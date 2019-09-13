 Порошенко дал ГБР показания о национализации "ПриватБанка" и о событиях в Керченском проливе. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом он рассказал в прямом эфире канала "Прямой".

По словам Порошенко, были переданы его письменные показания.

Комментируя национализацию, Порошенко отметил, что связывает сегодняшние события с обысками у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

"Мы 100% правы, закон на нашей стороне. Национализация была элементом защиты от грабительских действий, которые высасывали из страны большие деньги, но почему-то ГБР и другие правоохранительные органы этим заниматься не хотят", - заявил Порошенко.

"Кроме того, сегодня задавали вопросы о моряках, по Керченскому проливу. Им недостаточно решения Международного трибунала, признавшего правоту Украины в праве пользоваться украинским Керченским проливом, украинским Азовским морем, побережьем Мариуполя и Бердянска, где украинские ВМС осуществляют береговую оборону. Именно вследствие рутинной ротации наших кораблей была проведена операция, когда против них была совершена агрессия со стороны вооруженных сил Российской Федерации. Международный трибунал полностью признал правоту Украины, а Государственное бюро расследований проводит расследование в части правомерности, имеет ли право Украина защищать свое водное пространство", - подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко также прокомментировал регистрацию НАБУ дела в отношении него и экс-министра иностранных дел Павла Климкина, назвав это "верхом неприемлемости".

Адвокат Порошенко отметил, что "расследовать нечего, единственная цель - политическое давление".

Также Порошенко на своей странице в сети Facebook сообщил: "Национализация Приватбанка была элементом защиты от грабительских действий, которые высасывали из страны огромную сумму денег и была осуществлена в интересах 20 млн его вкладчиков. Почему Государственное бюро расследований не спешит заняться вопросами обыска у бывшей главы Нацбанка госпожа Гонтаревой, сожжение машины ее детей, давления на ее семью. Зато господин Портнов и его окружение оказывают давление из-за вопроса национализации Приватбанка, используя Государственное бюро расследований".

В то же вермя пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова в комментарии "УП" сказала: "Допросили его (Порошенка - Ред.) в одном уголовном производстве. Он был вызван (это был уже повторный вызов) относительно возможного вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева. Речь идет о событиях во время заседания СНБО, где 5-тый президент высказал мнение о неправосудности и незаконности решений ОАСК по делу об отмене национализации Приватбанка. Там идет квалификация частью 2 ст 376. Вот в этом производстве он был допрошен. Ни о каких моряках там речь не шла".

Как сообщалось, директор Государственного бюро расследований Роман Труба ранее заявил, что его ведомство расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко.

В свою очередь адвокат Порошенко опроверг эту информацию, заявив, что Порошенко проходит только в качестве свидетеля по двум делам ГБР.

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