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 Происшествия, Киевские новости
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 В Киеве кусок, отвалившийся от конструкции моста на улице Богатырской, упал на автомобиль. ВИДЕО

В Киеве на улице Богатырской кусок конструкции моста упал на проезжающий под ним автомобиль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети вчера написала пользователь Наталья Подобреева.

"Сегодня, в 16:42, в Киеве по улице Богатырской под мостом улицы Луговая (в сторону Вышгорода) на мою машину упала часть моста! Этот кусок моста пробил мне лобовое стекло и нанес материальный и моральный ущерб. С материальным все понятно, стекло автомобиля стоит немало и подлежит замене. Моральный - это тот ужас, который я испытала, когда тебе что-то с сильным глухим ударом сваливается на голову, и ты понимаешь, что если бы не бронированная пленка, которой обклеено стекло как раз на такой случай (один из миллиона), то повреждения были бы на лице, руках, глазах...от вдребезги разлетевшегося лобового окна... На место были вызваны Полиция, Скорая помощь, КиевавтодорМост к работе которого огромный вопрос (Полиция и Скорая отработали и подошли к ситуации на 5+). Как думаете, что мне сказало начальство Киевавтодора в этом районе? "Ну, Извините."-!!!!!!!! Что? Извините? Ребята! Не должны мосты осыпаться на машины и людей! Это не нормально! Віталій Кличко посвящается!", - написала она в описании к опубликованным видео и фото.

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В Киеве кусок, отвалившийся от конструкции моста на улице Богатырской, упал на автомобиль 01

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В Киеве кусок, отвалившийся от конструкции моста на улице Богатырской, упал на автомобиль 02

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В Киеве кусок, отвалившийся от конструкции моста на улице Богатырской, упал на автомобиль 03

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В Киеве кусок, отвалившийся от конструкции моста на улице Богатырской, упал на автомобиль 04

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Источник: https://censor.net.ua/v3148264
 
 
 Топ комментарии
 
Чесно кажучи, не видно, що це кусок від моста. Може й так, а може хтось зверху щось кинув. Дно таких мостів досить сильно армується, і якщо там починається розвалювання, то кусочки там маленькі повинні бути.
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гнать порошенковского халуя боксера ссаными тряпками.
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Цей міст при Кличку збудували? Коли було оснаннє обстеження моста?
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А мне лень было бы писать - кусок от конструкции моста, я бы просто написал - кусок моста. )))
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Че уж там, просто - упал мост!
По повреждениям же видно😂
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гнать порошенковского халуя боксера ссаными тряпками.
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Виталик вчера сказал, что выиграет досрочные выборы
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А че.....
Сделает новое ню с братиком.....
Бабы и проголосуют! И 5-10% мужиков тоже!

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Чесно кажучи, не видно, що це кусок від моста. Може й так, а може хтось зверху щось кинув. Дно таких мостів досить сильно армується, і якщо там починається розвалювання, то кусочки там маленькі повинні бути.
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Как думаете, что мне сказало начальство Киевавтодора в этом районе? "Ну, Извините."-!!!!!!!! Что? Извините? Источник: https://censor.net.ua/v3148264
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В даному випадку її слова не є доказом. Нехай подасть у суд, проведуть обслідування дна моста і виявлять наявність, або відсутність корозії.
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ты тупой? там было начальство Киевавтодора и ничего не отрицало
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ты можешь уточнить в полиции, если не веришь тому, что написано здесь
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І взагалі, якщо подивишся на фото розбитого стікла - дуже цікаві контури - такі рівненькі.
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Ну кто вас учил новости писать? Нужно так. Глыба времен крывавого барыги исподтишка атаковал зубожилого украинца которий устал от войны.
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Какой там глыба барыги? За время Барыги не построено ни одной развязки, моста или станции метро. Не наговаривайте на Петра Алексеевича
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Чего, при барыге крымский мост построен. Он на нем еще свой гешефт поимел, между прочим.
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Ну да, ну да. И дорожные знаки где-то ришуче открывал. Но то ж не в Киеве
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"На место были вызваны Полиция, Скорая помощь, КиевавтодорМост..."

Кипешная, однако, бабенка попалась...
бронированная пленка, которой обклеено стекло

И не очень умная
такой случай (один из миллиона)
Может, дело в карме? И, кстати, где кусок моста? Может, просто оставленная бутылка пива? А может, дело в карме ("один из миллиона", не?)?. Мож, не ментам, а Богу предьявлять надо было?
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случай один на миллион, но уже не первый в Киеве
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Цей міст при Кличку збудували? Коли було оснаннє обстеження моста?
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Да, это должно быть в предвыборной программе Виталика на досрочных выборах, которые, как он сказал, выиграет.
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Это тоже нужно включить в предвыборную программу Виталика У Києві шматок, що відвалився від конструкції моста на вулиці Богатирській, впав на автомобіль - Цензор.НЕТ 6717
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ВЕталик нас не слышЕт У Києві шматок, що відвалився від конструкції моста на вулиці Богатирській, впав на автомобіль - Цензор.НЕТ 6637
Алё, вЕталик! Те мало, что из пЕонеров исключили? А вот ща ваще из школы иЗключим!
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Пляшка пива на мосту - теж відповідальність міста, лише іншої служби. Най судиться, балачками в інтернетах це не вирішується
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Ааааа, ну, если так, .... Буду у вас, тоже бутылочку вам оставлю.
ЗЫ: гыыыыыыы, "а я тут ни при чем"...

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а ведь на этот счет прав был великий философ виталя
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страховой случай. ничо страшного, шоб там не упало. вовремя отреформированная за последние годы система страхования, легко покроет материальный и моральный урон.
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Тётенька, не трогайте Кличко, малтшик ещё переизбираться намерен)))
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Вчера посмотрел видеобследоавание сданного моста в Днепре.Сданный мост в крайне аварийном состоянии.А Филатов -лгун и очковтиратель.Отремонтированы снизу только ближайшие к берегам пролёты а по средине реки снизу -конь не валялса.Ржавая и обнажившаяся рабочая арматура трещины в растянутой зоне бетона,коррозия закладных деталей и подвижных опор..Гепа тоже на путепроводе через Московский проспект горожанам очки втирает.Сплошная халтура и крайних трудно будет найти.Ремонт делае фирмы рукожопов.
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Хоть кто-то бы про Зе упомянул. Почти виноват же. Вы где, порохоботы? Проспали новость?
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Зе не виноват - За Украину сливает в унитаз к *****! Ему не до мостов сейчас. У Києві шматок, що відвалився від конструкції моста на вулиці Богатирській, впав на автомобіль - Цензор.НЕТ 5416
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