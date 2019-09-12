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 Происшествия, Общество
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 "Будьте трижды прокляты!" - в Сумах женщина-водитель элитного внедорожника обматерила полицейских, выписавших протокол за нарушение ПДД. ВИДЕО

В Сумах женщина-водитель элитного внедорожника обматерила полицейских, которые выписали ей протокол за нарушение ПДД.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сумских полицейских, нарушителя остановили из-за отсутствия левого зеркала заднего вида.

"Как тебе зовут?... Будь ты проклят. Будьте прокляты все полицейские, которые дерут с людей штрафы! Трижды прокляты... Записывай и передай это всем, а теперь пиши протокол", - разразилась проклятиями женщина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Одесскую патрульную Мельник, обвинившую руководство в коррупции, уволили. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3148074
 
   
 Топ комментарии
 
Будьте вы прокляты уеб-ны на дорогих внедорожниках купившие себе права.
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скорее на мозги не хватило
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бывает, на элитный внедорожник денег хватило, а на штраф нет
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бывает, на элитный внедорожник денег хватило, а на штраф нет
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Тут даже дело не в том, что хватило или не хватило. Конечно для нее этот штраф как слону комар, НО! Сам факт остановки и зачитывания ее прав это козлячую морду возмущает очень сильно. Как это, какая то чернь, (пусть меня простят полицейские) насмелилась ее остановить и чего то там указывать?! Они же хУзяИва жизни, Єліта обЧечства, мать их... "Будьте тричі прокляті!" - в Сумах жінка-водій елітного позашляховика обматюкала поліцейських, які виписали протокол за порушення ПДР - Цензор.НЕТ 5888
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да понятно это всё, то сарказм был, ничего в этом отношении не изменилось
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У них есть право задерживать , когда есть оскорбление полиции при несении службы .
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есть. Приравнивается к оскорблению государства.
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Будьте вы прокляты ***-ны на дорогих внедорожниках купившие себе права.
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Цензор ти покажи початок..а не вирезки що мусор спілкується коректно..У нас немає поліції є аваківська ОЗУ.. Цензор а ти покажі як ведуть себе ці недоноски..скинути силки? Правильно зробила що послала потрібно було в морду плюнути....ЮТУБ лопається від злочинів патрульних а тут знайшли і виставили нарезки..Бутусик давай про злочини..мусорья
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Так давай і вистав, намалювався правдоруб ,ще один з купленими правами мабуть
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Зайди в Ютуб набирай пошук патрульна поліція подонки і тобі все покажуть..Тут знайшли серед недоносків одного який по процедурі хоче зробимти і пиарять..
Давай правдоруб..Там керівник Жуков психично неурівноважений..
https://www.youtube.com/watch?v=rPFdUxmbxY0

https://www.youtube.com/watch?v=z7q-Ukmu0gQ&t=37s

Шукай там багато
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так це і є початок. на початку завжди кажуть фразу "ведеться відеофіксація". у них розмова з цього починається.
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Ютуб «лопається» від фільмів про вбивць за кермом... як така пані переїде Вашу дитину, то попрошу тоді Ваш коментар...
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Себе прокляла і свою родину. Нема розуму
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Абсолютно верно!!!!Такие слова -СТРАШНЫЕ, она себя проклинае!!!!
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старая жаба не привыкла платить за свое свинское поведение.Интересно,а она знает ,что проклятия возвращаются в тройне к тому кто проклял??? Бедная козявка.И штраф оплатит и проклята ,и дура беспросветная "Будьте трижды прокляты!" - в Сумах женщина-водитель элитного внедорожника обматерила полицейских, выписавших протокол за нарушение ПДД - Цензор.НЕТ 5897
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так выписать ей еще один штраф - може попустит. "Будьте трижды прокляты!" - в Сумах женщина-водитель элитного внедорожника обматерила полицейских, выписавших протокол за нарушение ПДД - Цензор.НЕТ 1697
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Слугам народа.Срочно!Принять новый неотложный закон,за оскорбление полицейского при исполнении.Выпысали этой мудиле штраф.Оскорбила полицейских.Умножить штраф на десять.Оскорбила еще раз-еще на десять.И так до бесконечности,что бы потом на самокате ездила.
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Вот с этого всё и начинается. А завтра найдутся сотни таких же, а сними тысячи с близкими родственниками, а с ними сотни тысяч с дальними.... А потом - лёгкий майдан.
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і не мрій.. і та бидлота що сьогодні... і ті що завтра отримаватимуть сраною-лопатою-по -хуцпатим-пикам... і воно миттєво попустить "Будьте тричі прокляті!" - в Сумах жінка-водій елітного позашляховика обматюкала поліцейських, які виписали протокол за порушення ПДР - Цензор.НЕТ 7472
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не взлетит...))) она уже себе карму подпортила..теперь только в ад...
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Вы думаете, что все гомо-советикусы это старые и бедные люди. Нет, оказывается гомо-советикус живуч и воспроизводится на пространствах сдохшего СССР. Вот его главная черта: все ему должны, он никому ничего не должен.
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эта баба скорее порождение современного жлобства. У нее есть бабло!
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Адепт Петра небось?
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полиции надо изучать классику жанра: "- У меня просьба к вам. Сходите в церковь и поставьте свечку, потому что вы неверующий человек. Вас Господь попустит"
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Закон бумеранга, бумеранг уже летит.
Надеялся услышать-Твои речи, тебе на плечи.
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Есть народная мудрость:
Кто клянёт - того не минует...
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Попробовала бы она так с американскими полицейскими поговорить. За шкирку и в каталажку. Потом суд и штраф в виде кредита лет на десять. Быдло нужно в строгости держать, иначе они детей давят. Как теща Притулы и Хомутынныка. "Будьте тричі прокляті!" - в Сумах жінка-водій елітного позашляховика обматюкала поліцейських, які виписали протокол за порушення ПДР - Цензор.НЕТ 2999
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***
пусть Бог воздаст тебе вдвойне, все то что ты желаешь мне!!!(с)
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в америке бы ее мордой по асфальту протянули и пристрелили перед этим
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Я худею, и это наши копы? Стыдоба, эта звезда нарушила и еще проклинает всех!? Неет, в этой стране не будет порядка. Если хотите как штатах, нужно разрешить оружие и принять соответствующий регламент. В противном случае об копов будут ноги вытирать вот таки куры, а копы потом будут звереть и отыгрываться на простых смертных.
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поліцейсокому respect за витримку
тупориле бидло, як овечка на відео, потрібно брати за роги і ставити в стійло
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Якщо ,будь якій відьмаці,плюнуть під хвіс,то вона ні чого тобі не зробить!😆
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"водитель элитного внедорожника" - ну на элитный это железо не похоже, обычная машина. Элитный внедорожник это - ферари, ролс ройс, бентли. В этой категории возможно новый лексус 450/570, инфинити 80, бмв X5,6,7, пару от мерседеса есть. Но ****, они не разу не похожи на митсубиси пэджеро.
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Личико всем показать нада! Не надо замыливать!
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Потрібно взяти ПДР за основу Німеччини--там люба образа поліцейського має "свою ціну" тобто штраф--навіть за жесть пальця Причому штрафи дуже відчутні навіть для німців. А таких дур--потрібно десь діб на десять з метлою своє місмто підмітати,бо нафіть великі штрафи для них не є методом виховання.
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Остановила меня полиция в Германии за нарушение и начинает полицай выписывать штраф в 70 евро. Я начинаю скулить типа денег нет. Он требует меня помолчать. Я продолжаю спорить. Через минуту штраф уже состовлял 140 евро. Полицай спрашивает - продолжим?
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Нєеее, ну падлюка!!!!
На елітний позашляховик бабла нашкребла, падлюка, а мовчки заплатить штраф, достаток не дозволяє!!!!
От же ж тварина, хоча б помовчало!!!!!!!
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