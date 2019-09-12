 Иловайская трагедия будет расследована, - главный военный прокурор Чумак. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 1+1.

"Иловайская трагедия и все что происходило в Иловайске будет расследовано и очень тщательно", - заверил главный военный прокурор.

Чумак отметил, что "квалификация того, что там произошло, будет отвечать уголовному и уголовно-процессуальному законодательству Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Иловайском погибло 220 военных, 40 пропали без вести, 13 до сих пор в плену, - Генштаб озвучил уточненные цифры потерь 2014 года