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Все про:Зеленский (2796) YES (57) Сенцов (1040) пленные (578)

 Раздражал надзирателей в тюрьме РФ желто-голубыми ленточками, - Сенцов выступил на форуме YES в Киеве. ВИДЕО

Украинский режиссер Олег Сенцов, который более 5 лет провел в тюрьме России и был освобожден в рамках большого обмена 7 сентября, выступил на форуме YES в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

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Он рассказал о том, как раздражал надзирателей в тюрьме тем, что вырезал желтую и голубую ленточки, наклеил их на банку, написал на ней "Слава Украине" и ставил на виду.

Во время речи Сенцов также показал тюремный бейдж, который положил в банку и призвал президента Украины Владимира Зеленского как можно скорее заполнить банку такими бейджами незаконно заключенных украинцев.

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Сенцова и пообещал приложить все усилия для освобождения всех украинских пленных.

Как ранее сообщалось, сегодня стартовала 16-ая Ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES). 

Первый день форума будет посвящен обсуждениям вызовов завтрашнего дня, глобальной политической ситуации и ее последствий для Украины и мира, а также текущей мировой экономической ситуации, кризиса демократии и ситуации на Ближнем Востоке

16-я Ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" будет проводиться с 12 по 14 сентября 2019 года в Киеве. Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран примут участие в конференции, организованной Ялтинской Европейской Стратегией (YES).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сенцов символически сжег тюремную робу. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3148185
 
 
 Топ комментарии
 
А нас раздражает "Шахтер" своими футболками. Раздражал надзирателей в тюрьме РФ желто-голубыми ленточками, - Сенцов выступил на форуме YES в Киеве - Цензор.НЕТ 985
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Ничего подобного.
Абсолютно адекватный, спокойны человек.
Без пафоса и напыщенности.
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Еще неплохо бы Зеленскому ( у которого война уже закончилась), вешать ленточку или браслет за каждого убитого, может до него быстрее начнет доходить хоть что- то
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Еще неплохо бы Зеленскому ( у которого война уже закончилась), вешать ленточку или браслет за каждого убитого, может до него быстрее начнет доходить хоть что- то
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а что должно "доходить"? и сколько браслетов или ленточек у порошенки пети?
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Я представляю, как выглядел бы петр алексеевич... Дратував наглядачів у в'язниці РФ жовто-блакитними стрічками, - Сенцов виступив на форумі YES у Києві - Цензор.НЕТ 7481
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я так понял, нашли замену наде(савченко)???
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🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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А нас раздражает "Шахтер" своими футболками. Раздражал надзирателей в тюрьме РФ желто-голубыми ленточками, - Сенцов выступил на форуме YES в Киеве - Цензор.НЕТ 985
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Когда Ющенко бодался с Януковичем была схожая хохма. Мол донецкий "Шахтёр" в оранжевых цветах, а киевское "Динамо" в бело-голубых.
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А не начинает ли данный персонаж страдать звёздной болезнью?Буду наблюдать.
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Ничего подобного.
Абсолютно адекватный, спокойны человек.
Без пафоса и напыщенности.
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Посмотрим. Как по мне, так это какая-то...бравада что, бахвальство может быть, не знаю.
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Я смотрел его интервью.
Он, как и Савченко, не приближает к себе людей - в этом есть схожесть.
А в остальном - открытый, честный, сильный и спокойный.
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Вернее, не подпускает - требует соблюдения дистанции. И физической и эмоциональной.
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Людям свойственно меняться под действием обстоятельств. А пять лет в Рашке, да не в санатории, могут крышу сорвать так, что по освобождению маятник качнёт в противоположную сторону.
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Почему узника афанасьева забыли? Его бейджик должен был быть в банке первым
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Это его право!
Не учите его жизни, займитесь своей.
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в Украине выкрасили в желто синий цвет все лавочки, все перила всех мостов, урны и даже добрались до опор ЛЭП, а мира как не было так и нет...странно.
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И осваивают бюджеты со словами "война всё спишет"((
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человечище. несколько минут хватило чтобы понять.. я такого хочу Президента а не барыгу или клоуна
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