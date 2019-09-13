 "Лунная поверхность": Казанский показал испещренный ямами участок трассы Н-10 в Болехове на Ивано-Франковщине. ВИДЕО

Об этом написал в фейсбуке блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Пришлось проехать на машине через город Болехов Ивано-Франковской области, о котором мне как-то писали. Люди просили рассказать об их объездной дороге, которую не могут достроить из-за каких-то бюрократических препятствий. Из-за этого транспорт идет через город, где дорога давно уже разбита фурами, и превратилась в лунную поверхность", - отметил он.
По словам Казанского, ситуация обострилась настолько, что жители Болехова периодически перекрывают трассу, пытаясь привлечь внимание чиновников к проблеме. но это не помагает.
"Видимо, должно произойти что-то совсем уж страшное, чтобы на это несчастье обратили внимание", - заключает Казанский, добавляя, что данное направление пользуется спросом, в том числе среди иностранцев.
Ну нічо, скоро заживем...
Але справедливості заради треба сказати, це останній клаптик траси, яку не зробили на шляху Стрий-Івано-Франківськ.
Стрий => Моршин - ОK!
Моршин => Болехів - відсутня (те, що на відео).
Болехів => Івано-Франківськ - ОК (нова)!
Ну так "лицо нации", так бы и писали сразу, а то значение какое-то. Иностранцы едут, обсераются от ужаса и рассказывают дома - шоб нас поскорей приняли в ЕС и понастроили нам хороших дорог
Казанский...!, приезжай в наш Синельниковский район что на Днепропетровщине... - прозреешь..
А при чём тут перегруженные фуры???
Это всё Адский Порошенко виноват!
Далой привики!
на Волині е дорога - з "трясучкі" іі люди перенайменували в "три сучкі"
як маете гарні зуби - там тре іхати з відкритим ротом - не шуткую зара...
Укравтодор - поряд тіж 100м. - 1,5 місяці, 1 робить 10 перекурюють