 Раздражал надзирателей в тюрьме РФ желто-голубыми ленточками, - Сенцов выступил на форуме YES в Киеве. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

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Он рассказал о том, как раздражал надзирателей в тюрьме тем, что вырезал желтую и голубую ленточки, наклеил их на банку, написал на ней "Слава Украине" и ставил на виду.

Во время речи Сенцов также показал тюремный бейдж, который положил в банку и призвал президента Украины Владимира Зеленского как можно скорее заполнить банку такими бейджами незаконно заключенных украинцев.

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Сенцова и пообещал приложить все усилия для освобождения всех украинских пленных.

Как ранее сообщалось, сегодня стартовала 16-ая Ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

Первый день форума будет посвящен обсуждениям вызовов завтрашнего дня, глобальной политической ситуации и ее последствий для Украины и мира, а также текущей мировой экономической ситуации, кризиса демократии и ситуации на Ближнем Востоке

16-я Ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" будет проводиться с 12 по 14 сентября 2019 года в Киеве. Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран примут участие в конференции, организованной Ялтинской Европейской Стратегией (YES).

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