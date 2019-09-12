 "Будьте трижды прокляты!" - в Сумах женщина-водитель элитного внедорожника обматерила полицейских, выписавших протокол за нарушение ПДД. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сумских полицейских, нарушителя остановили из-за отсутствия левого зеркала заднего вида.

"Как тебе зовут?... Будь ты проклят. Будьте прокляты все полицейские, которые дерут с людей штрафы! Трижды прокляты... Записывай и передай это всем, а теперь пиши протокол", - разразилась проклятиями женщина.

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