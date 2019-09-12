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 Политика Украины
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 В Раде состоялось первое провальное голосование за законопроект: из-за нехватки голосов не смогли принять закон нардепов от "Слуги народа". ВИДЕО

Верховная Рада нового созыва впервые не смогла принять законопроект из-за нехватки голосов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В самом начале вечернего заседания Верховная Рада не смогла принять решение о рассмотрении по сокращенной процедуре законопроекта №1061 относительно безопасности автомобильных дорог из-за недостаточного количества голосов: 195 - "за", из них фракция "Слуги народа" дала 173 "за". Затем данный законопроект был принят в первом чтении 248 голосами, из них "Слуги народа" дали 206 голосов. Далее Рада не смогла принять решение о подготовке данного законопроекта ко второму чтению по сокращенной процедуре: 223 голоса "за", из них от "Слуги народа" 208.

Затем нардепы не смогли принять в первом чтении законопроект авторства нардепов от "Слуги народа" №1075 о внесении изменений в Закон Украины "О правопреемстве Украины" относительно отмены действия актов СССР и УССР на территории Украины. В результате законопроект был отклонен. 

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За его принятие в первом чтении проголосовали 214 нардепов: 210 из фракции "Слуга народа", 0 - ОПЗЖ, 4 - внефракционные, 0 - "ЕС", 0 - "Батькивщина", 0 - "За майбутне", 0 - "Голос". В частности не голосовал за данный законопроект и один из его авторов Дмитрий Гурин.

Против принятия законопроекта проголосовали 30 нардепов: 2 из фракции "Слуга народа", 16 - ОПЗЖ, 4 - внефракционные, 2 - "Батькивщина", 4 - "За будущее", 2 - "Голос".

Отметим, что на момент голосования система Рады показала наличие в зале карточек 386 нардепов, 40 карточек нардепов отсутствовали: 13 из "Слуги народа", 6 - ОПЗЖ, 2 - внефракционные, 4 - "ЕС", 7 - "Батькивщина", 4 - "За будущее", 0 - "Голос". 

Отметим, что провал голосования часть нардепов встретили аплодисментами.

Позже Рада из-за нехватки голосов не смогла принять решение о подготовке законопроекта №1008 ко второму чтению по сокращенной процедуре. Часть нардепов также встретила данный результат голосования аплодисментами. 

Источник: https://censor.net.ua/v3148098
 
   
 Топ комментарии
 
Молодым новым лицам тяжело сидеть днями в раде, за окном жизнь - солнце, море, девушки в бикини, рестораны.... Как я вас понимаю. В Раде состоялось первое провальное голосование за законопроект: из-за нехватки голосов не смогли принять закон нардепов от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 2084
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Молодым новым лицам тяжело сидеть днями в раде, за окном жизнь - солнце, море, девушки в бикини, рестораны.... Как я вас понимаю.
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Ні, у них чорнила скінчились. А заправка, для них це поза свідомістю. Новий не вірно працює.
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Ого!Что,уже кроме пальцев у некоторых мозги начинают работать?! Прогресс!!!
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Нужно создать коалицию в монопартийном большинстве.
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Кнопкодавам пох... на безпеку доріг.
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а у Ахметки денег валом, он штук 100 прикупить сможет легко
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Вот и ответ на вопрос "сколько должно быть депутатов?" Берем статистику присутствия и выводим среднее
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А то перепись населения, Конституция.... Проще надо быть. Есть средняч по ЗП, будет средняя по нпрдепам.
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Депутатов должно быть не больше одного. Если депутат только один, то у нас либо будет Рада, либо нет. А при любом числе депутатов больше одного, всегда будет возможность от работы откосить под благовидным предлогом. Сан-Тропе манит своими огнями.
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Енто ж как они холопов давить то будут?!
🤗
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а тим часом зэля з бэнэю готовляться до розводу військ(чиїх???) в районі золотого...до Київа "розведе"???хлопці будуть вимушені покинути свої укріплені позиції, бліндажі...Уявіть собі територію цієї сірої зони, де живуть люди!!!! І де поділися досить слушні перемови про миротворців, що дуже бажано в цій ситуації?????????????? Так вимагає х*йло?
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за эту "серую зону" Украина заплатила жизнями наших Героев!

вы еще помните Героя Украины капитана Андрея Кизило ?
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Ми наближаємося до явного маркеру, цього звичайно не помітять люди з застятими очима, але то таке. Якщо Зеленський підписує формулу штангенциркуля - це:
1.Зеленський вже домовився з Путіним про капітуляцію.
2.Зеленський несповна розуму,
3.____________________Можете дописати самі.
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допишу..МАРОДЬОРА В БУЦИГАРНЮ ЧИМ ЧКОРІШЕ В Раде состоялось первое провальное голосование за законопроект: из-за нехватки голосов не смогли принять закон нардепов от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 5576
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А как же - "КоМАНДОВАТЬ парадом буду Я" ? Пливли-пливли , а на березі всралися.
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Антиукраїнська "опазіція" - ПЕС, гАлАс і ЗаЖОП проти скасування совкових нормативних актів!
А парашопорошенківські шалави чомусь плюють лайном на СН.
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Может таки перестанут страну гробить по упрощенной процедуре?
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погодите погодите в принтере краска окончилась или валик поломался ВСЕ буде ЗЕшибись!)))
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значить, комусь треба йти з Ради .. мабуть з"являться нові обличчя
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Кажись якісь зелібоби отримають на горіхи. Їх дядя беня не на то брав собі в партію щоб вони засідання прогулювали.
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Паґубий бы с 15 разу "прийняв" при пустом зале ,и не одна Подстилка бы не возбудилась
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Всё!
Писец!
Нет коалиции.
Зеля должен срочно распустить раду и объявить досрочные выборы.
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Хм. Монобольшинство сегодня не сложилось .
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"что провал голосования часть нардепов встретили аплодисментами." Толька путинские шестерки могли аплодировать,это немыслимо.Источник: https://censor.net.ua/v3148098
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." Толька путинские шестерки могли" а ведь не смогли - голосов не хватило.
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Порохогівно разом з кремле-гівном радіють. Співпадіння? В Раде состоялось первое провальное голосование за законопроект: из-за нехватки голосов не смогли принять закон нардепов от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1194
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Не всетаки у Парубія в Раді була демократія, а це не проголосували так Канец Света!!!
Нічого, привикнуть і також прогулюватимуть, зелебенські!
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Ну и что, ещё не вечер, расслабтесь впереди нас ждет самое интересное.
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Оккупационная платформа и ПЕС кажется слились в одном экстазе против ЗЕ.

Медведчук выступил по телевизору с поддержкой членов порохняового ЦИК. И прочитал с кремлевской методички, то что зачитал ранее порошенко.
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Постыдились бы выставлять себя на всеобщее обозрение тупым идиотом
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