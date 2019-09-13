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 Политика Украины
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 Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но единственный путь к этому - дипломатия, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что необходимо завершить войну и вернуть все свои территории дипломатическим путём.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил выступая в пятницу в Киеве на 16-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе".

Видео 112

"Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я неоднократно говорил, что единственный путь к этому - дипломатия", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вы теряете деньги, а мы теряем людей", - Зеленский призвал международное сообщество сохранить санкции против РФ

Источник: https://censor.net.ua/v3148190
 
 
 Топ комментарии
 
Дипломатія поступок призведе до окупації, а не до миру.
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шо ж вы барышня, любимому вам пете, об этом не говорили пять предыдущих лет?
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Капітуляція по "формулі штайнмаєра"?
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Дипломатія поступок призведе до окупації, а не до миру.
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шо ж вы барышня, любимому вам пете, об этом не говорили пять предыдущих лет?
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В ті роки у порошенка була дипломатія торгових партнерів...
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А сейчас твой зеля прекратил торговать с парашей и даже свои сваты кацапам не продал?
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Наступу на шо?Поця сдав все,навіть Дебальцево,яке по Мінським домовленостям повинно бути під контролем України.
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Земразь в Дебальцево погибли десятки наших военных. Сдал это когда ваш клоун отводит войска без единого выстрела - Станица, Золотое и тд
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Можна просто порахувати скільки кв км Україна захопила з 2015 р, але зешмарклям то нецікаво.
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Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но единственный путь к этому - дипломатия, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6337 Ksenia VB

В ті роки була дипломатія наступу.__________на белизкие офшоры "наступали"????????
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Туда наступал нынешний преЗедент.

"Мене приголомшило відкриття того, що в останні 5 років, років війни й знекровлення країни, компанії Зеленського цинічно згорнули свою офіційну комерційну діяльність, вивели в тінь реальні обороти, приховали реальну кількість найманих працівників і перевели підприємства на режим збитковості.
Очевидно, що в 2014 році були зроблені усі кроки для мінімізації обсягів податків в бюджет України. А в той же час, сам Володимир Зеленський з дружиною активно скуповували нерухомість та елітні активи і витратили на це не менш, ніж 13 000 000 доларів США."

Источник: https://censor.net.ua/b3146695
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"Окрім вказаних в таблиці (фото 3,4,5) українських підприємств, Зеленському належить контроль за такими іноземними компаніями:
Aldorante Limited (Кіпр),
Vilhar Holdings Limited (Кіпр),
Film Heritage inc (Беліз),
San Tommaso S.R.L (Італія),
до передачі права Борису Шефіру ще й славнозвісна GREEN FAMILY LTD."

Источник: https://censor.net.ua/b3146695
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их дети будут сидеть в подвалах, так мы выиграем ету войну - хрюкал свин. но шо-то пошло не так Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но единственный путь к этому - дипломатия, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5007
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на данбасі нема дітей, є ватники, що підростають.

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пили мушку, купуй вазелин Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но единственный путь к этому - дипломатия, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4809
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Напомните мне к чему привели дипломатические терки с Расеей такие страны как Афганистан, Чехословакия, Польша, Венгрия, Грузия, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия. Это за последний период
Турция, Франция, Германия, опять Польша, Швеция, Персия - это в более давние времена.
И Украина, Украина, Украина!!! От Петра 1 Немецкого, Катьки 2 курвы, до Членина и нынешнего *****. Все договоры с Кремлем - суто туалетная бумага. Меморандум и Договор о дружбе, для кацапии, простая макулатура
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Все что делал Порошенко - наступление
Все что делает не Порошенко - провал и поражение

Все кроме Порошенко агентыкремля

В идеале после второго срока президентства Петра Алексеевича президентом должен был стать Алексей Петрович
Потом средний сын и так далее
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тогда вам до свыни, мародер хотел и хочет только войны, но не его сынки умирают и не их калечат
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Воевать надо было когда подошли к Донецку и Луганску и сепары драпали,но бизнес оказался выше и дороже..
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Так і напиши - головне - Порошенків бізнес.
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Сначала завершить войну, а потом возврат территорий? Звучит интересно Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но единственный путь к этому - дипломатия, - Зеленский - Цензор.НЕТ 908
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Ты предлагаешь идти в атаку?
"Сначала завершить войну, а потом возврат территорий" - единственная реально выполнимая формула.
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Как вы предлагаете? Сначала завершить войну - признать ОРДЛО?
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Зачем так прямолинейно.
Возможны варианты.
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Варианты? Кроме признания ОРДЛО - не вижу.
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Слов просто нет какой замечательный у нас **********
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Все верно.
Шапками мы их не закидаем.
Развал россии возможен, но это не в ближайшей перспективе.
Преемник путина Крым не отдаст.
Только дипломатия и успехи Украины могут приблизить окончание войны и возврат территорий.
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т.е. то в чем ты обвинял пафосно пороха на стадионе - все это ты сейчас говоришь от своего имени? шмаркля она и есть шмаркля
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Україна все зробить по нотам путіна, а потім путін її кине, але перед чим згвалтує в особливо збоченій формі. Прокидайтеся!
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Вова така дипломатія?
https://startko.co.ua/12174/olenka/?fbclid=IwAR0dO5nhngfD2avTD7Lh0vyUxe_RlADfh-DoW
CACvqXl2uJG1wAZ6ORXKJc

1 Україна спеціальним законом надає на 5 років політичну та економічну автономію Донбасу
2 Проводяться місцеві вибори без роззброєння бойовиків і виведення російських військ
3 Україна оголошує амністію всім бойовикамУкраїна.
4 Платить соціалку і відновлює зруйновану інфраструктуру за свої кошти
5 На наступний день після виборів росія починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська.
6 З Росії знімаються санкції.
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Угу, угу. Потом сепары будут гонять по Киеву и орать "Донбасс это круто", в лугандонию будут перегонять угнанные машины, в кафешках избивать местных - "куле, я русский, а ты биндера" и т.д. Ничего не напоминает?
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Дипломатией территории не возвращаются.
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У кого есть возможность,уезжайте жить в нормальные страны,ничего тут хорошего не будет,ближайшие сто лет,поменяли свинью на клоуна,блд.
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А порохоскот только-только в военкоматы собрался... А тут таке.
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До речі про військомати..... Депутати такий цікавий законопроект підготували про призов та військову службу. Почитайте, буде багато цікавого та несподіваного, особливо по ухильникам від призову.


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Я привёз вам мир ! Да,да , помним это с истории
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1. Надо стремиться к миру.
2. Но при этом надо готовиться к войне.
Чем хуже будет результат п. 2, тем хуже будет результат п. 1.
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Нет! Мы будем воевать! До последнего украинца! Так порохнявые, сидящие на диванах? Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но единственный путь к этому - дипломатия, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8236
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Вас кто-то силой сгоняет с дивана?
Армия в Украине контрактная, то есть, те, кто защищает Украину от полной оккупации, воюют с рашистами добровольно.
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Зеленский знает, что такое "последний довод королей"?
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У нас, к счастью, не монархия, а особо зазвмдевшеггся гетьмана можно и турнуть от булавы.
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Так,і я нещодавно бачив цей довод.Цілий состав Гвоздик,судячи з усього після капремонту.
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Военным путем россию нам никогда не победить, это очевидно. Остается дипломатия. Все правильно Президент говорит.
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Нельзя с Рашкой договариваться ни о чём. Ещё Биссмарк об этом говорил.
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Диванное петино войско уже Малоярославец взяло,правда ящыком.5лет было на воплощение ваших влажных перемог и фантазий.Теперь молча обтекайте со своим шефом на галёрке.Хотите воевать,вперёд в военкоматы и миньеметчика прихватите.
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там вже ціла пропутинська коаліція за участю меркель і макрон. ще питання по трампу. таке враження що по сирії і по україні вже домовились.

не знаю але таке враження що незалежна і патріотична українська влада нікому з наших західних "союзників" не потрібна. зеленського поступово заводять в торбу(мінські угоди) з якої виходу без втрат не буде.

все одно значна частина свідомого українського суспільства не сприйме "білий прапор миру".

я би плюнув на всі ці мінські "хатки" і зробив б кордон по межі розділення. і пішли вони всі нах.
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Дипломатия не подкрепленная сильной армией и экономическими рычагами не стоит и ломанного гроша

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А можно хоть один пример в мировой практике ,где войну выиграли переговорами? Сдача в плен и сложение оружия ,это обычно достигается переговорами.
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Да вова , дипломатичний вояка з тебе ще той ! За тири місяці профукав те , що Порошенко будував п"ять років ! Наші питання в Европі вже без нас вирішують - Хто ж буде з клоуном радитись ! І навщо ? Цемаха віддав , під пуйла прогнувся , з Авсралією та Нідерландами відношення погіршив ! Адни пАпеди ! Дякуемо зебілам за такого преза !
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он за 3 месяца сделал больше, чем твой барыга за всю жизнь.
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А где война то? С кем воюем? У нас в стране есть военное положение? Мобилизация? Мы же торгуем со страной агрессором, какая война ? Власть как предыдущая так и нынешняя играет в навязанные Рашкой гибридные игры
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Дипломатія з РФ можлива. Проте не слід забувати історичні уроки німецької дипломатії ХІХ та ХХ століть у дипломатичних стосунках з Росією. Коли гаслом цих стосунків став вислів відомого німецького дипломата Отто фон Бісмарка про те, що "Угоди із Росією не варті й паперу, на якому написані".Ця думка була висловлена у берлінському журналі Die Gegenwart ("**********") 1888 року, де вийшла стаття німецького філософа Едварда Гартмана "Росія та Європа". Вона викликала зацікавлення не лише в середовищі української інтелігенції у Галичині й Наддніпрянщині, а й у всіх європейських столицях.
У статті чи не вперше у XIX ст. висловлювалася ідея незалежної України у формі Київського королівства (фактично - відновленої Київської Русі). Держава мала постати під контролем Німеччини й Австрії шляхом передачі їй "максимальної кількості російських земель".
Чи не те саме відбувається сьогодні із Мінськими домовленостями? Тому тільки економічно могутня Україна зможе повернути окуповані території.
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не-не-не, гнусавый, никакой дипломатии. На цензоре столько героев, сразу Москву захватят. Им плохо было дома при порохе и плохом Минске. Они все в бой рвались освобождать все территории: от Донецка до Владивостока. Тут таких целая армия. Вот пришло им время показать, на что они способны. Кстати, чего "главнокомандующий" все-время надрывается и хрипит? Он себя неважно чувствует, или валериана не в то горло зашла?
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