какая-то одна общая причина. А произошло в точности то, о чем я предупреждал несколько месяцев назад: "Постоянное повторение коллективным Зеленским кремлевской шпаргалки о некоей "партии войны", правившей в Украине предыдущие 5 лет, является предательством сражающейся с агрессором Украины, предательством, нацеленным на подрыв системы ее международных союзов, в тяжелейших условиях созданной украинской дипломатией. Я нахожусь в Вашингтоне и не понаслышке знаю, каких усилий друзьям Украины на Западе стоит каждый шаг, направленный на её поддержку, какие влиятельные силы только и ждут любого предлога и повода, чтобы "сдать" Украину агрессору ради каких-то финансовых или геополитических сделок с кремлевским диктатором. И уж, во всяком случае, Запад никогда не будет более проукраинским, чем украинское руководство. Запад с облегчением откажется от антикремлевских санкций при первых признаках капитуляции украинской власти".
Сегодняшний внешнеполитический кураж Путина, вдохновленного ослаблением западной поддержки Украины, порождён самими украинцами. Путин проигрывал гибридную войну в Украине, и западные санкции наносили его режиму серьёзный ущерб. Но синхронная кампания кремлевских и ведущих украинских телеканалов против придуманной ими "партии войны" преподнесла ему воистину царский подарок. Обличая предыдущую власть как "партию войны", капитулянты представили мировому сообществу само украинское государство в качестве "партии войны" и тем самым сняли с Кремля ответственность за агрессию.
Поддержка Украины со стороны Запада до последнего времени обеспечивалась благодаря принципиальности и самоотверженности таких друзей этой страны, как Курт Волкер, Даля Грибаускайте, Дональд Туск. Но какой же трагической ошибкой украинцев было подарить своему смертельному врагу огромный внешнеполитический успех как раз в тот момент, когда хозяин Кремля в нём отчаянно нуждался - на пороге нарастающего масштабного внутриполитического кризиса в России! Ошибку эту сознательно навязал обществу "коллективный Зеленский". Бороться с тяжелыми для Украины последствиями (или смириться с ними) предстоит физическому Зеленскому. Очень скоро и на глазах всего мира.
Через месяц-полтора в Париже с большой помпой пройдет саммит "Нормандской четверки". С какими же людьми окажется в одном зале Елисейского дворца молодой глава украинского государства? Это президент Франции, с упоением играющий в любимую игру всех французских правителей - Grandeur de France ("Величие Франции"). Непременным атрибутом такой игры на протяжении всего XX века были "особые отношения" с Москвой. Это утомленная Ангела Меркель, не способная более противостоять немецкому бизнесу и своим социал-демократическим партнерам по коалиции, требующим verstehen Putin (понять Путина). Для очистки совести ей, так же как и французскому коллеге, обязательно надо получить от Украины справку о хорошем поведении Путина. Переговоры в такой компании и станут для президента Украины моментом истины, который не читки требует с актера, а полной гибели всерьез.
Андрей Пионтковский - политический эксперт
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Зебил, прочитай ещё раз, если ты не понимаешь - куда и когда надо вставлять слово "опять".
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Дык, речь идёт об умиротворении агрессора, об иронии истории. Это всего лишь читата Черномырдина, следует читать - никто не учится на ошибках истории. Зебил... гы-гы-гы.
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Да Порох, вот такая жопа теперь. Просыраем все, семимильными шагами.
Кравчук Европа
Кучма параша
Ющенко Европа
Янукович параша
Порошенко Европа
Зеленский ну вы поняли.
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Больше запад, не чисто запад, но не как при других, любителей парашастана.
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!Порохоботы вашего мародера обиженного паказывают!
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Зелена мразь пішла по встановленню диктатури зрзазка путінської свсобачої імперії. Протистояти цьому може лише реальна проукраїнська і проєвропейська сила - Європейська Солідарність іїї лідер Петро Порошенко. Найбільший ворог **** це Порошено. Був таким і таким залишився. Нікого **** і його посіпаки не бояться настільки як Порошенка і його команду. Всі антиреваншистські проукраїнські сили мають гуртуватися навколо Порошенка.
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Твой пораженко уже давно никому не интересен кроме кучки больных на всю голову отщепенцев-соецефалов. Этот сбитый летчик трусливый политический импотент, который может только речи толкать на публику
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Трамп пообещал Коломойскому простить усе, если он поможет ЗЕнаполеончику сдать Украину пуйлу
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вот шо бояра животворящая с Наташками делает Розпуск ЦВК пов'язаний із виборами на Донбасі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1829
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73,22% ненавидять Порошенка, не за «офшори - липецьк - мародьор - свинарчуки»,
а за: УКРАЇНА- МОВА - ВІРА -АРМІЯ - подалі від мацкви.


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Тогда ищи себе другую страну.
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У мене, і моїх пращурів русів- козаків- українців вона ОДНА.
РУСЬ - УКРАЇНА.
НЕНЬКА.
СЛАВА УКРАЇНІ !
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The стадо починайте бризкати піною з писка
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парашенко точно не хахол.. он малдаванский жид
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Тиць твоїм їплом:
«Першоджерелом фейка " Вальцман "- є російський сайт ФСБ, ari.ru " Агентство Русской Информации". Вперше, згадка про П.О.Порошенко, як про «Вальцмана», була на blog.yandex.ru, датованим 9 вересня 2005 р. Саме посилання не працює, але залишився запис в кеші Яндекса.
У всих документах, починаючи з СРСР вказано : «Петро Олексійович Порошенко;
народився 26 вересня 1965 року, Болград, Одеська область, УРСР, СРСР, українець»
У Петра Олексійовича Порошенка:
- батько: Олексій ІВАНОВИЧ Порошенко - українець.
- мати: Євгенія СЕРГІЇВНА Григорчук (в заміжжі - Порошенко) - українка.
А ось якби його батько взяв прізвище його матері, то в такому випадку він був би Петро Олексійович Григорчук. »
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Так с выборами на Донбассе или с узурпацией власти? Потому что на Донбассе навряд-ли выберут кандидатов от Слуги народа. Пусть Порошенко определится наконец в какую сторону ему ныть.
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ЦМК розганяють,тому шо від нього смердить ПЄСом.Так не буває,щоб рахували ставленики позорного лузера,без п"яти хвилин зека.
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Тваринко, якщо тобі смердить від Європи,то нюхай БЗДО «русского духа».
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Сашик від Пса не смердить - смердить від КОЗЕЛіків - !! як розшифрувати КОЗЕЛ - перший склад - коломойський , другий /// ну ти " пойняв " зебіл !
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То ли дело ордена охендовскому вручать.Венец справедливости и демократии.
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Когда ему уже закроют рот??? Украина за 5 лет уже устала его слушать.
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Никогда. С другой стороны, не слушай. Тебя же не заставляют силой, верно?
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а мне пофиг, что будет с сайтом Гужвы.... Роспуск ЦИК связан с выборами на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6697
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все таки кто бы что не сказал, но Петя великий актер и оратор...!
Вы посмотрите как он говорит..., как держится...
Браво...

И сравните с Соплей.... Роспуск ЦИК связан с выборами в Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7568

А если по сути..., то да - сказал все правильно....
У международных наблюдателей не было претензий к ЦВК...
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Отправим это видео на Оскара?
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Не годится, есть получше, где вьіступает на чистом английском язьіке в СЄ , например. За Пороха когда-то снимут документальньій фильм, єто точно,дадут и "Оскара", но вот єто уже не точно
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Кто для зелёных человечков враг:
1. Террористы и оккупанты РФ которые убили 13000 украинцев или 25% украинцев голосовавших за Украину и убивавших террористов и русских оккупантов?
2. Порошенко или Портнов?
3. Портнов или Путин?
4. Порошенко или Путин?
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8% поросяток,не 25,а тільки 8%,і то це намалював Пєтьїн УИК.
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там і 8 вже нема давно.. а рейтинг "зеленої шмарклі" як називають президента останки быдлоЫлиты, зростає щогодину Розпуск ЦВК пов'язаний із виборами на Донбасі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4923
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Нужно просто быть порядочным человеком, а не хитро сделанным шоколадным гешефтмахером
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так ты сам-то кто? украинская гнида или малорос - потомок русских оккупантов 1933-1937 годов, пишущий по-украински з помилками?
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Депутатка Слуги народу прийшла до ВР в ошийнику
Як вам такий стиль?Роспуск ЦИК связан с выборами в Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9018
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Бот от чеколадного мародера бзднул без дозволу
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Да пофик, как ходят, мода такая значит.
Как блохи вьівести с кошки, не подскажете ?
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Ах, какие девушки, особенно та, что в черном. Губки силиконовые, груди силиконовые., глаза как у куклы, взгляд пустой. И где же эту Барби депутаткой выбрали, а главное, что она вообще может понимать в законотворчестве.
Я уж думала, что так дебильнее грузчика с бородой по фамилии Дмитрук, нет, а оказывается, он еще не предел, есть и покруче.
Люди, вы кого навыбирали!
Неужели вы полагаете, что эти к---вы способны к законотворческой деятельности?
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Пєтя, пиши чістасєрдєчнає.. Может зачтьоться Роспуск ЦИК связан с выборами на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5750
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Ви (політикум, еліта) здали державу банді пройдисвітів без бою. За чотири місяці вони понищили майже все, чого український народ досягнув за останні роки. Вас попереджували, що власне так буде, але ви не змогли сприйняти справу серйозно. Ще в липні для врятування держави вистачило б, щоб Голобородько захлинувся в ванні, і обов'язки президента за Конституцію почав би виконувати Парубій. Тепер не залишилося жодного орґану влади, який міг би зупинити капітуляцію. Замість одного осклизлого Голобородька доведеться жертвувати тисячами життів альбо погодитись на розпад країни.
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Будем откровенны - именно соевый мародер с треском проиграл войну *****, оставив Зеленскому в наследство капитулянтские Минские соглашения. Альтернатива их невыполнения - еще пять лет ни войны ни мира с кацапией с ежедневными жертвами среди наших военных. Военный преступник пораженко еще должен по самой полной ответить за Иловайск, Дебальцево, Изварино, уничтожение 5-ти стратегических баз хранения боеприпасов и т.д., тем более что полторак прямо указывает на эту шоколадную гниду как инициатора выхода из Иловайского котла на условиях *****.
В нормальной стране соевый мародер уже давно был бы повешен как военный преступник и затем прикопан в какой-нибудь яме без опознавательных знаков
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Прошу прощения, не полторак а муженко
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Мля, зебил, ты читал минские или нет? Сначала вывод войск порашастана, потом выборы. Какого хрена, твой хозяин делает наоборот? Выполняйте капитуляцкие минские по порядку, сначала вывод войск параши, потом выборы. А не наоборот.
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в Зраде проголосуют за такой порядок и будут выполнять все наоборот. Он же набрал "слуг" дебилов и проституток, которые хотят поправить свое финансовое положение за счет бюджета нажимая на кнопки по команде как обученные мартышки
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Зебил, проиграл не Порошенко, а "партия войны" миролюбивым 73%-ым уклонистам...
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Каламут...
или баламут?
или мутновоз?
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Нагадайте хто підписав Мінські домовленності в яких чітко прописані вибори на окупованій території? Нагадайте хто протягував зміни до конституції про особоливий статус?
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Підписав Кучма,а домовлявся Петро Порошенко,і ось пункт номер 4 цих угод.4. У перший день після відводу почати діалог про модальності проведення місцевих виборів у відповідності з українським законодавством і Законом України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей», а також про майбутній режим цих районів на підставі зазначеного закону.

Негайно, не пізніше 30 днів з дати підписання даного документа, прийняти постанову Верховної Ради України із зазначенням території, на яку поширюється особливий режим у відповідності з Законом України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей» на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 р.
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Вы почему пишете зебам на украинском? Переведите на зебильный язык - не вывести войска паРаши, а отодвинуть чуть-чуть границу.
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Президент Філіппін дозволив стріляти в чиновників, які вимагають хабар.
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К сожаление Петрусь превращается в унылое говно.
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ВЫХОДИТ ЗЕЛЕБОТ ТЕБЯ УСТРАИВАЕТ АНТИУКРАИНСКАЯ ФОРМУЛА?
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Какая такая формула, что ты там придумал?
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Та он конченный порохобот, не обращай на него внимание.
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Тля ...розширювати склад ЦВК З 15- ти до сімнадцяти в угоду партнерам з *жопоблока * та своїм !? Розпуск ЦВК пов'язаний із виборами на Донбасі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3006
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Gheorghe Bandu 🇪🇺‏ @BoSS_Modpe 5 ч.5 часов назад

У мамки заболела нога,
и дети решили провести референдум: лечить ногу,
или попросить батю отрезать её ножовкой.
Учитывая, что из 4-х детей, трое(75%) - дебилы, мамке писец.
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дніпро - та ти вже нагадив - смердить зеленим КОЗЕЛиком !
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У мене тільки одне запитання до зєлєботів - коли "ДНР" та "ЛНР" запхатимуть до України, ви вийдете на вулиці протестувати ?
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а ти вже вийшов на вулицю, чи так і пердиш в адєяло?
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Вийду, не сумнівайся, мало не покажеться. А ти вийдеш, зєлєбєня ?
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Порох,ты далеко не уходи.совсем скоро опять разгребать будешь.теперь кже после зеленой падали
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Не рагребать, а выгребать скоро будет дерьмо с параши после других.
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Порох падла, сядешь надолго, петух будущий
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рошен в своем репертуаре, - говорит только то, что ему выгодно. вообще то надо отметить его осведомленность и тогда мы поймем, что существует иное предположение, референдум!? референдум это хорошо - но считать мы будем как нам надо...
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У Ольгинских сегодня аврал и двойной тариф?
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Ух как хабатники не любят Православного. Святой Дух все таки работает!
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