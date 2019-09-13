"Уверен, что он меня услышал, но посмотрим результат", - Зеленский о разговоре с Коломойским. ВИДЕО.............................

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, по словам главы государства, на встрече обсуждались вопросы прекращения монополии олигархов и снижения цен на коммунальные услуги в стране.
"Честно, чтобы долго не говорить: все должны жить по правилам, монополий не будет - для всех, в том числе для господина Коломойского. И действительно, чтобы он способствовал тому, чтобы любые цены, связанные с "коммуналкой" (там очень много вопросов) снижались. Прежде всего, все понимают, что должен быть рынок, и наши европейские партнеры очень хотят, чтобы были рыночные цены. Но мы должны сделать все, чтобы для наших людей было дешевле", - заявил Зеленский.
Президент также отметил, что уверен в том, что Коломойский принял его тезисы. Помимо этого, Зеленский подтвердил, что на встрече с олигархом обсуждался вопрос судьбы энергогенерирующей компании Центрэнерго.
Клоун))) если будешь слушать коломойшу...
Кто то с форума Цензора...?
Живе у Kharkov, Ukraine
https://scontent.fhrk5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/c0.22.552.552a/p552x414/51823916_108954450240006_3526912459258462208_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=*****************-K7Uy7GtHC8nLxNO6KhnPCHq3ZOcHOCVUl4sAkFzwRM4pMYVuY&_nc_ht=scontent.fhrk5-2.fna&oh=7185c7c19b66d781e0cb09892ad14d82&oe=5DFC8579
Тут многие не понимают, что он президент, Коломойский для него сегодня пшик.
Да Беня ЗЕлупу может прихлопнуть в любой момент.
Кукловод очень внимателен к своей ручной ЗЕлюпе.
😊😋😘🤣😂😁
И зачем Коломойский теперь покупает уголь на Роисе дороже, чем по Роттердам+?
И зачем на заводы Коломойского электроэнергия продается теперь дешевле, чем зебилам?
И зачем зебилы дожны оплачивать издержки МАУ Коломойского по облету территории Роиси?
И еще очень много "зачем". Весь список точно будет зачитан ЗЕлюпе перед подъемным краном.
він тебе почув, а ти записав "разнарядку", яку він вчора вам надиктував на планьорці?
Мы должны, но партнеры хотят и теперь мы уже не должны. Это не мы, а европейские партнеры так сделали. Каламбур получется.
нет слов....