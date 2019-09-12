 "Будьте трижды прокляты!" - в Сумах женщина-водитель элитного внедорожника обматерила полицейских, выписавших протокол за нарушение ПДД. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сумских полицейских, нарушителя остановили из-за отсутствия левого зеркала заднего вида.
"Как тебе зовут?... Будь ты проклят. Будьте прокляты все полицейские, которые дерут с людей штрафы! Трижды прокляты... Записывай и передай это всем, а теперь пиши протокол", - разразилась проклятиями женщина.
Давай правдоруб..Там керівник Жуков психично неурівноважений..
https://www.youtube.com/watch?v=rPFdUxmbxY0
https://www.youtube.com/watch?v=z7q-Ukmu0gQ&t=37s
Шукай там багато
Надеялся услышать-Твои речи, тебе на плечи.
Кто клянёт - того не минует...
пусть Бог воздаст тебе вдвойне, все то что ты желаешь мне!!!(с)
тупориле бидло, як овечка на відео, потрібно брати за роги і ставити в стійло
На елітний позашляховик бабла нашкребла, падлюка, а мовчки заплатить штраф, достаток не дозволяє!!!!
От же ж тварина, хоча б помовчало!!!!!!!