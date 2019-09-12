 Иловайская трагедия будет расследована, - главный военный прокурор Чумак. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 1+1.
"Иловайская трагедия и все что происходило в Иловайске будет расследовано и очень тщательно", - заверил главный военный прокурор.
Чумак отметил, что "квалификация того, что там произошло, будет отвечать уголовному и уголовно-процессуальному законодательству Украины".
что в Донбасс зашла российская армия, что мы попадаем в кольцо и запросил
разрешения на отход. Однако Гелетей приказал нам не паниковать и оставаться на
позициях. В это время в Киеве как раз проходил военный парад. В последующие
два дня, пока мы сидели там и ждали приказов, россияне укрепились, пристреляли
артиллерию, и Иловайск оказался в надежной ловушке.
Сегодня мы говорим: дайте нам точную картину того, что произошло. Какой
информацией вы обладали? Чем руководствовались? Но они отвечают: совершенно
секретно. Мы просили: нанесите удар!
Если бы нам вовремя прислали подкрепление, россияне сами бы попали в котел,
оказавшись между нами и подошедшими силами. И тогда ситуация развернулась бы
по-другому. Мы бы просто закрепились и не давали им отходить.
http://censor.net.ua/video_news/370490/poka_my_sideli_i_jdali_prikazov_rossiyane_ukrepilis_pristrelyali_artilleriyu_i_gorod_okazalsya_v_lovushke
"Розвідувальна
інформація про перетин державного кордону України колонами військової техніки
Збройних сил РФ почала надходити до штабу АТО та Генерального штабу 25 серпня
2014 року".
Знаете, почему они лгут, что узнали о
российском вторжении 25 августа?
Чтобы оправдать почему во время вторжения 24
августа командующий АТО Муженко поехал в Киев на парад получать погоны
генерал-полковника. В то время пока Муженко прикручивал погоны к мундиру, его
солдаты погибали под Иловайском, и никаких мер командование АТО не предприняло.
И вот теперь чтобы скрыть это преступление, Генштаб фальсифицировал отчет, и
исключил из него официальные документы..
На самом деле, военная разведка Украины
предупредила о вторжении еще в начале августа.
20 августа под Георгиевкой была захвачена
боевая машина БМД-2.
Как писал 21 августа Роман Бочкала: "Бортовой номер 275, из состава 1-й
парашютно-десантной роты в/ч 74268, Псковской воздушно-десантной дивизии
(комвзвода ст. лейтенант Попов). Общался с ребятами, которые непосредственно
брали российских десантников. Это бойцы 24-й бригады ВСУ и спецподразделения
"Шторм". Бой произошел возле с. Георгиевки. Поле боя усыпано голубыми
беретами и брикетами лапши "Роллтон". На фотографиях видна боевая
машина и пулемет ПКТ, который был на ней установлен, с указанием имени
пулеметчика - рядового Сурначева Н.Д. Эта же фамилия и инициалы указаны в
журнале вечерней поверки, а также имена других бойцов российской армии, по
видимому, воюющих в Украине. Например, из паспорта Крыгина Н.С. следует, что он
из Псковской области, родился в 1994 году". Эта БМД стоит сейчас в Киев у
мемориала Родина-мать.
А в журнале боевых действий сектора Д зафиксировано,
и подтверждено показаниями офицеров следственной комиссии ВР, что в 14.30 23
августа командующий АТО Муженко и начальник штаба Назаров были уведомлены
генералом Литвиным о вторжении российских войск, которое украинские офицеры -
полковник Ромигайло, в частности, наблюдали своими глазами, и докладывали
неоднократно в штаб АТО.
24 августа командованию АТО поступили
подробные доклады о российском вторжении от всех спецслужб, от СБУ,
пограничников, военных, СВР, ГУР МО. В 17.00 я связался с командиром роты
28-й бригады Дмитрием Завадским, который находился в Старобешево, и он
рассказал, чтто лично наблюдает как российские танки перерезали основную трассу
на Иловайск - солдаты под видом местных жителей подходили к российским военным,
а танки разворачивались прямой видимости. Разумеется, эта информация была
передана военными по всем каналам, включая штаб АТО. Машины снабжения 40-го
батальона Теробороны были расстреляны россиянами под Старобешево, погибли люди
под огнем агрессора. Эту информацию подтвердили все офицеры штаба сектора Б -
они все были очевидцами этих событий и дали соответствующие показания. К вечеру 24 август наши войска оставили
Старобешево, Кутейниково, попали в окружения подразделения Нацгвардии и
пограничники в районе Лисочьего. Все это немедленно докладывалось командованию
АТО. Но оказывается, Муженко получил эту информацию только 25-го августа - что
ж, получается, Генштаб признал, что уклонялся от исполнения служебных
обязанностей во время российского вторжения.
Вот как я написал об обстановка 17.00 год назад, 24 августа:
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/825013874205577
повідомив, що в результаті трагедії під Іловайськом загинуло біля тисячі осіб.
Про це пише «УНН».
https://www.032.ua/news/646642
Героев Иловайска спустя год убивают снова. На этот раз ложью. На
этот раз свои.
Почитал доклад Генштаба - их версию про Иловайск. Стыдно. Очень
стыдно перед сотнями погибших ребят, что мы
допускаем, чтобы лжецы и негодяи оскверняли их память и перекладывали всю
ответственность на погибших солдат:
http://www.mil.gov.ua/…/analiz-vedennya-antiteroristichnoi…/
Одно из самых циничных и лживых заявлений в докладе:
"Розвідувальна
інформація про перетин державного кордону України колонами військової техніки
Збройних сил РФ почала надходити до штабу АТО та Генерального штабу 25 серпня
2014 року".
Знаете, почему они лгут, что узнали о
российском вторжении 25 августа?
Чтобы оправдать почему во время вторжения 24
августа командующий АТО Муженко поехал в Киев на парад получать погоны
генерал-полковника. В то время пока Муженко прикручивал погоны к мундиру, его
солдаты погибали под Иловайском, и никаких мер командование АТО не предприняло.
И вот теперь чтобы скрыть это преступление, Генштаб фальсифицировал отчет, и
исключил из него официальные документы..
На самом деле, военная разведка Украины
предупредила о вторжении еще в начале августа.
20 августа под Георгиевкой была захвачена
боевая машина БМД-2.
Как писал 21 августа Роман Бочкала: "Бортовой номер 275, из состава 1-й
парашютно-десантной роты в/ч 74268, Псковской воздушно-десантной дивизии
(комвзвода ст. лейтенант Попов). Общался с ребятами, которые непосредственно
брали российских десантников. Это бойцы 24-й бригады ВСУ и спецподразделения
"Шторм". Бой произошел возле с. Георгиевки. Поле боя усыпано голубыми
беретами и брикетами лапши "Роллтон". На фотографиях видна боевая
машина и пулемет ПКТ, который был на ней установлен, с указанием имени
пулеметчика - рядового Сурначева Н.Д. Эта же фамилия и инициалы указаны в
журнале вечерней поверки, а также имена других бойцов российской армии, по
видимому, воюющих в Украине. Например, из паспорта Крыгина Н.С. следует, что он
из Псковской области, родился в 1994 году". Эта БМД стоит сейчас в Киев у
мемориала Родина-мать.
А в журнале боевых действий сектора Д зафиксировано,
и подтверждено показаниями офицеров следственной комиссии ВР, что в 14.30 23
августа командующий АТО Муженко и начальник штаба Назаров были уведомлены
генералом Литвиным о вторжении российских войск, которое украинские офицеры -
полковник Ромигайло, в частности, наблюдали своими глазами, и докладывали
неоднократно в штаб АТО.
24 августа командованию АТО поступили
подробные доклады о российском вторжении от всех спецслужб, от СБУ,
пограничников, военных, СВР, ГУР МО. В 17.00 я связался с командиром роты
28-й бригады Дмитрием Завадским, который находился в Старобешево, и он
рассказал, чтто лично наблюдает как российские танки перерезали основную трассу
на Иловайск - солдаты под видом местных жителей подходили к российским военным,
а танки разворачивались прямой видимости. Разумеется, эта информация была
передана военными по всем каналам, включая штаб АТО. Машины снабжения 40-го
батальона Теробороны были расстреляны россиянами под Старобешево, погибли люди
под огнем агрессора. Эту информацию подтвердили все офицеры штаба сектора Б -
они все были очевидцами этих событий и дали соответствующие показания. К вечеру 24 август наши войска оставили
Старобешево, Кутейниково, попали в окружения подразделения Нацгвардии и
пограничники в районе Лисочьего. Все это немедленно докладывалось командованию
АТО. Но оказывается, Муженко получил эту информацию только 25-го августа - что
ж, получается, Генштаб признал, что уклонялся от исполнения служебных
обязанностей во время российского вторжения.
Вот как я написал об обстановка 17.00 год назад, 24 августа:
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/825013874205577
ці чотири роки президентська пропаганда продовжувала транслювати брехню,
мовляв, армія на Іловайськ не наступала, "добробати самі пішли",
"Корбан з Коломойським послали", ну і вигадували все що завгодно, щоб
зняти із себе відповідальність за загибель людей, варто нагадати документи. Це
оригінали бойових наказів щодо зайняття Іловайська, які отримав 40-й батальйон.
З номерами шифрограмм - усе передано до військової прокуратури. І чітко видно,
ким підписано шифрограму про передачу 40-го батальйону із сектору "Д"
у сектор "Б" для наступу на Іловайськ - начальник штабу АТО на
території Донецької та Луганської областей генерал Віктор Назаров. Командувачем
АТО на території Донецької та Луганської областей був Віктор Муженко", -
заявив Бутусов.
"Сектор
"Б" отримав наказ Муженка здійснити оточення Донецька з двох
напрямків, з півночі і півдня. Ця шифрограма поки лежить в архіві. Справу щодо
подій в Іловайську повністю розслідувано, все встановлено. На жаль, з 2016 року
справа щодо Іловайська лежить без руху в Генеральній прокуратурі. Генеральний
прокурор Юрій Луценко не сміє передати ці справи до суду, оскільки справа є для
генералів справжнім вироком. Сподіваюся, на четверту річницю вторгнення РФ, на
військовому параді, Головнокомандувач щось скаже на цю тему на Хрещатику, люди
мають знати, хто гальмує винесення до суду найважливішої справи", -
резюмував журналіст.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3080300
" З
номерами шифрограмм - усе передано до військової прокуратури. І чітко видно,
ким підписано шифрограму про передачу 40-го батальйону із сектору "Д"
у сектор "Б" для наступу на Іловайськ - начальник штабу АТО на
території Донецької та Луганської областей генерал Віктор Назаров. Командувачем
АТО на території Донецької та Луганської областей був Віктор Муженко"
Вот фильи снятый во время Илловайска Шапошниковым.
https://youtu.be/_YxTqC1-RYo
Якби не
петя, то ніколи б Україна не знаходилися в такому жалюгідному стані як зараз!
підписав із сепарами мінський договорняк і
пропхав у ВР особливий статус лугандонії у 1му читанні замість того щоб одразу
запровадити воєнний стан, як того вимагає закон і відрізати ту лугандонівську
пухлину. Відповідно до Женевської і Гаазької конвенцій опікуватися окупованими
територіями має ОКУПАНТ. А пораженко повісив весь тягар забезпечення
лугандонівської гнояри на Україну.
ХТО ТОДІ ДАВ КОМАНДУ ВІДПРАВИТИ В ІЛОВАЙСЬК ДОБРОБАТИ ???
(підказка- Головнокомандуючий такого наказу не давав)
Зараз ніхто не хоче дати відповідь на головне питання, з чого почалася Іловайська трагедія:
ХТО ТОДІ ДАВ КОМАНДУ ВІДПРАВИТИ В ІЛОВАЙСЬК ДОБРОБАТИ ???
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ЭТО ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ, ЕЩЕ БОЛЕЕ ВАЖНО, ШОБЫ ВИНОВНЫЕ В ЭТОЙ ТРАГЕДИИ ПОНЕСЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА!!!
Лёлик, долго думал, чтобы такой ник себе выстругать?
См. Шапошникова, он был тогда в Илловайске и много расказал как все было. Но сейчас он в бегах в США, так кок Коломойского, Авакова и КО обличает фактамти в связи с Кремлем.
старі кацапські казки Як цивільна людина могла командувати добробатами - чи йому Пеця це тоді дозволив ?
О роли Рассийской Регулярной Армии!!!
Такое впечатление, что несколько сот украинских военных непонятно зачем туда пришло... заблудилось... и сами себя перестреляли!
И вот теперь это "расследуют".
Те, що відкрилось , матиме ефект холодного душу.
Мене приголомшило відкриття того, що в останні 5 років, років війни й знекровлення країни, компанії Зеленського цинічно згорнули свою офіційну комерційну діяльність, вивели в тінь реальні обороти, приховали реальну кількість найманих працівників і перевели підприємства на режим збитковості. Очевидно, що в 2014 році були зроблені усі кроки для мінімізації обсягів податків в бюджет України. А в той же час, сам Володимир Зеленський з дружиною активно скуповували нерухомість та елітні активи і витратили на це не менш, ніж 13 000 000 доларів США. - https://enigma.ua/articles/khto-vi-mister-prezedent-velikiy-kombinator-chi-milna-bulbashka
ГОЛОВНЕ ПИТАННЯ:
ХТО ТОДІ ДАВ КОМАНДУ ВІДПРАВИТИ В ІЛОВАЙСЬК ДОБРОБАТИ ???
Кто дал команду прорываться без приказа?
Ах да, он же глава генштаба у зебобиков
Одним из виновников Иловайской трагедии, унесшей жизни полтысячи украинских солдат, в августе 2014 года, является тогдашний заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации Геннадий Корбан.
Такой вывод сделан в фильме «Битва за Днепр», который представил в Брюсселе эстонский журналист-расследователь Кристер Парис, передает Открытая Украина.
«По данным иностранных СМИ, Игорь Коломойский создал настоящую частную армию, тратя 10 миллионов долларов в месяц и сосредоточив вместе с Корбаном, до 20 тысяч бойцов, - рассказал К. Парис. - Именно здесь, в Днепропетровской облгосадминистрации, приняли решение атаковать оккупированный Иловайск. Ресурсов было как бы достаточно. Молодые люди, часто без всякой военной подготовки, были полны патриотизма и чувствовали обязанность защищать Украину. Впоследствии это стало одной из крупнейших катастроф в нынешней войне.... Корбану захотелось свое имя поднять, я так понимаю это все. Он собрал всех командиров добробатов, поскольку финансирование их шло из Фонда обороны страны, он начал их шантажировать, принуждать идти в бой, в Иловайск.... Собственно, отправка добровольцев из Днипра на штурм Иловайска - это уже смертельно опасное задание, поскольку бойцы были неподготовленные и не имели нужного вооружения, выяснил Кристер Парис....»
https://youtu.be/WPC0RId3wPQ