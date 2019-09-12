 На дне рождения Суркиса были Аваков, Луценко и Гройсман, - "Схемы". ВИДЕО

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях". Информацию о том, что на празднике были Аваков, Луценко и Гройсман сотрудникам "Схем" подтвердили три независимых друг от друга источника, передает Цензор.НЕТ.
При этом заснять на видео этих ВИП-гостей не удалось: скорее всего, Гройсман, Луценко и Аваков покинули празднование в автомобилях через подземный паркинг.
"Схемы" обратились за комментарием к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой объяснить, по каким причинам он посещал юбилей Григория Суркиса.
Аваков в ответ сообщил, что является председателем физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украины, а в подконтрольных ему ведомствах расследований в отношении Суркиса нет.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Глава СБУ Баканов, помощник президента Шефир посетили день рождения Суркиса, - СМИ. ВИДЕО
Сам Григорий Суркис не захотел по сути ответить на вопросы "Радіо Свобода", присланные ему дважды – через пресс-службу и на мобильный.
Ранее "Схемы" показали, как на празднование 70-го дня рождения Григория Суркиса 4 сентября в гостинице "Интерконтиненталь" съехались представители различных политических поколений, включая представителей новой власти. Среди гостей были бывший председатель СБУ, три бывших президента, олигархи и народные депутаты. А также приближенные к Владимиру Зеленскому нынешний глава СБУ Иван Баканов и первый помощник президента Сергей Шефир.
Позднее Иван Баканов пояснил, что на юбилее народного депутата он "изучал оперативную обстановку". А потом сам юбиляр Григорий Суркис заявил, что пригласил главу СБУ на праздник как друга.
К тому же "портить" бюллетень - это тупость.. Даже большая, чем не ходить на выборы вообще.
и лишь там где наблюдатели или члены комиссии сопротивлялись - % ушел в испорченные, что и дало "типа 2%"..
Так что ты, дурепа, по сути - проголосовал за шмарклю...
Или ты обиделся за факт того, что "портить еще большая тупость чем не ходить голосовать"?
Так это, априори, даже не требует доказательств
При том напряге в обществе, и факте того, что в 1м туре портили случайно(на 95..99%), а во 2м туре - преднамеренно...
Все таки это глупость, а не наивность
Ранее ранее сотни таких винтовок для армии Украины также приобрела корпорация "Roshen". Это, в частности, отечественная Zbroyar UAR-10 (.308 Winchester) и Savage-110 (.338 Lapua Magnum). - Диалог.
мышление у тебя типично кацапское, со словарным запасом
хотя моСха и хватило на то, чтобы не логинится под "иванов-петров-агент кремля"
Да и шмаркля там на подтанцовках наверняка был.. уж оно то привыкло на корпоративах выступать в роли имитатора хренова
Зе-потерпевшие, ! - что вы чувствуете?
Выговоритесь.... - вам легче будет...
Да и шмаркля там на подтанцовках наверняка был.. уж оно то привыкло на корпоративах выступать в роли имитатора хренова
давайте вспоминать вечный лозунг лохов на доверии... - "Банду Геть!, Банду Геть!"