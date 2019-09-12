 "Это была внештатная ситуация, решения приходилось принимать на месте", - капитан Гриценко об атаке РФ на украинские корабли в Керченском проливе. ВИДЕО

Об этом сказал капитан второго ранга Денис Гриценко – командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я лично ко всему был готов", - сказал он, отметив, что и сегодня моряки готовы к выполнению приказов.
На вопрос, почему украинские моряки не открывали огонь в ответ, он отметил, что данный проход был плановым и мирным.
"То, что произошло, это была внештатная ситуация, решения приходилось принимать на месте", - добавил Гриценко.
На вопрос, связывались ли моряки во время инцидента с командованием, и какие приказы получили, Гриценко отметил, что пока длится расследование, то эти данные засекречены.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
Предусмотреть нападения рабсийских сторожевых кораблей на наши лоханки прям вообще возможным не представлялось.
Сколько параша отслюнявил ему?
А нормальные люди понимают, что если они даже торговые судна задерживали, то военные точно задержат и не словами.
Украинские корабли прошли под Крымским мостом. Видео
23 сентября украинские поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" прошли через Керченский пролив.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/crimea/ukrainskie-korabli-proshli-pod-krymskim-mostom-video-373905.html
И вооружены только пулеметами 12.7 - кому они нужны?
А катера - 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1, 7,62-мм пулемёт, 30-мм гранатомёт КБА-117 и две установки ПТРК «Барьер».
Разница очевидна.
И проходы наших судов нужны для демонстрации того, что Украина не признает единоличного их владения.
Потім все классика. Українські кораблі потоплено, екіпажі вбиті.
І кінечний результат, заява *****: «Украінскіє кораблі подло напалі на госпітальноє судно ВМФ россии перевозівших ранених на донбасє дєтєй в детскій дом».
Русскіє морякі гєроічєскі унічтожилі украінскіх провокаторов. Совфред РФ дал согласіє на ввод войск в Украіну»
А при нынешнем командовании это точно путь вниз.
Ген.штаб , Мин.обороны, главкомы и генералы не готовы у нас к нештатным ситуациям...
На то время шел 5-й год войны кто забыл...
Война вестись для них должна по штатному расписанию...
Бездари...
"То, что произошло, это была внештатная ситуация, решения приходилось принимать на месте", - добавил Гриценко.Источник: https://censor.net.ua/n3148052\
Обозначь себя сперва -- кто ты -- "тварь дрожащая или право имеешь" ?
Сколько лет тебе мальчик...?
Иди с Богом...
Если шо, мне 60 в этом году. ...аллес кляр, девочка? *)
А тебе 60 уже...
Скорей всего был приказ уклоняться от боя. Связь же работала...
Мореманы Воины! -- и приказ исполнили и урон противнику нанесли.
Еще тогда казалась глупой отмазка "не бросили буксир, которому не позволяла уйти тихоходность".
Правильно я всё написал ЗЕБИЛЫ под флагами всех сран?
Так вещает ваша партия и ЗЕ?