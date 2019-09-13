 Роспуск ЦИК связан с выборами на Донбассе, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, мотивы решения президента Зеленского следует искать не в прошлом, а в будущем.

"Особое беспокойство вызывают выборы на оккупированных территориях. Все больше сигналов, что без выполнения компонента безопасности Минских соглашений они могут состояться в российских условиях. Неожиданная замена комиссии может быть связана именно с этим", - допустил политик.

Порошенко от имени "Европейской Солидарности" поблагодарил фракцию партии "Голос" за "неучастие в еще одном голосовании, которое ведет к авторитаризму", а также общественные организации, "которые пытались удержать наших парламентских "стахановцев" от сомнительного трудового рекорда".

Напомним, Сегодня Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

По данным Цензор.НЕТ изменение состава ЦИК связано с запланированным Офисом президента проведением досрочных местных выборов в четырех городах в декабре 2019 года и очередных местных выборов в 2020 году. По мнению экс-члена ЦИК Магеры: "Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса".

Вместе с тем, в "Слуге народа" уже заявили, что намерены предложить Раде формировать новый состав ЦИК по квотному принципу.