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 Общество
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Все про:дороги (1826) Ивано-Франковская область (388) Казанский Денис (143)

 "Лунная поверхность": Казанский показал испещренный ямами участок трассы Н-10 в Болехове на Ивано-Франковщине. ВИДЕО

Участок трассы национального значения в городе Болехове Ивано-Франковской области находится в аварийном состоянии, но местные власти не ремонтируют его годами.

Об этом написал в фейсбуке блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Пришлось проехать на машине через город Болехов Ивано-Франковской области, о котором мне как-то писали. Люди просили рассказать об их объездной дороге, которую не могут достроить из-за каких-то бюрократических препятствий. Из-за этого транспорт идет через город, где дорога давно уже разбита фурами, и превратилась в лунную поверхность", - отметил он.

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По словам Казанского, ситуация обострилась настолько, что жители Болехова периодически перекрывают трассу, пытаясь привлечь внимание чиновников к проблеме. но это не помагает.

"Видимо, должно произойти что-то совсем уж страшное, чтобы на это несчастье обратили внимание", - заключает Казанский, добавляя, что данное направление пользуется спросом, в том числе среди иностранцев.

Источник: https://censor.net.ua/v3148253
 
   
 Топ комментарии
 
Що означає робили? Засипати щебенем і окропити "святою" смолою?
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Чувствуется, Грося настроил дорог... Будет работа для Рябошапки!
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Пару років тому лишень ремонт зробили і вже знову дорогу доконали фурами перегруженими.
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Що означає робили? Засипати щебенем і окропити "святою" смолою?
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в 2 (двух) киллометрах от Моршона в 40 км от Стрыя куда идут дороги на Львов и Трускавец.... "Місячна поверхня": Казанський показав поцятковану ямами ділянку траси Н-10 у Болехові на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 1502
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Чувствуется, Грося настроил дорог... Будет работа для Рябошапки!
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все правильно делают. это входит в комплексный план обороны, мацкали н цих ухабах всю технику переломают, если посмеют вторгаться
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Болехову і дійсно не хвата\ об'їздної. Якщо дорогу ремонтують час від часу, то за місяць два, все стає таке ж як на відео.

Ну нічо, скоро заживем...
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Дорого жах, камера не перадає ситуацію. Купа ям, в яких машина просто сідає на пузо.

Але справедливості заради треба сказати, це останній клаптик траси, яку не зробили на шляху Стрий-Івано-Франківськ.

Стрий => Моршин - ОK!

Моршин => Болехів - відсутня (те, що на відео).

Болехів => Івано-Франківськ - ОК (нова)!
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Участок трассы национального значения Источник: https://censor.net.ua/v3148253\\\\\\\\\\\

Ну так "лицо нации", так бы и писали сразу, а то значение какое-то. Иностранцы едут, обсераются от ужаса и рассказывают дома - шоб нас поскорей приняли в ЕС и понастроили нам хороших дорог
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все взаимосвязано, менты за бабки закрывают глаза на перегруз, дорогам за пару лет писда
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да они в Болехове зажрались...
Казанский...!, приезжай в наш Синельниковский район что на Днепропетровщине... - прозреешь..
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Хорошо знаю эту дорогу. Каждый раз, когда предстоит по ней ехать, я в депрессии. Бывали времена, когда по ней можно было ездить только на первой передаче со скоростью до 5 км/час. Это отрезок где-то 15 км. от Моршина до Болехова. Так я там два раза в год езжу, а как местным?
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Головне стабільність. Я по цій дорозі ізжу раз в п'ять років, стан дороги стабільно непридатний для їзди, може тому Болехову пороблено
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"где дорога давно уже разбита фурами, и превратилась в лунную поверхность"

А при чём тут перегруженные фуры???

Это всё Адский Порошенко виноват!

Далой привики!
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муйня...
на Волині е дорога - з "трясучкі" іі люди перенайменували в "три сучкі"
як маете гарні зуби - там тре іхати з відкритим ротом - не шуткую зара...
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Членограй всё залатает. Наша чючють потерпеть нариду.
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Відрізок дороги в місті 100м - турки онур під 0 за 5 годин
Укравтодор - поряд тіж 100м. - 1,5 місяці, 1 робить 10 перекурюють
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Турецька як скло рівненька, "наша" лопатами трамбована......як по болотяних куликах їдеш, і при цьому, і там і там працюють українці.
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Він би по інших поїздив в цій області прозрів би. Особливо що були "тіпа" капітально відремонтовані останніми роками?
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