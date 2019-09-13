 Роспуск ЦИК связан с выборами на Донбассе, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, мотивы решения президента Зеленского следует искать не в прошлом, а в будущем.
"Особое беспокойство вызывают выборы на оккупированных территориях. Все больше сигналов, что без выполнения компонента безопасности Минских соглашений они могут состояться в российских условиях. Неожиданная замена комиссии может быть связана именно с этим", - допустил политик.
Порошенко от имени "Европейской Солидарности" поблагодарил фракцию партии "Голос" за "неучастие в еще одном голосовании, которое ведет к авторитаризму", а также общественные организации, "которые пытались удержать наших парламентских "стахановцев" от сомнительного трудового рекорда".
Напомним, Сегодня Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.
По данным Цензор.НЕТ изменение состава ЦИК связано с запланированным Офисом президента проведением досрочных местных выборов в четырех городах в декабре 2019 года и очередных местных выборов в 2020 году. По мнению экс-члена ЦИК Магеры: "Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса".
Вместе с тем, в "Слуге народа" уже заявили, что намерены предложить Раде формировать новый состав ЦИК по квотному принципу.
Онлайн переводчик таджики собирали, соевый?
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Свій. До свого. По своє.
Досвід українців міжвоєнної Польщі з ненасильницького (поки) спротиву пацифікації - це те, що нам зараз треба.
Кооперативи, підтримка свого виробника, виробники замовляють рекляму в рекламній агенції свого Романа Шухевича тощо. Все як тоді, тільки тепер свої - всі розумні люди, які зараз якось дуже виразно оприявнилися за спроможністю бачити причинно-наслідкові зв'язки, і яких треба зберегти.
Звісно, найважче відтворити довоєнні практики сухого закону серед українців для бойкоту польських акцизних зборів на горілку.
https://www.svoboda.org/a/30158213.html
Макрон и Путин, по всему судя, активно готовят сегодня за спиной Украины сделку, которую попытаются навязать Киеву на ближайшей встрече в рамках "Нормандской четверки".
Какая ирония истории! В 1938 году в Мюнхене западные союзники Чехословакии заставили её отдать Судетскую область, чтобы умиротворить агрессора. А через полгода Гитлер захватил всю страну. 81 год спустя в Париже западные союзники собираются заставить Украину "принять обратно" находящиеся под контролем сепаратистов и Кремля территории, создать агрессору плацдарм для подчинения всей страны. А через полгода Путин может...
Внешнеполитический кураж Путина, вдохновленного ослаблением западной поддержки Украины, порождён самими украинцами
Что же произошло? У всех этих крайне негативных для Украины и нагрянувших как бы вдруг явлений должна быть какая-то одна общая причина. А произошло в точности то, о чем я предупреждал несколько месяцев назад: "Постоянное повторение коллективным Зеленским кремлевской шпаргалки о некоей "партии войны", правившей в Украине предыдущие 5 лет, является предательством сражающейся с агрессором Украины, предательством, нацеленным на подрыв системы ее международных союзов, в тяжелейших условиях созданной украинской дипломатией. Я нахожусь в Вашингтоне и не понаслышке знаю, каких усилий друзьям Украины на Западе стоит каждый шаг, направленный на её поддержку, какие влиятельные силы только и ждут любого предлога и повода, чтобы "сдать" Украину агрессору ради каких-то финансовых или геополитических сделок с кремлевским диктатором. И уж, во всяком случае, Запад никогда не будет более проукраинским, чем украинское руководство. Запад с облегчением откажется от антикремлевских санкций при первых признаках капитуляции украинской власти".
Сегодняшний внешнеполитический кураж Путина, вдохновленного ослаблением западной поддержки Украины, порождён самими украинцами. Путин проигрывал гибридную войну в Украине, и западные санкции наносили его режиму серьёзный ущерб. Но синхронная кампания кремлевских и ведущих украинских телеканалов против придуманной ими "партии войны" преподнесла ему воистину царский подарок. Обличая предыдущую власть как "партию войны", капитулянты представили мировому сообществу само украинское государство в качестве "партии войны" и тем самым сняли с Кремля ответственность за агрессию.
Поддержка Украины со стороны Запада до последнего времени обеспечивалась благодаря принципиальности и самоотверженности таких друзей этой страны, как Курт Волкер, Даля Грибаускайте, Дональд Туск. Но какой же трагической ошибкой украинцев было подарить своему смертельному врагу огромный внешнеполитический успех как раз в тот момент, когда хозяин Кремля в нём отчаянно нуждался - на пороге нарастающего масштабного внутриполитического кризиса в России! Ошибку эту сознательно навязал обществу "коллективный Зеленский". Бороться с тяжелыми для Украины последствиями (или смириться с ними) предстоит физическому Зеленскому. Очень скоро и на глазах всего мира.
Через месяц-полтора в Париже с большой помпой пройдет саммит "Нормандской четверки". С какими же людьми окажется в одном зале Елисейского дворца молодой глава украинского государства? Это президент Франции, с упоением играющий в любимую игру всех французских правителей - Grandeur de France ("Величие Франции"). Непременным атрибутом такой игры на протяжении всего XX века были "особые отношения" с Москвой. Это утомленная Ангела Меркель, не способная более противостоять немецкому бизнесу и своим социал-демократическим партнерам по коалиции, требующим verstehen Putin (понять Путина). Для очистки совести ей, так же как и французскому коллеге, обязательно надо получить от Украины справку о хорошем поведении Путина. Переговоры в такой компании и станут для президента Украины моментом истины, который не читки требует с актера, а полной гибели всерьез.
Андрей Пионтковский - политический эксперт
Редактора расстрелять.
Кравчук Европа
Кучма параша
Ющенко Европа
Янукович параша
Порошенко Европа
Зеленский ну вы поняли.
а за: УКРАЇНА- МОВА - ВІРА -АРМІЯ - подалі від мацкви.
РУСЬ - УКРАЇНА.
НЕНЬКА.
СЛАВА УКРАЇНІ !
«Першоджерелом фейка " Вальцман "- є російський сайт ФСБ, ari.ru " Агентство Русской Информации". Вперше, згадка про П.О.Порошенко, як про «Вальцмана», була на blog.yandex.ru, датованим 9 вересня 2005 р. Саме посилання не працює, але залишився запис в кеші Яндекса.
У всих документах, починаючи з СРСР вказано : «Петро Олексійович Порошенко;
народився 26 вересня 1965 року, Болград, Одеська область, УРСР, СРСР, українець»
У Петра Олексійовича Порошенка:
- батько: Олексій ІВАНОВИЧ Порошенко - українець.
- мати: Євгенія СЕРГІЇВНА Григорчук (в заміжжі - Порошенко) - українка.
А ось якби його батько взяв прізвище його матері, то в такому випадку він був би Петро Олексійович Григорчук. »
Вы посмотрите как он говорит..., как держится...
Браво...
И сравните с Соплей....
А если по сути..., то да - сказал все правильно....
У международных наблюдателей не было претензий к ЦВК...
1. Террористы и оккупанты РФ которые убили 13000 украинцев или 25% украинцев голосовавших за Украину и убивавших террористов и русских оккупантов?
2. Порошенко или Портнов?
3. Портнов или Путин?
4. Порошенко или Путин?
Як вам такий стиль?
Как блохи вьівести с кошки, не подскажете ?
Я уж думала, что так дебильнее грузчика с бородой по фамилии Дмитрук, нет, а оказывается, он еще не предел, есть и покруче.
Люди, вы кого навыбирали!
Неужели вы полагаете, что эти к---вы способны к законотворческой деятельности?
В нормальной стране соевый мародер уже давно был бы повешен как военный преступник и затем прикопан в какой-нибудь яме без опознавательных знаков
или баламут?
или мутновоз?
Негайно, не пізніше 30 днів з дати підписання даного документа, прийняти постанову Верховної Ради України із зазначенням території, на яку поширюється особливий режим у відповідності з Законом України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей» на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 р.
У мамки заболела нога,
и дети решили провести референдум: лечить ногу,
или попросить батю отрезать её ножовкой.
Учитывая, что из 4-х детей, трое(75%) - дебилы, мамке писец.