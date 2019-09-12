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 Происшествия, Общество
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Все про:конопля (95) наркотики (1586) Ивано-Франковская область (387)

 "Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить!" - на Прикарпатье правоохранители обнаружили 4 гектара теплиц с коноплей на 50 млн евро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители обнаружили на Ивано-Франковщине рекордную плантацию наркотической конопли, которая выращивалась в теплицах. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КУРС, на момент санкционированного обыска 3 гектара теплиц была занята коноплей, а еще 1 гектар готовился к посеву. Правоохранители обнаружили более 100 тысяч кустов конопли и 1200 килограмм готовой "продукции". По предварительной оценке, стоимость подготовленной для продажи марихуанны более 50 миллионов евро. 

Теплицы принадлежали фермерскому хозяйству. Задержаны арендатор, агроном и охранник. На наркоферме работало более 20 человек.

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Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить! - на Прикарпатье правоохранители обнаружили 4 гектара теплиц с коноплей на 50 млн евро 01

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Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить! - на Прикарпатье правоохранители обнаружили 4 гектара теплиц с коноплей на 50 млн евро 02

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Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить! - на Прикарпатье правоохранители обнаружили 4 гектара теплиц с коноплей на 50 млн евро 03

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Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить! - на Прикарпатье правоохранители обнаружили 4 гектара теплиц с коноплей на 50 млн евро 04

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Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить! - на Прикарпатье правоохранители обнаружили 4 гектара теплиц с коноплей на 50 млн евро 05

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Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить! - на Прикарпатье правоохранители обнаружили 4 гектара теплиц с коноплей на 50 млн евро 06

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Источник: https://censor.net.ua/v3148008
 
   
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ЗЕбеня в курсах, что его коМанду повязали?

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4 гектар теплиц не спрячешь. Крыша была при пете. А теперь петя остался без успокоительных против ДБР. "Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить!" - на Прикарпатті правоохоронці виявили 4 гектари теплиць із коноплями на 50 млн євро - Цензор.НЕТ 9509
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как теперь в Трускавце тренинги будут проводить?? под чайок??
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Тільки такий бізнес може приносити нормальні прибутки в Україні! Решта бізнесу не може оплачувати кредити по 45% річних!
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А Зеля тут при чем? Это же они голосовали за порохатого всей областью, теперь многое становится понятным))
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нарик то Зеля,а не Порох. По поводу голосовали, как раз Прикарпаье (Франк. обл) за Зе сцкна, это Львов за Пороха "Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить!" - на Прикарпатье правоохранители обнаружили 4 гектара теплиц с коноплей на 50 млн евро - Цензор.НЕТ 5461
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Зеля стал "нариком" с подачи порохатого гандона, это он его оклеветал, за что тоже ответит, дай срок..
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І полюбе вона буде технічною! Як і Андрій С. рекламував. 😁
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може, то для преза людина "ростіла" саме з любов'ю...
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А че???? Скора легализуют!
Вот народ и готовитца шоб дехфицита небыла!
😋
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Пусть никто не рассказывает, что эти плантации не крышевали менты рюкзакова)
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Капец! Люди старались! Выращивали такой удивительный сад а полицаи теперь это все отберут у них и через своих барыг продадут это все теперь сами(((
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Власне так воно і відбувається. Раз у житті бачив цілу валізу трави - у квартирі сина обласного начальника "борцунів з наркотиками". Це звичайна мафія, яку може знищити тільки леґалізація.
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Во, блин, Эскобарченко франковские....
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Зеля, что ж ты гнобишь аграриев? Или это все люди Пороха, оставшиеся в МВД, все устроили назло зепрезиденту?
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Ж*пами вверх которые - то фермеры аграрии ?
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а від києва до лубен вони нічо не обнаружували?
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а вы все колумбия колумбия... в гробу мы видели вашу колумбию....
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ой ты госпадзи...только как созрело увидели.!..они ж не виноваты - садили то помидоры!)))
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Вот это размах, кто там заведует Ивано- Франковском. ЖЕСТЬ. В Киев срочно.
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Жесть как раз в том, что каких то пару уродов пишут закон о том, что это не законно (выращивание,употребление) а дибыли приходят у людей отжимают это, называя коноплю наркотиком! каким ***** наркотиком! дегенераты! Сердце кровью обливается, когда видишь такой произвол! И нихера вова не легализирует, у него все что ему нужно есть, он не будет жертвовать репутацией ради этого. Он трус.
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Давно треба перестати дурити голову, леґалізувати канабіс за такими самими принципами, як тютюн, брати акцизи і продавати в аптеках. Від канабісу ще ніхто й ніколи не помер, а від горілки щороку тисячі смертей, вбивств та чорт зна чого.
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У меня подсобники обкуренные работали.Смеялись ,а работы-0.Пришлось расстаться.Было это в году 2007.А впервые с активными наркоманами я столкнулся в далёком 1969.Тогда 6 таблеток кодеина стоили 6 копеек.В аптеках-навалом.Пирожок с повидлом стоил 5 копеек.А бутылка Старки-3,12.Брали Старку,а знающие -кодеин.
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Вот это размах, такая наглость явно не без крыши среди местных ментов.
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Порохоботов наконец то накрыли. А мы все догадки гадали откуда они берут столько денег что могут покупать каждый год новую иномарку за 50тыщ зеленых и путешествовать по Европе.
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Нихрена себе тебя плющит. Точно не коноплёй балуешься. Ты как ладимрлександрыч чем-то серьёзным закидываешься?
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Прокурор области явно хочет повышение. Или грехи свои откупить бравыми делами. Ибо странно пришли, а там и продукция готовая лежит нереализованная, и никто спалить не захотел перед приходом. Не придупредили? Не верю. Сбешники всегда вкурсе, кстате они же знают чье это всё, такой масштаб, годами строить и расширять производство.... тут осень серьезный интерес стоит, хозяевам всегда проще порешать, лям другой при таком производстве не проблема...
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Нет. Ето не жесть. Жесть была когда прокурворы с судьями отпустили на свободу наркодиллеров пойманых с 400кг кокаина и бриллиантовых прокуроров пойманых с поличным не только с бриллантами и слитками золота а и с пол кило героина
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Скольких крышующих лишили нехилой прибавки зарплате. Не могли СБУ,МВД и местные власти быть не в доле...Кум,сват,брат. То же , что и на таможне .
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Фермеров притесняет новая власть!
При Порохе такого не было! "Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить!" - на Прикарпатті правоохоронці виявили 4 гектари теплиць із коноплями на 50 млн євро - Цензор.НЕТ 5353
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Так вот кто воет что против легализации марихуаны. Представьте себе какие они потерпят убытки если планокуры будут выращивать на своих подоконниках для себя траву. Хоть убейте но никогда не поверю что главный прокурор области и главный мусор не были в курсе
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