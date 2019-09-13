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 Политика Украины
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 Скажу откровенно, мы готовим другие списки и ожидаем следующего этапа обмена удерживаемых лиц с РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готовит новые списки на следующий этап обмена удерживаемых лиц с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил выступая на 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

"Сейчас мы говорим о следующем этапе после наших политзаключенных, моряков. Откровенно скажу, что мы готовим другие списки и ожидаем следующего этапа обмена", - сказал он. 

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Зеленский встретился с освобожденными из российского плена моряками, - ОП. ФОТОрепортаж

Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/v3148196
 
 
 Топ комментарии
 
ти тупий, чи просто брехливий, як всі кацапи?
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О! Лягушонок нашел себе дело по способностям - сливать врагу его наемников! Где, когда еще в истории бывало что-то подобное?!
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як це мило, що кацапи опікуються долею заручників, яких самі ж по бєспрєдєлу й закрили
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"другие" и "новые списки" совершенно разные по смыслу выражения
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Поця за два роки 2017-1019 не визволив жодного Українця з полону,а тільки відправив моряків на заклання.Відчуйте різницю.
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Поця за два роки 2014-1019 не передав кацапам по обміну ні одного громадянина України.
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Кількасот! українців звільнили з полону при Порошенко.
Досить брехати чи повторювати побрехеньки, найманцю.
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в твою, какую подставишь？
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Пятак идиот
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Может пару миллионов отдать безвозмездно
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О! Лягушонок нашел себе дело по способностям - сливать врагу его наемников! Где, когда еще в истории бывало что-то подобное?!
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як це мило, що кацапи опікуються долею заручників, яких самі ж по бєспрєдєлу й закрили
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Мені сподрбалося слово "відверто", у виконанні Зеленського.
А до того він брехав, чи щось приховував?
Ну, наприклад, "формулу Штанмайєра"?
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Поки читав по бумашкє, ще нічого. Коли почали задавати запитання, перейшов на азіровку. Скажу відверто, ми готуємо інші списки й очікуємо наступного етапу обміну утримуваних осіб з РФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9655
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А за торговлю гражданами Украины ЗЕлюпе ничего не полагается?
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Напомни, когда это Петя отдавал граждан Украины Роисе.
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ОльхА,тут как-бы петюня его не очолив.
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Вова! Нахєра ти міняв громадін України на громадян України? Навіщо ти ложиш на Конституцію булаву? Скажу відверто, ми готуємо інші списки й очікуємо наступного етапу обміну утримуваних осіб з РФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3405
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Зачем?
Зелюпа нарушает конституцию и законы. Не вижу никаких оснований действовать с врагом контитуционности и независимости Украины законными методами, учитывая, что правоохранительная и судебная системы полностью ЗЕлюпой разрушены, как гаранты демократии, и подчинены ему лично.
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В суд подавать? В западных странах норма
Ну а Петр Алексеевич так прекрасно отреформировал судебную ветвь, установил верховенство права

Подавай на здоровье
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незручно про це казати, але він кладе на конституцію не тільки булаву...
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Цемаха только осталось снова выкрасть.
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С другой стороны, это хорошо.

Чем больше ЗЕлюпа до зимы нарушит законов и статей Конституции Украины - тем больше оснований для свержения его преступного узурпаторского режима.
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а про повернення територій пріЗєдєнт навіть і не згадує?
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Чи клята тварюка задумала приєднати Україну до Криму?
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