 "Чего это я олигарх? Эта роль ругательная, прошу ее ко мне не применять", - Коломойский заявил об отсутствии олигархов в Украине. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Коломойский сказал, что и сам не является олигархом.
"Эта роль ругательная, прошу ее ко мне не применять", - ответил Коломойский цитатой из комедии времен СССР "Иван Васильевич меняет профессию".
Видео Громадське ТВ
Как сообщает Цензор.НЕТ, Коломойский сказал, что и сам не является олигархом.
"Эта роль ругательная, прошу ее ко мне не применять", - ответил Коломойский цитатой из комедии времен СССР "Иван Васильевич меняет профессию".
Видео Громадське ТВ
Шоб я так мог в глаза ссать, а мне аплодировали.
https://censor.net.ua/n3125738
Что уже и происходит
Петя-отец нации, Беня-вражина.
че иСССтеришь то?
?
чет не слыхал. акцизы что-ли?
Незваный гость хуже татарина,
а Беня - олигарха
А тут, глядишь, всего три месяца прошло, а олигархов-то и нет!
Самоликвидировались!
СПАСИБО
Для них нет Украины, есть только территория под таким названием (пока) и 73%, продавших им Украину на кормление
А так да - у нової "иліти" то відповідь на всі питання виборців.
(DISCLAIMER: адекватні євреї можуть не ображатися - єврей і жид це різні поняття, і сліво "єврей" до Бабломойського якось не дуже...)
300 лет стрижки "газона" сделали свое дело