 "Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить!" - на Прикарпатье правоохранители обнаружили 4 гектара теплиц с коноплей на 50 млн евро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КУРС, на момент санкционированного обыска 3 гектара теплиц была занята коноплей, а еще 1 гектар готовился к посеву. Правоохранители обнаружили более 100 тысяч кустов конопли и 1200 килограмм готовой "продукции". По предварительной оценке, стоимость подготовленной для продажи марихуанны более 50 миллионов евро.

Теплицы принадлежали фермерскому хозяйству. Задержаны арендатор, агроном и охранник. На наркоферме работало более 20 человек.

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