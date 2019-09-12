 Провал Путина в оккупированном Крыму. ВИДЕО

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Напомним, 8 сентября в России прошли местные выборы, в рамках которого также состоялось "голосование" в оккупированных Крыму и Севастополе.
МИД Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых местных выборов в оккупированном Крыму, не допускать контактов на национальном и региональном уровнях с незаконными институтами российской оккупационной администрации и ее представителями.
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Що? А тепер якоюсь людською мовою, ані хмуйочка ж вас, мутантів, не зрозуміти.
И такой инцидент, либо какой-нибудь крупный военно-химический - будет. К тому идёт всё, весь ********** концлагерь. Да, украинский Крым будет загажен на годы. Но ведь это будет вина не Украины. И потому тем крысянам, которые визжали "Путин введи войска", если уж и жрать говно, которое они жрут сейчас, убеждая самих себя, что это повидло - то надо сожрать его до конца и бооольшой ложкой.