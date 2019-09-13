 "Чего это я олигарх? Эта роль ругательная, прошу ее ко мне не применять", - Коломойский заявил об отсутствии олигархов в Украине. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Коломойский сказал, что и сам не является олигархом.

"Эта роль ругательная, прошу ее ко мне не применять", - ответил Коломойский цитатой из комедии времен СССР "Иван Васильевич меняет профессию".

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