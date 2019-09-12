 На дне рождения Суркиса были Аваков, Луценко и Гройсман, - "Схемы". ВИДЕО

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях". Информацию о том, что на празднике были Аваков, Луценко и Гройсман сотрудникам "Схем" подтвердили три независимых друг от друга источника, передает Цензор.НЕТ.

При этом заснять на видео этих ВИП-гостей не удалось: скорее всего, Гройсман, Луценко и Аваков покинули празднование в автомобилях через подземный паркинг.

"Схемы" обратились за комментарием к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой объяснить, по каким причинам он посещал юбилей Григория Суркиса.

Аваков в ответ сообщил, что является председателем физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украины, а в подконтрольных ему ведомствах расследований в отношении Суркиса нет.

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Сам Григорий Суркис не захотел по сути ответить на вопросы "Радіо Свобода", присланные ему дважды – через пресс-службу и на мобильный.

Ранее "Схемы" показали, как на празднование 70-го дня рождения Григория Суркиса 4 сентября в гостинице "Интерконтиненталь" съехались представители различных политических поколений, включая представителей новой власти. Среди гостей были бывший председатель СБУ, три бывших президента, олигархи и народные депутаты. А также приближенные к Владимиру Зеленскому нынешний глава СБУ Иван Баканов и первый помощник президента Сергей Шефир.

Позднее Иван Баканов пояснил, что на юбилее народного депутата он "изучал оперативную обстановку". А потом сам юбиляр Григорий Суркис заявил, что пригласил главу СБУ на праздник как друга.