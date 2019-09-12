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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2872) Луценко (7611) Суркис (257) Гройсман (4863)

 На дне рождения Суркиса были Аваков, Луценко и Гройсман, - "Схемы". ВИДЕО

Министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший генпрокурор Юрий Луценко и экс-премьер Владимир Гройсман присутствовали на праздновании 70-летия нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь", соратника Виктора Медведчука Григория Суркиса.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях". Информацию о том, что на празднике были Аваков, Луценко и Гройсман сотрудникам "Схем" подтвердили три независимых друг от друга источника, передает Цензор.НЕТ.

При этом заснять на видео этих ВИП-гостей не удалось: скорее всего, Гройсман, Луценко и Аваков покинули празднование в автомобилях через подземный паркинг.

"Схемы" обратились за комментарием к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой объяснить, по каким причинам он посещал юбилей Григория Суркиса.

Аваков в ответ сообщил, что является председателем физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украины, а в подконтрольных ему ведомствах расследований в отношении Суркиса нет.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Глава СБУ Баканов, помощник президента Шефир посетили день рождения Суркиса, - СМИ. ВИДЕО

Сам Григорий Суркис не захотел по сути ответить на вопросы "Радіо Свобода", присланные ему дважды – через пресс-службу и на мобильный.

Ранее "Схемы" показали, как на празднование 70-го дня рождения Григория Суркиса 4 сентября в гостинице "Интерконтиненталь" съехались представители различных политических поколений, включая представителей новой власти. Среди гостей были бывший председатель СБУ, три бывших президента, олигархи и народные депутаты. А также приближенные к Владимиру Зеленскому нынешний глава СБУ Иван Баканов и первый помощник президента Сергей Шефир.

Позднее Иван Баканов пояснил, что на юбилее народного депутата он "изучал оперативную обстановку". А потом сам юбиляр Григорий Суркис заявил, что пригласил главу СБУ на праздник как друга.

Источник: https://censor.net.ua/v3148153
 
 
 Топ комментарии
 
Всі одна банда! Еліта, вихована колонізаторами - найголовніший ворог свого народу (Магатма Ганді)
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зебилы забыли, что там же были: приближенные к Владимиру Зеленскому нынешний глава СБУ Иван Баканов и первый помощник президента Сергей Шефир На дне рождения Суркиса были Аваков, Луценко и Гройсман, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 1252
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Аваков, хоть не додумался сказать, что был там , как оперативный сотрудник... На дне рождения Суркиса были Аваков, Луценко и Гройсман, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2068
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Всі одна банда! Еліта, вихована колонізаторами - найголовніший ворог свого народу (Магатма Ганді)
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зебилы забыли, что там же были: приближенные к Владимиру Зеленскому нынешний глава СБУ Иван Баканов и первый помощник президента Сергей Шефир На дне рождения Суркиса были Аваков, Луценко и Гройсман, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 1252
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І що, петерастам невтямки що були виборці, які зіпсували свої бюлетені ?
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открою секрет: все "зипсовани" бюллетни автоматически посчитались в пользу шмаркли.. Просто поверь. Такая указивка была от ЦВК..
К тому же "портить" бюллетень - это тупость.. Даже большая, чем не ходить на выборы вообще.
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Що ти мелеш ? Обжерлося соєвої блекоти ? Хоча мабуть так, як ти кажеш і робили у 2014, коли петя здобув 54 %. А зараз це було просто неможливо. Я працював у комісії. Спостерігачі від всіх партій слідкують щоб не було порушень. Скріни підрахунку відсилають в свої штаби. Як тебе не звільнили за недоумкуватість ?
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На дне рождения Суркиса были Аваков, Луценко и Гройсман, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9801 вот дурепа, тебе реально говорят - количество испорченных по факту было от 5 до 8-9%.. Но их в большинстве своем приписали в пользу шмаркли. Т.к. большинство глав было за шмарклюю.
и лишь там где наблюдатели или члены комиссии сопротивлялись - % ушел в испорченные, что и дало "типа 2%"..
Так что ты, дурепа, по сути - проголосовал за шмарклю...
Или ты обиделся за факт того, что "портить еще большая тупость чем не ходить голосовать"?
Так это, априори, даже не требует доказательств
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Всесвітня змова проти парашенка ? Я говорю лише за ту комісію, де я сам працював. А ти бачу добре обізнаний у фальшуванні і само не один раз це робило
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сложно сказать - у тебя наивность или глупость, но верить что в 1 и 2 туре процент "испорченных" одинаковый...? На дні народження Суркіса були Аваков, Луценко і Гройсман, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 3283
При том напряге в обществе, и факте того, что в 1м туре портили случайно(на 95..99%), а во 2м туре - преднамеренно...
Все таки это глупость, а не наивность На дні народження Суркіса були Аваков, Луценко і Гройсман, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 3283
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они видят только порошенка людей на слуг народа они закрывают глаза баканову и новому лицу Авакову уже можна
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То все Тягнибок та свобода винуваті! На дне рождения Суркиса были Аваков, Луценко и Гройсман, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 1203
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Весь «бомонд» зібрався в одному місці.
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зебилы забыли, что там же были: приближенные к Владимиру Зеленскому нынешний глава СБУ Иван Баканов и первый помощник президента Сергей Шефир
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да и аваков нынче - новое, доверенное лицо у шмаркли
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К сведению х**лоботов и зефилов: Компания "Roshen" закупила для ВСУ крупную партию патронов .338 Lapua Magnum (8,6 × 70 мм) и .308 Winchester (7,62 × 51 мм) для снайперских винтовок, которые находятся на вооружении украинской армии.
Ранее ранее сотни таких винтовок для армии Украины также приобрела корпорация "Roshen". Это, в частности, отечественная Zbroyar UAR-10 (.308 Winchester) и Savage-110 (.338 Lapua Magnum). - Диалог.
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Ты лцчше напиши сколько Вальцман и вся его еврейская банда украла у нас украинцев. А патроны....да засунь их Вальцману в жопу.
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браво, это истинные слова кацапа, причем в первом же посте - скрепные слова и жизненные приоритеты настоящего расеянина! На дне рождения Суркиса были Аваков, Луценко и Гройсман, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 1787
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Да хотя бы по фамилии моей посмотри, ну разве это кацапская фамилия? И чему вас только учат на линейках, порохососы?
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во "аргумент", браво.. На дні народження Суркіса були Аваков, Луценко і Гройсман, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 8085 А чего не "мистер трамп" - чтобы все "точно поверили что не кацап"? На дні народження Суркіса були Аваков, Луценко і Гройсман, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 2905
мышление у тебя типично кацапское, со словарным запасом
хотя моСха и хватило на то, чтобы не логинится под "иванов-петров-агент кремля"
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п.с... зебилы забыли, что шмаркля и Беня - несколько не украинцы, а самые что ни на есть "...маны"? На дне рождения Суркиса были Аваков, Луценко и Гройсман, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2498
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Виктор Потоцкий ddddc13d. Ты украинец ? А Пригожин с Басуриным тоже украинцы ?
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Ах ти ж грьобаний антисеміт.Я на тебе ЗЄломойському поскаржусь.
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Ванюшка, ти сранное кацапское ЧМО, до Украинца тебе как до Киева раком!
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Странно . На дне рождения Суркиса были Аваков, Луценко и Гройсман, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7362 . До сих пор ни одна зебилятина не написала - вифсёврёти .
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Аваков, хоть не додумался сказать, что был там , как оперативный сотрудник... На дне рождения Суркиса были Аваков, Луценко и Гройсман, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2068
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здається він розумніший за ашкеназі
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Еще и Грицак был. Походу пора переименовывать Суркиса в щирого патриота и евроинтегратора.
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Alex Rozhenko. Пригожина с Басуриным не пригласили.
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Корупціонери, злодії всієї України обєднуйтесь!
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Кто то еще верит что в Украине что то изменится, когда все действующие лица правящей верхушки из одного мафиозного клана
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ты про баканова, шефера и авакова?
Да и шмаркля там на подтанцовках наверняка был.. уж оно то привыкло на корпоративах выступать в роли имитатора хренова
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а чому ви соєвого Хряка "шмаркля" називаєте ?
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О чем я все время и говорю. На картинку у них одно, для лохов, а в остальном любовь и дружба. У них кастовая солидарность. Поэтому все при любом раскладе все они если не в "полном шоколаде", то как минимум на свободе и при бабках. Ворон ворону глаз не выклюет.( все таки народная мудрость, она самая верная, достаточно вспомнить " С делов праведных, не построишь палат каменных" к примеру.)
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Украину захватила преступная мафия
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а дехто і з кангфетною фабрикою в РФії ... правда не всі
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настя, выключи паРашаТВ.. ибо в 2019 году орать про "кангфетную фабрику" из кремлевских методичек 2014 года - натуральный идиотизм
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Мозгов хватает ровно на посмотреть очередную серию ,,скатов,,
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все новые лица включая Баканова и Шефира.... На дне рождения Суркиса были Аваков, Луценко и Гройсман, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 95
Зе-потерпевшие, ! - что вы чувствуете?
Выговоритесь.... - вам легче будет...
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Кто еще сомневается что в 2014 Парашенко все свои силы бросил на подавление революции и что его на президенский пост поставила мафия? Вот поетому за 5 лет никто из Системы не пострадал. А вот все те кто участвовал в революции были или уничтожены или убежали или взяли в зубы деньги и залезли в норы потому что им предложили или деньги или венок на могилку.
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Ні, просто в Україні мізерна частка волелюбних громадян.
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Тепер зрозуміло за ким "слідкував" голова Служби Безпеки України баканов на д.р. свого дружбана суркіса. За екс-міністрами та діючим, незамінним міністром МВС. Чи вони з аваковим були напарниками на "оперативному завданні"? Хрін їх розбере
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На дне рождения Суркиса были Аваков, Луценко и Гройсман, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8824 Что скажите порохосрань? Оказывается ваши любимчики Луцик, Рюкзаков, Гнойсман и Суркис в одном спортивном клубе состоят. А Петя у них походу тренер На дне рождения Суркиса были Аваков, Луценко и Гройсман, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 710
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зебилы забыли, что там же были: приближенные к Владимиру Зеленскому нынешний глава СБУ Иван Баканов и первый помощник президента Сергей ШефирНа дне рождения Суркиса были Аваков, Луценко и Гройсман, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5856
Да и шмаркля там на подтанцовках наверняка был.. уж оно то привыкло на корпоративах выступать в роли имитатора хренова
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Новый договорняк.А все думали перемены.У кого там на очереди юбилей?
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А так же там был Папа Римский и вождь индейцев " белое перо" , но заснять их не удалось , плёнка кончилась , а оператор забухал , но вы верьте на слово ,, конецфильма .. На дне рождения Суркиса были Аваков, Луценко и Гройсман, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 989 .
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Грицак точно был и Саша Луценко, Аваков дал комментарии по этому поводу и не отрицал
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Зе патриоты-идиоты....
давайте вспоминать вечный лозунг лохов на доверии... - "Банду Геть!, Банду Геть!" На дне рождения Суркиса были Аваков, Луценко и Гройсман, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3287
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Я хоть и не зе-патриот, но иногда Банду-геть приятно вспомнить
На дне рождения Суркиса были Аваков, Луценко и Гройсман, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7009
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Та да , это благодаря той "банде" , ты пишешь тут сейчас свою галиматью . Сидел бы сейчас в кутузке , за одно кривое слово в сторону влады На дне рождения Суркиса были Аваков, Луценко и Гройсман, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7021 .. Как на соседней паРаше .
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Та какой там тонель. По тв видел сюжет, но снято явно скрыто, либо издали как то. Там и мертвый летал промеж бокалов и вадик-гадик лыбился паскудярской харей. И вроде с конской рожей бойкий-бойко ходил как конь в ратиновом пальто---элита---в унитаз слита!
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А шо Майданов уже не будет теперь все свои при владе.
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Это все собравшиеся на юбилее - клоповнике Суркиса - воры - футляры с набором костей, где отсутствует душа. Если по Булгакову был "Великий Бал у сатаны" с известными на весь мир убийцами,отравителями и детоубийцами,то юбилей у Суркиса - барыжный юбилей элитного лепрозория для беспринципных подонков с дорогими напитками и блюдами. Воры,найдя повод, собираются на малине не сколько порешать, сколько напомнить о своем существовании.
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не перевелись еще те,у кого зеленый цвет вызывает аллергию
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Вот почему авакяна надо побыстрее сплавить! И желательгно вместе с сынулей лет на 5-10 с конфискацией!
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