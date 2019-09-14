 14 сентября 2014 года оккупанты устроили засаду под Первомайским: ВСУ потеряли 6 бойцов и танк. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Разведгруппа кремлевских диверсантов, поддерживаемая некоторыми местными людьми из сел Невельское и Первомайское засела в лесополосе и ждала прохода нашей колонны. Когда военная техника поравнялась с ними, московиты уничтожили из ПТУР наш танк. При попадании в машину, сдетонировал боекомплект. Как следствие, погибло 6 украинских воинов.
После этого случая, группа украинских бойцов, из поселка Пески выдвинулась на зачистку прилегающих территорий. Им удалось найти оружие, документы и личные вещи российских наемников. Одним из участников группы, которая зачищала территорию, был командир 1 отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло (Да Винчи). Он поделился своими воспоминаниями об этом дне.
Бо в Україні є багато українців, етнічних росіян. Яких теж вбивали русскіє.
Мардва разговаривает на староболгарском, т.е. славянском языке, а свой язык - кёль похерила.
Порошенко захватіл Кубань....
«Новые революционные события на родине наших предков не позволяют нам занимать нейтральную позицию и отстраненно наблюдать за всем, что происходит. Мы, казацкая молодежь Кубани решили заявить о своей поддержке Украины. После революции 1917-1922 гг. нас, казаков, отделили от вас, раскулачивали, мы пережили уничтожение, большой Голод, войну, репрессии, и мы не забыли об этом. Продолжатели дела чекистов сейчас грабят наш край: менты управляют наркотрафиком, кадыровцы беспределят по всей Кубани, безнаказанно грабя и насилуя под крышей фсб.
Путин, Гундяев и другие кремлёвские карлики строят дворцы, богаче вашего Межгорья, а нас, простых людей, обдирают до нитки. На олимпиаде путинский режим награбил около 100 миллиардов долларов, и готовит следующие распилы.
Нас всех тоже достала эта уголовная оккупация, и мы осознаем, что наш главный враг находится в Кремле. У старшего поколения много совка в головах. Но молодежь просыпается, становится более сознательной и все больше обращается к собственной истории.
Все мы осознали , что наше будущее не с угнетателем - Кремлем, а с нашей исторической родиной - Великой Украиной. Революция и свержение уголовной оккупации у вас дают нам пример для подражания и вдохновение в борьбе с путинским режимом. Одновременно мы понимаем, что силы наши неравные, поэтому мы будем ждать освободительную Украинской Армии на землях солнечного Кубанского края.
Слава Украине!»
https://football24.ua/ru/overtajm_tag47/
Потом Порошенко захватіл Кубань, і двінулся на Воронєж, унічтожая по дороге дєтскіє дома і богадєльні, убівая бєз жалості русскоговорящіх младєнцев і пєнсіонєров...
Да, да....«Із пєсні слов нє викінєш...»
Зеле́ний Клин, Зелена Україна або Закитайщина[3][4] - історична українська назва території Приамур'я (Зовнішня Маньчжурія) південної частини Далекого Сходу, у нижній частині річки Амур і над Тихим океаном; площа близько 1 млн км².
Найбільші міста: Хабаровськ, Владивосток, Комсомольськ-на-Амурі, Уссурійськ. Загальне господарське значення (включно з експортом) мають видобуток золота і кольорових металів, рибна, лісова промисловість, ловецтво, суднобудування і морський транспорт, з продуктів сільського господарства - соя.
За даними перепису 1926 в Зеленому Клині мешкало 303 тисячі українців (із 315 тис. усіх українців Далекого Сходу), або 24,5 % усього далекосхідного населення. У період існування СРСР українське населення регіону зазнало масових депортацій і зросійщення[5].
У 1917-1922 роках в межах Зеленого Клину існувала Українська Далекосхідна Республіка.
Так і як те, що у 2014 році Россія розпочала ЧЕРГОВУ війну проти України.
А скільки ж їх було за 400 років...
Капитан первого ранга в отставке ВМС США Гарри Табах заявил в эфире украинского ObozTV, что Украине следует ждать терактов, так как ситуация, в которой она оказалась, похожа на ту, в которой находится Израиль. Об этом сообщает "Обозреватель".
По мнению Табаха, террористическая угроза Украине будет нарастать по мере того, "чем стабильнее Украина будет становиться, чем сильнее экономика будет выстраиваться, чем более демократической будет страна".
При этом он сравнил Украину с Израилем.
"Они начали жить лучше, уровень жизни начал подниматься. Ты живешь в красивом месте, кругом зелень, свобода, вы ругаетесь, ходите, протестуете против друг друга, но ездите на хороших машинах, хорошие дороги и медицина. А через забор они сидят в выжженной пустыне на корточках возле верблюда и что-то жуют, что верблюд произвел. Конечно, они хотят тебя убить. Они начинают смотреть на свое правительство и говорить - а почему они, эти идиоты, евреи, или украинцы, или чеченцы, или курды, живут лучше, чем мы? Они хуже нас, они тупее нас, у них духовности нет, скреп, у них нефти нет, а живут они лучше нас", - сказал Табах.
Справка (по материалам Циклопедии)
Гарри (Юрий) Табах родился в СССР в Москве, в еврейской семье. В 1976 году с родителями, старшей сестрой и бабушкой эмигрировал в США.
После школы поступил на фармацевтический факультет и одновременно в военное училище. Окончив университет получил звание лейтенанта военно-морских сил США и диплом фармацевта. Чтобы стать десантником, Табах в 1986 году закончил парашютно-десантную школу. Таким образом, Табах стал медиком военно-морской службы США при морском десанте. Служил в Ираке и в Турции, командовал антитеррористическим центром NATO. Был награжден орденом Легиона доблести.
Последняя должность - начальник штаба Военной миссии связи NATO в Москве, представитель NATO в России.