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 Политика Украины, Общество
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Все про:Коломойский (1153) олигарх (514)

 "Чего это я олигарх? Эта роль ругательная, прошу ее ко мне не применять", - Коломойский заявил об отсутствии олигархов в Украине. ВИДЕО

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что в Украине нет олигархов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Коломойский сказал, что и сам не является олигархом.

"Эта роль ругательная, прошу ее ко мне не применять", - ответил Коломойский цитатой из комедии времен СССР "Иван Васильевич меняет профессию".

Видео Громадське ТВ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Уверен, что он меня услышал, но посмотрим результат", - Зеленский о разговоре с Коломойским. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3148332
 
 
 Топ комментарии
 
вот так смазывают губки зеленым человечкам.
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я не олигарх, я президент Украины. Прошу не путать.
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Шоб я так мог в глаза ссать, а мне аплодировали.
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вот так смазывают губки зеленым человечкам.
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Він просто керує Зєлєю.За ниточки дьоргає. А той і собі синхтронно дьоргається.
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Зеля это как показатель идиотов, как и *****...
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Ой , а шо за лечебные капли а ля "божья роса" в глаза зебобикам льются ? А , нет , показалось ... Ето тугая струя из старого жидовского "обреза" ,прямо в "ясні зелені очі" , щоб, мля вам ска повиїдало мозок до самої совісті ... Але де ж та совість ...
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Jala Pribila

Шоб я так мог в глаза ссать, а мне аплодировали.
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США: "Мы надеемся Зеленский сможет стать независимым от олигархов, таких как Коломойский" https://censor.net.ua/n3133186

"Чего это я олигарх? Эта роль ругательная, прошу ее ко мне не применять", - олигарх Коломойский заявил об отсутствии олигархов в Украине - Цензор.НЕТ 4181
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Три магнитофона, три видеокамеры,два портсигаров, все что нажито непосильным трудом...
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Не нравятся мне люди . которые от успеха , голову теряют .
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Олигархи Украины, в том числе и Коломойский, очень наглые и осознают свою безнаказанность, потому что Зеленский у них на подтанцовке, Порошенко был сам олигархом, а за Януковича и говорить нечего - бандит, как и олигархи. Да и Ющенко как ученик Кучмы, рьяно служил олигархату, который тот же Кучма и создал. Пока украинцы не поймут,что олигархат -это зло, ничего не поменяется в Украине к лучшему. Скубутся сейчас порохоботы с зеленоботами, как олигофрены конченые и в мыслях у них нет, что это все олигархические ставленники - марионетки.
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Я не алигатор, я маленький плюшевый зайчег. И прошу это ругательное слово ко мне не применять.
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Еврокомиссар Хан: "Сегодня я поздравил Владимира Зеленского лично в Киеве с его впечатляющей победой на пост президента Украины, которая дает ему очень сильный мандат для борьбы с коррупцией и деолигархизации"
https://censor.net.ua/n3125738
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я не олигарх, я президент Украины. Прошу не путать.
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Дедушка ерничает. От избытка набитого желудка. Но есть вещи,которые он не сможет проконтролировать. Как не смог это сделать путин с януковичем. А у них была сказка а не жизнь. Аль Копоне тоже жизнь закончил презримым ссыкуном алкоголиком.
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Шоб я так мог в глаза ссать, а мне аплодировали.
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Я давно кажу. Розкуркульте Беню. Зробіть його НЕ олігархом.
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И не только Беню. Надо всем сёстрам по серьгам раздать.
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Своим "сестрам" раздадут все, а у не своих все отберут.
Что уже и происходит
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А у папэредныков было по-другому?
Петя-отец нации, Беня-вражина.
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То шо происходит - это полный пи@дец! Лапти - не агрессоры, )(уйло - партнер по установлению мира на донбассе, сойдемся посередине, на ЖД - коллапс, налоги - в пять раз, формула штайнмаера, по ту сторону - повстанцы, цемах - хороший дядбка, пошли они, эти Нидерланды, мост в Станице - восстанавливаем, хотя взорвали его впопучленцы, укрепления - разбираем, пенсии -облегчаем получение. Тьфу, БЛД!
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Скоро переселенцам в Израиле будем пенсию платить....еще не вечер... "Чего это я олигарх? Эта роль ругательная, прошу ее ко мне не применять", - олигарх Коломойский заявил об отсутствии олигархов в Украине - Цензор.НЕТ 8449
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так плати а не ори тут
че иСССтеришь то?
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налоги - в пять раз\\\\\\\\\\

?
чет не слыхал. акцизы что-ли?
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Сказал бы , что приезжал заявить о желании покрасить только один киоск на Донбассе... "Чего это я олигарх? Эта роль ругательная, прошу ее ко мне не применять", - олигарх Коломойский заявил об отсутствии олигархов в Украине - Цензор.НЕТ 236
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Все правильно говорит!
Незваный гость хуже татарина,
а Беня - олигарха "Чего это я олигарх? Эта роль ругательная, прошу ее ко мне не применять", - олигарх Коломойский заявил об отсутствии олигархов в Украине - Цензор.НЕТ 2641
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Зеля ж обещал деолигархизацию.
А тут, глядишь, всего три месяца прошло, а олигархов-то и нет!
Самоликвидировались!
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І антікорупціонєри-розслідувачі кудись поділись з справдешніми супернаціоналістами.Побороли.
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Віртуозно ! Чуєте ? Ніяких олігархів в Україні вже нема ! І тому нема чого з ними боротися, позбавляти впливу і обмежувати їх апетити. Нарешті з олігархатом покінчено раз і назавжди ! )))
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Фанаты клоуна в захвати: "Надо же, какие шутки остроумные!!! Вот как мы можем шутить, утритесь, порохоботы". (вытирают с глаз мочу)
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він не олігарх, він же ж царь всія україни, вовін начальник
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...не смешно ... -- из этой болотной плесени, придётся выгребаться с кровью! -- и ещё раз очень долго.
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что бы кто не говорил, я благодарен Коломойскому
СПАСИБО
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Он постесняется ответить, что за ВАЗелин.
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Почему-то олигархам не нравится, когда их олигархами называют - что Коломойше, что Петрушке...
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Не олигарх, а так - барыга, бандит, рейдер, мошенник... не более.
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Красень. Почуття гумору, реакція, витримка. На відміну від бризкаючих тут у коментах лайном.
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Да, чувство юмора у него не отнять...) Прикольный чувак, но у него случилось головокружение от успехов и рано или поздно, начнет зарываться..А от любви до ненависти один шаг.
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Тю.Хвеська,ти вже його не лю?А як дисала,як дисала.
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єдине з цим можна було б погодитись якщо б коломойського залишили на самий кінець, на десерт так би мовити.
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Вот такой у Зелє покровитель - богатый, наглый, беспардонный.
Для них нет Украины, есть только территория под таким названием (пока) и 73%, продавших им Украину на кормление
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Не олигарх Беня и не быдлан Дубина. Ну реально какая европа, если это быдло, для 73% является элитой
"Чего это я олигарх? Эта роль ругательная, прошу ее ко мне не применять", - олигарх Коломойский заявил об отсутствии олигархов в Украине - Цензор.НЕТ 5385
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а шо там за фігня на маєчці? Пліз, вже недобачаю...
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Якшо то тут надрукувати - модер забанить.
А так да - у нової "иліти" то відповідь на всі питання виборців.
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Вот, вот этот человечище, пишущий шутки для квартала . Красавчик.
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Можно сказать словами классика: - Жить стало лучше, жить стало веселей.
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Ах ти ж хуцписта жидюга "Чего это я олигарх? Эта роль ругательная, прошу ее ко мне не применять", - олигарх Коломойский заявил об отсутствии олигархов в Украине - Цензор.НЕТ 5749

(DISCLAIMER: адекватні євреї можуть не ображатися - єврей і жид це різні поняття, і сліво "єврей" до Бабломойського якось не дуже...)
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Как мало оказалось в Украине украинцев, готовых не продаваться за 30 сребренников.
300 лет стрижки "газона" сделали свое дело
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Не пойму, почему пЕтекантропы так возбудились, забыли как их порохатый боХ говорил то же самое?))
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НУ ТАК ВСЕ ОТДАЙ И ИДИ ГУЛЯЙ ПО ЖЕНЕВЕ !!!
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да-да, слыхали, социально ответственные бизнесмены
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Все?!! зейобики сотрясали кулаками и угрожали пересадить всех олигархов и корруционеров? Выбрали марионетку олигарха и вора, и ждут возмездия? А в это время народный резидент мышебратьев продает Украину.
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хабад приватизировал власть в Украине спасбо вам зеленинцы
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Утю-тю! Хто в нас тут такий кучерявенький і вгодований? Барижка ти ж наш ненаглядний, спекулянтик національного масштабу
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