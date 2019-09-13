 Скажу откровенно, мы готовим другие списки и ожидаем следующего этапа обмена удерживаемых лиц с РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил выступая на 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.
"Сейчас мы говорим о следующем этапе после наших политзаключенных, моряков. Откровенно скажу, что мы готовим другие списки и ожидаем следующего этапа обмена", - сказал он.
Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.
Досить брехати чи повторювати побрехеньки, найманцю.
А до того він брехав, чи щось приховував?
Ну, наприклад, "формулу Штанмайєра"?
Зелюпа нарушает конституцию и законы. Не вижу никаких оснований действовать с врагом контитуционности и независимости Украины законными методами, учитывая, что правоохранительная и судебная системы полностью ЗЕлюпой разрушены, как гаранты демократии, и подчинены ему лично.
Ну а Петр Алексеевич так прекрасно отреформировал судебную ветвь, установил верховенство права
Подавай на здоровье
Чем больше ЗЕлюпа до зимы нарушит законов и статей Конституции Украины - тем больше оснований для свержения его преступного узурпаторского режима.