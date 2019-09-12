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 Общество
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Все про:Азовское море (1289) военнопленные (534) моряки (917)

 "Это была внештатная ситуация, решения приходилось принимать на месте", - капитан Гриценко об атаке РФ на украинские корабли в Керченском проливе. ВИДЕО

Перед переходом из Одессы экипажи были проинформированы о возможных действиях российской стороны.

Об этом сказал капитан второго ранга Денис Гриценко – командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я лично ко всему был готов", - сказал он, отметив, что и сегодня моряки готовы к выполнению приказов.

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На вопрос, почему украинские моряки не открывали огонь в ответ, он отметил, что данный проход был плановым и мирным.

"То, что произошло, это была внештатная ситуация, решения приходилось принимать на месте", - добавил Гриценко.

На вопрос, связывались ли моряки во время инцидента с командованием, и какие приказы получили, Гриценко отметил, что пока длится расследование, то эти данные засекречены.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/v3148052
 
 
 Топ комментарии
 
Зебілу чи кацапу (різниці нуль) маркером написали на лобі, що рашка без всяких причин напала на українських військових, а воно ходить убоге, кукарікає і смішить людей. Дурачки дєрєвєнскіє.
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Сам-то воевал где-нить? ...или, хотя бы в одиночку от хулиганов отмахивался?
Обозначь себя сперва -- кто ты -- "тварь дрожащая или право имеешь" ?
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А чего сам со шпагой на танк не прыгаешь?
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Ага, внештатная.
Предусмотреть нападения рабсийских сторожевых кораблей на наши лоханки прям вообще возможным не представлялось.
Сколько параша отслюнявил ему?
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Зебілу чи кацапу (різниці нуль) маркером написали на лобі, що рашка без всяких причин напала на українських військових, а воно ходить убоге, кукарікає і смішить людей. Дурачки дєрєвєнскіє.
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Дятел, в пистёж верят только полена вроде тебя.
А нормальные люди понимают, что если они даже торговые судна задерживали, то военные точно задержат и не словами.
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Не та ссылка, вот здесь, проход украинских военных кораблей в сентябре 2018

Украинские корабли прошли под Крымским мостом. Видео
23 сентября украинские поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" прошли через Керченский пролив.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/crimea/ukrainskie-korabli-proshli-pod-krymskim-mostom-video-373905.html
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Донбасс и Корец - этим лоханкам уже по 50-60 лет.
И вооружены только пулеметами 12.7 - кому они нужны?

А катера - 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1, 7,62-мм пулемёт, 30-мм гранатомёт КБА-117 и две установки ПТРК «Барьер».

Разница очевидна.
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Кацам не нужны ни катера, ни пушки. Они понты гонят, хозяева Черного моря.
И проходы наших судов нужны для демонстрации того, что Украина не признает единоличного их владения.
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<******* і кацапи, затіваючи, цю провокацію, розраховували, саме на збройний конфлікт.
Потім все классика. Українські кораблі потоплено, екіпажі вбиті.
І кінечний результат, заява *****: «Украінскіє кораблі подло напалі на госпітальноє судно ВМФ россии перевозівших ранених на донбасє дєтєй в детскій дом».
Русскіє морякі гєроічєскі унічтожилі украінскіх провокаторов. Совфред РФ дал согласіє на ввод войск в Украіну»
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Ты приготовил комментарий еще вчера, или неделю назад? Он подходит как минимум на 20 сценариев. Там понятно-договорились барыги, убийцы и мародеры. А теперь что, Крым уже точно "ненаЖ", а БамбаЗ точно наш, но на условиях владимира карлика старшего. Кто виноват?
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А мне понравилось про то, что это типа был обычный переход из порта в порт, паэтаму мы не стреляли. Это ответ дает капитан боевого корабля мать его. Если обычный переход и никто стрелять не собирается при необходимости выдайте им фелюги и нехай под парусами ходят тудасюда обычно, может рыбы наловят, хоть какой то толк от капитана ВМФ будет.
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Вот ты гений, кацапы как раз и ждали что бы хоть кто то стрельнул, и можно было бы вмятинку показать на борту. А наши лежали бы сейчас на дне в своих катерах и буксире, и разговоров бы вообще не было. Против них дествовало тридцать кораблей, звено МИ - 24, и звено СУ - 25. Только с воздуха было выпущено более 150 ракет.
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Ну до того осінню 2018 уже дві групи кораблів пройшли через протоку в Азов і на них ніхто не нападав...
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Ты можешь гарантировать, что при попадании в руки фсб тебя не отправят в рабсийскую тюрьму, если двоих украинцев перед тобой не тронули? Или наоборот - будешь готов к тому, что тебя схватят?
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Ладно, я зрозумів, моряки - 100% порохоботи, треба було зразу так написати))) У вас всі, хто вам хоч чимось не подобається - автоматично порохоботи))) Хоч це буде прихильник Гриценка/Яроша/Кошулинського, але якщо він проти вас, значить автоматично порохобот!)))
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А где ж еще принимать решения ? )) Место немного.
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Данный проход был плановым и мирным, поэтому мы не открывали ответный. Вот это отмазка, а нам тут рассказывали что у них был приказ не отвечать. Как по мне налицо нарушение всех уставов и его нужно под трибунал а не ордена с премиями раздавать.
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А чего сам со шпагой на танк не прыгаешь?
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Ну, так обращайся с рапортом к командыванию о том, что доступные средства не позволяют выполнить боевую задачу. Другими словами не сможешь сдюжить шпагой танк.
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Это значит подставить высшее руководство, что они предоставили такие средства.
А при нынешнем командовании это точно путь вниз.
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вот так и Крым сдали и часть Донбасса, потому что внештатная ситуация....
Ген.штаб , Мин.обороны, главкомы и генералы не готовы у нас к нештатным ситуациям...
На то время шел 5-й год войны кто забыл...
Война вестись для них должна по штатному расписанию...
Бездари...

"То, что произошло, это была внештатная ситуация, решения приходилось принимать на месте", - добавил Гриценко.Источник: https://censor.net.ua/n3148052\



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Сам-то воевал где-нить? ...или, хотя бы в одиночку от хулиганов отмахивался?
Обозначь себя сперва -- кто ты -- "тварь дрожащая или право имеешь" ?
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ты что ущербный предъяву ладишь...? "Это была внештатная ситуация, решения приходилось принимать на месте", - капитан Гриценко об атаке РФ на украинские корабли в Керченском проливе - Цензор.НЕТ 3185
Сколько лет тебе мальчик...?
Иди с Богом...
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...хм... -- предъявы не ладят -- не блатуй, чуханка -- блатная жизнь не лёгкая...
Если шо, мне 60 в этом году. ...аллес кляр, девочка? *)
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мда..., 30 лет ума нет и не будет...
А тебе 60 уже... "Це була позаштатна ситуація, рішення доводилося ухвалювати на місці", - капітан Гриценко про атаку РФ на українські кораблі в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 9771
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Самокритику твою принимаю! -- ... и через 30 лет, когда тебе будет 60 --может и станешь человеком? *)
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На вопрос, почему украинские моряки не открывали огонь в ответ, он отметил, что данный проход был плановым и мирным.

Скорей всего был приказ уклоняться от боя. Связь же работала...
Мореманы Воины! -- и приказ исполнили и урон противнику нанесли.




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Слава героям ! Решения моряки принимали на месте . Такие у нас генералы . "Это была внештатная ситуация, решения приходилось принимать на месте", - капитан Гриценко об атаке РФ на украинские корабли в Керченском проливе - Цензор.НЕТ 3616
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А мне до сих пор не понятно, почему катера не бросили "Капы" и не удрали.
Еще тогда казалась глупой отмазка "не бросили буксир, которому не позволяла уйти тихоходность".
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а мне теперь понятно ,кто первый побежал бы.
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Самі хєроїчні у нас ВМС...Я як гарно здаються і кораблі здають!Нуу,шо ти.
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Если это был "плановый проход", почему они не отвечали по радио и убегали от российских пограничников? У них явно были четкие инструкции.
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Сейчас, уже, можно говорить всё, что угодно. Только веса этим словам нет. Обделались и на весь мир показали...
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"Это была внештатная ситуация, решения приходилось принимать на месте" - лучше сдаться, чтобы не чувствовать боли.
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Тут конкретно підар шоколадний винен йомц це тіки було на руку. Щоб мобілізувати порохоботів. Він щнав що буде реакція параши. І всеодно послав а **** власть важніше людей.
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Петя делал все что мог, простите его
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Наши моряки должны сидеть дома и ни разу в море не ходить , даже по своим и международным водам к которым относится Керчь-Еникальский канал, а Азовское море - это озеро на расии.
Правильно я всё написал ЗЕБИЛЫ под флагами всех сран?
Так вещает ваша партия и ЗЕ?
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Ты говорят следующий там поплывешь петясос?
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Внештатная, а главное СОВЕРШЕННО неожиданная и не прогнозируемая...
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