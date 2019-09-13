EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  1894  37
Все про:Зеленский (2796) Коломойский (1153)

 "Уверен, что он меня услышал, но посмотрим результат", - Зеленский о разговоре с Коломойским. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали своей встречи с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, по словам главы государства, на встрече обсуждались вопросы прекращения монополии олигархов и снижения цен на коммунальные услуги в стране.

"Честно, чтобы долго не говорить: все должны жить по правилам, монополий не будет - для всех, в том числе для господина Коломойского. И действительно, чтобы он способствовал тому, чтобы любые цены, связанные с "коммуналкой" (там очень много вопросов) снижались. Прежде всего, все понимают, что должен быть рынок, и наши европейские партнеры очень хотят, чтобы были рыночные цены. Но мы должны сделать все, чтобы для наших людей было дешевле", - заявил Зеленский.

Президент также отметил, что уверен в том, что Коломойский принял его тезисы. Помимо этого, Зеленский подтвердил, что на встрече с олигархом обсуждался вопрос судьбы энергогенерирующей компании Центрэнерго.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский и Гончарук встретились с Коломойским. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3148234
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Электорат Порошенка?
 показать весь комментарий
 
Неее, сходняк ЗЕбильного лохотрата в Трускавце. "Уверен, что он меня услышал, но посмотрим результат", - Зеленский о разговоре с Коломойским - Цензор.НЕТ 5390 "Уверен, что он меня услышал, но посмотрим результат", - Зеленский о разговоре с Коломойским - Цензор.НЕТ 5390 "Уверен, что он меня услышал, но посмотрим результат", - Зеленский о разговоре с Коломойским - Цензор.НЕТ 5390
 показать весь комментарий
 
 
недавні обшуки в головному офісі привату, та звинувачення на адресу глави цього банку якраз свідчить про те що Вова таки дослухався бєніних поряд "Уверен, что он меня услышал, но посмотрим результат", - Зеленский о разговоре с Коломойским - Цензор.НЕТ 6150 Вова ж чесний, он самастаятєльний "Уверен, что он меня услышал, но посмотрим результат", - Зеленский о разговоре с Коломойским - Цензор.НЕТ 8034
 показать весь комментарий
 
 
як казав бєня, царьок україни, долги возращают лиш трусы!
 показать весь комментарий
 
Клоун))) если будешь слушать коломойшу - поедешь в ростов))) если успеешь
 показать весь комментарий
 
 
Сказал Зеленский красиво. Посмотрим, что будет в реальности.
 показать весь комментарий
 
 
от щас усцусь...Вовка....прекращай з мультіками...!
 показать весь комментарий
 
 
Тут многие не понимают, что он президент, Коломойский для него сегодня пшик.
 показать весь комментарий
 
 
Doctor Solt
Тут многие не понимают, что он президент, Коломойский для него сегодня пшик. "Упевнений, що він мене почув, але побачимо результат", - Зеленський про розмову з Коломойським - Цензор.НЕТ 501

"Упевнений, що він мене почув, але побачимо результат", - Зеленський про розмову з Коломойським - Цензор.НЕТ 7128

 показать весь комментарий
 
 
Окруженный охраной и смотрящими Коломойского?

Да Беня ЗЕлупу может прихлопнуть в любой момент. "Упевнений, що він мене почув, але побачимо результат", - Зеленський про розмову з Коломойським - Цензор.НЕТ 807
 показать весь комментарий
 
 
Думаю, Коломойский скоро сбежит из страны.
 показать весь комментарий
 
 
Главное, чтобы ты,зеля, хозяина услышал. Хватит за лохов иметь тех, кто дебильных сватов с квартальным цырком не смотрит!
 показать весь комментарий
 
 
Тыгыгы. Жопная кукла Коломойского рассказывает о чем говорила со своим кукловодом.

Кукловод очень внимателен к своей ручной ЗЕлюпе. "Упевнений, що він мене почув, але побачимо результат", - Зеленський про розмову з Коломойським - Цензор.НЕТ 4239
 показать весь комментарий
 
 
А на знімках більше схоже, що то ЗЕ думки та бажання Бені занотовував )))))
😊😋😘🤣😂😁
 показать весь комментарий
 
 
А насчет монополий-то что ИгорьВалерич ответил?
 показать весь комментарий
 
 
И зачем Коломойский приказал ЗЕлюпе кошмарить Арселор?
И зачем Коломойский теперь покупает уголь на Роисе дороже, чем по Роттердам+?
И зачем на заводы Коломойского электроэнергия продается теперь дешевле, чем зебилам?
И зачем зебилы дожны оплачивать издержки МАУ Коломойского по облету территории Роиси?

И еще очень много "зачем". Весь список точно будет зачитан ЗЕлюпе перед подъемным краном.

 показать весь комментарий
 
Так, лять, налоги заплати, хотя бы за года войны, **********...
 показать весь комментарий
 
 
А вот этого не надо! Его оффшоры заработаны честным трудом. (с).
 показать весь комментарий
 
 
"Уверен, что он меня услышал, но посмотрим результат", - Зеленский о разговоре с Коломойским. ВИДЕО.............................
він тебе почув, а ти записав "разнарядку", яку він вчора вам надиктував на планьорці?
 показать весь комментарий
 
"...наши европейские партнеры очень хотят, чтобы были рыночные цены. Но мы должны сделать все, чтобы для наших людей было дешевле." Источник: https://censor.net.ua/v3148234

Мы должны, но партнеры хотят и теперь мы уже не должны. Это не мы, а европейские партнеры так сделали. "Упевнений, що він мене почув, але побачимо результат", - Зеленський про розмову з Коломойським - Цензор.НЕТ 3364 Каламбур получется.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх