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 Киевские новости
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Все про:воздух (64) КГГА (2235) Киев (17901) Пантелеев (42)

 Задымленность столичных районов Позняки, Осокорки, Харьковского массива обусловлена рядом факторов, - КГГА. ВИДЕО

В Киевской городской государственной администрации подтвердили наличие проблемы задымленности на жилых массивах Позняки, Осокорки, Харьковский массив.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Есть несколько факторов, влияющих на экологическое состояние этих жилых массивов. За последний месяц в семь раз возросло количество пожаров травяных настилов, торфяников, территорий свалок в Киевской области. Безусловно, на экологический фон влияет и количество автомобилей, и работа промышленных предприятий.

И наша задача - ремонтировать эти предприятия, чтобы они становились более экологичными. Ведь город не может существовать полноценно без завода "Энергия", что обеспечивает утилизацию мусора, без Бортнической станции аэрации, очищающей все сточные воды Киева и многих городов Киевской области", - пояснил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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Чиновник подчеркнул, что город нацелено на прозрачный и честный диалог с людьми, которые страдают от задымленности.

"Мы создаем рабочую группу, контроль качества воздуха будет осуществляться в круглосуточном режиме, а также на заводе "Энергия" установлена ​​система видеонаблюдения в мусорном бункере. Только имея объективную информацию, сможем принимать оперативные решения ", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/v3148082
 
 
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Рева б сказал -Нада меньше дышать!
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на Оболони воняет гарью уже неделю, особенно ночью
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Рева б сказал -Нада меньше дышать!
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Эти районы населены приезжими. Этими районами уничтожены села и природа. Пусть сидят, рагули, и дышут.
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Возможно, не спорю. Но эта толпень Позняки-Харьковский-Осокорки уничтожила Киев, настоящий Киев. Засрала его. Эта толпень резко голосовала за Клычка. Так что извините, не люблю приезжих.
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ах ты ж ****, Нарьян-Марская, за тундрой своей следи !
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Коли всі податки раніше надходили до Києва, розподілялися централізовано Києвом по регіонах і столиця могла так-сяк розвиватися за рахунок цього на відміну від інших міст і сіл, тобі було добре?
Якщо не любиш "понаєхавших", то я би хотів подивитися картину коли раптом всі "панаєхавші" покинули Київ в одну мить. А так як повертатися на в свої рідні населені пункти вони б не захотіли, то майже всі б виїхали з України.
Блаженство б для тебе настало незрівнянне.
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