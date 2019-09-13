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 Политика Украины
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Все про:Керченский пролив (349) Порошенко (17777) Приватбанк (506) ГБР (552)

 Порошенко дал ГБР показания о национализации "ПриватБанка" и о событиях в Керченском проливе. ВИДЕО

Пятый президент Украины и нардеп от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко дал показания ГБР о событиях в Керченском проливе и о национализации "ПриватБанка".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом он рассказал в прямом эфире канала "Прямой".

По словам Порошенко, были переданы его письменные показания.

Комментируя национализацию, Порошенко отметил, что связывает сегодняшние события с обысками у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

"Мы 100% правы, закон на нашей стороне. Национализация была элементом защиты от грабительских действий, которые высасывали из страны большие деньги, но почему-то ГБР и другие правоохранительные органы этим заниматься не хотят", - заявил Порошенко.

"Кроме того, сегодня задавали вопросы о моряках, по Керченскому проливу. Им недостаточно решения Международного трибунала, признавшего правоту Украины в праве пользоваться украинским Керченским проливом, украинским Азовским морем, побережьем Мариуполя и Бердянска, где украинские ВМС осуществляют береговую оборону. Именно вследствие рутинной ротации наших кораблей была проведена операция, когда против них была совершена агрессия со стороны вооруженных сил Российской Федерации. Международный трибунал полностью признал правоту Украины, а Государственное бюро расследований проводит расследование в части правомерности, имеет ли право Украина защищать свое водное пространство", - подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко также прокомментировал регистрацию НАБУ дела в отношении него и экс-министра иностранных дел Павла Климкина, назвав это "верхом неприемлемости".

Адвокат Порошенко отметил, что "расследовать нечего, единственная цель - политическое давление".

Также Порошенко на своей странице в сети Facebook сообщил: "Национализация Приватбанка была элементом защиты от грабительских действий, которые высасывали из страны огромную сумму денег и была осуществлена в интересах 20 млн его вкладчиков. Почему Государственное бюро расследований не спешит заняться вопросами обыска у бывшей главы Нацбанка госпожа Гонтаревой, сожжение машины ее детей, давления на ее семью. Зато господин Портнов и его окружение оказывают давление из-за вопроса национализации Приватбанка, используя Государственное бюро расследований".

В то же вермя пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова в комментарии "УП" сказала: "Допросили его (Порошенка - Ред.) в одном уголовном производстве. Он был вызван (это был уже повторный вызов) относительно возможного вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева. Речь идет о событиях во время заседания СНБО, где 5-тый президент высказал мнение о неправосудности и незаконности решений ОАСК по делу об отмене национализации Приватбанка. Там идет квалификация частью 2 ст 376. Вот в этом производстве он был допрошен. Ни о каких моряках там речь не шла".

Как сообщалось, директор Государственного бюро расследований Роман Труба ранее заявил, что его ведомство расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко.

В свою очередь адвокат Порошенко опроверг эту информацию, заявив, что Порошенко проходит только в качестве свидетеля по двум делам ГБР.

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Порошенко дал ГБР показания о национализации ПриватБанка и о событиях в Керченском проливе 01

Источник: https://censor.net.ua/v3148251
 
 
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Ну раз международный требунал решил, то когда Петя за катерами и выплывает?
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А он тут при чём ? Это должно сделать руководство РФ.
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Европа и США много спросили с рф, петинец?
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Пример того, на что способен мозг петикантропа. .
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Ну как причём, он считает как и ты что моряков вернули по решению трибунала, а по факту их обменяли и дело против них не прекращали и будет заочное осуждение, секешь не? Раз Петя так уверен пусть едет забирает, ему вернут по решению требунала не сами же они поплывут
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> дело против них не прекращали и будет заочное осуждение
Им от этого ни жарко, ни холодно.

> не сами же они поплывут

Конечно, не сами. Но, Порох - не мореход. Для такой работы есть другие люди.
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"Национализация" пр.банка была элементом кидалова 20 млн.його вкладникiв.
Пусть лучше расскажет,как кума лохонулась на пр.банке и после чего отправив её от греха подальше.
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БЭДНЫЙ ПЭТРЭ, не жалеют его здоровье, все вызывают. Так Порохоботики могут и не дождаться его возрождения. Он же не Исус Христос, хотя, кто его знает.
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Типа, кроме него во фракции ЕС нет политиков ?
Бойся своих желаний, Лёха.
Порох - демократ и либерал. А вот люди, стоЯщие за ним, могут оказаться совсем не гуманистами. Порошенко дал ГБР показания о национализации "ПриватБанка" и о событиях в Керченском проливе - Цензор.НЕТ 7982
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и станешь ты не только косой но и циклопический
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КАРОЧЕ!
1. Приват вернуть Бене вместе с миллиардом докапитализации.
2. Проход украинских кораблей через Керченский пролив считать нарушением российской границы.
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Вай вай,какой петро герой,на допрос сходил.Сегодня купола себе наколет и перстни на пальцы
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в рамках ТВОЕГО мировоззрения - оно так ))))
ты все наколол??
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"Международный трибунал полностью признал правоту Украины, а Государственное бюро расследований проводит расследование в части правомерности, имеет ли право Украина защищать свое водное пространство"
Источник: https://censor.net.ua/v3148251

О, как.
А правду говорят, что Владимир Александрович едет на ассамблею ООН?
Так он что, будет оспаривать на трибуне перед ассамблеей решение Международного трибунала?
Квартал, скажите, вы совсем "ку-ку"?
Вы не боитесь, что над Владимиром Александровичем после вот этого вот "расследования" ГБР будет хохотать вся ООН?
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Мертветчука дождемся не? Зе же такой борзый что мгновенно начинает отвечать,быковать,хамить,видео делать,а в этот раз даже не ответил ничего,пуйло угрожал не трогать кума,но Зе выходит проглотил,зассал,послушался?
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Скоро ідіот Труба буде визивати Пороха на допит в ДБР бо в нього насрали у під'їзді, доказів, що це зробив Порох у Труби не має, але його визивали як свідка. Ну якось так.
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до січня буде сам бігати, з січня - будут даставлять
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Силовики обшукують офіс Міжнародного інвестиційного банку, який належить п'ятому президенту України Петру Порошенку.Слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого порушення закону під час операції купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальскому".

https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/13/7226192/

Далі буде.. Порошенко дал ГБР показания о национализации "ПриватБанка" и о событиях в Керченском проливе - Цензор.НЕТ 1807
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