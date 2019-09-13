 "Лунная поверхность": Казанский показал испещренный ямами участок трассы Н-10 в Болехове на Ивано-Франковщине. ВИДЕО

Об этом написал в фейсбуке блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Пришлось проехать на машине через город Болехов Ивано-Франковской области, о котором мне как-то писали. Люди просили рассказать об их объездной дороге, которую не могут достроить из-за каких-то бюрократических препятствий. Из-за этого транспорт идет через город, где дорога давно уже разбита фурами, и превратилась в лунную поверхность", - отметил он.

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По словам Казанского, ситуация обострилась настолько, что жители Болехова периодически перекрывают трассу, пытаясь привлечь внимание чиновников к проблеме. но это не помагает.

"Видимо, должно произойти что-то совсем уж страшное, чтобы на это несчастье обратили внимание", - заключает Казанский, добавляя, что данное направление пользуется спросом, в том числе среди иностранцев.