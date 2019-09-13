 Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но единственный путь к этому - дипломатия, - Зеленский. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил выступая в пятницу в Киеве на 16-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе".
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"Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я неоднократно говорил, что единственный путь к этому - дипломатия", - сказал он.
В ті роки була дипломатія наступу.__________на белизкие офшоры "наступали"????????
"Мене приголомшило відкриття того, що в останні 5 років, років війни й знекровлення країни, компанії Зеленського цинічно згорнули свою офіційну комерційну діяльність, вивели в тінь реальні обороти, приховали реальну кількість найманих працівників і перевели підприємства на режим збитковості.
Очевидно, що в 2014 році були зроблені усі кроки для мінімізації обсягів податків в бюджет України. А в той же час, сам Володимир Зеленський з дружиною активно скуповували нерухомість та елітні активи і витратили на це не менш, ніж 13 000 000 доларів США."
Источник: https://censor.net.ua/b3146695
Aldorante Limited (Кіпр),
Vilhar Holdings Limited (Кіпр),
Film Heritage inc (Беліз),
San Tommaso S.R.L (Італія),
до передачі права Борису Шефіру ще й славнозвісна GREEN FAMILY LTD."
Источник: https://censor.net.ua/b3146695
Турция, Франция, Германия, опять Польша, Швеция, Персия - это в более давние времена.
И Украина, Украина, Украина!!! От Петра 1 Немецкого, Катьки 2 курвы, до Членина и нынешнего *****. Все договоры с Кремлем - суто туалетная бумага. Меморандум и Договор о дружбе, для кацапии, простая макулатура
Все что делает не Порошенко - провал и поражение
Все кроме Порошенко агентыкремля
В идеале после второго срока президентства Петра Алексеевича президентом должен был стать Алексей Петрович
Потом средний сын и так далее
"Сначала завершить войну, а потом возврат территорий" - единственная реально выполнимая формула.
Возможны варианты.
набросай.
Шапками мы их не закидаем.
Развал россии возможен, но это не в ближайшей перспективе.
Преемник путина Крым не отдаст.
Только дипломатия и успехи Украины могут приблизить окончание войны и возврат территорий.
https://startko.co.ua/12174/olenka/?fbclid=IwAR0dO5nhngfD2avTD7Lh0vyUxe_RlADfh-DoW
CACvqXl2uJG1wAZ6ORXKJc
1 Україна спеціальним законом надає на 5 років політичну та економічну автономію Донбасу
2 Проводяться місцеві вибори без роззброєння бойовиків і виведення російських військ
3 Україна оголошує амністію всім бойовикамУкраїна.
4 Платить соціалку і відновлює зруйновану інфраструктуру за свої кошти
5 На наступний день після виборів росія починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська.
6 З Росії знімаються санкції.
2. Но при этом надо готовиться к войне.
Чем хуже будет результат п. 2, тем хуже будет результат п. 1.
Армия в Украине контрактная, то есть, те, кто защищает Украину от полной оккупации, воюют с рашистами добровольно.
не знаю але таке враження що незалежна і патріотична українська влада нікому з наших західних "союзників" не потрібна. зеленського поступово заводять в торбу(мінські угоди) з якої виходу без втрат не буде.
все одно значна частина свідомого українського суспільства не сприйме "білий прапор миру".
я би плюнув на всі ці мінські "хатки" і зробив б кордон по межі розділення. і пішли вони всі нах.
У статті чи не вперше у XIX ст. висловлювалася ідея незалежної України у формі Київського королівства (фактично - відновленої Київської Русі). Держава мала постати під контролем Німеччини й Австрії шляхом передачі їй "максимальної кількості російських земель".
Чи не те саме відбувається сьогодні із Мінськими домовленостями? Тому тільки економічно могутня Україна зможе повернути окуповані території.