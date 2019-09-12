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 Политика Украины
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 Провал Путина в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Российские псевдовыборы в оккупированном Крыму в "парламент" и местные "советы" завершились с рекордно низкой явкой. По данным оккупационного избиркома Крыма, она составила 33%, а это практически в два раза ниже, чем на выборах в 2014 году.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака на канале Цензор.НЕТ.

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Напомним, 8 сентября в России прошли местные выборы, в рамках которого также состоялось "голосование" в оккупированных Крыму и Севастополе.

МИД Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых местных выборов в оккупированном Крыму, не допускать контактов на национальном и региональном уровнях с незаконными институтами российской оккупационной администрации и ее представителями.

Источник: https://censor.net.ua/v3147979
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
То все они заняты обслуживанием туристов - некогда
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Какие уже нахер туристы. Там жители те что наелись совка нищего уже поняли что эрэфия их держит в заложниках и сегодня житель крыма в мире ИЗГОЙ просто ... Подзаборный бомж другими словами без страны и племени ,
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о. бендера на него нет. тот бы собрал кучу денег. на углубление провала. и шоб быстрее проваливался.
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о цэ, пэрэмога, так пэрэмога,крыму просто нетерпица вернуца в благословенную украину
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Може в Україну, може в Турцію, але російське лайно щурам не підійшло.
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тебе, гляжу. собствееного лайна за глаза Провал Путина в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4219
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Будьонівку хоч зніми та парашут відчепи.
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вышыванку с портками постирал? а то все жиденьким вокруг брызжешь
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Кацапа, отчего вы любите на бутылку приседать? Шо у вас там постоянно муляет?
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> Хрю-гав! <
...
Що? А тепер якоюсь людською мовою, ані хмуйочка ж вас, мутантів, не зрозуміти.
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Крімчане устали от камнейснеба? Чего так? Провал Путина в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9851
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От знакомых Людей живущих там - примерно 10,5% Провал Путина в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5131
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Крымчани, разбалованные Украиной, за 5 лет под рашкой поняли, что их голос идет прямо в мусорное ведро.
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Твоя жена пошла "налево" а у него не встал. Что теперь, радуемся за себя, за него, за нее? Год назад карлик владимир уже был согласен на миротворческую миссию на бамбасе с 2020 года. На очереди был Крым. Теперь фсЁ, карлик вовочка слил международную политику в унитаз. Про Крым забыли, а бамбас на условиях рашки.
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Поблагодарим Провал Путина в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9083 ЗЕленому человечку- уряяяяяя!
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Предатели хотели под крыло россии, а попали под её хвост..
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Для полного счастья крысянам не хватает только крупного ядерного инцидента с тем ядерным оружием, которое на полуостров 100% привёз оккупант Путин. А то мы ***** не знаем...
И такой инцидент, либо какой-нибудь крупный военно-химический - будет. К тому идёт всё, весь ********** концлагерь. Да, украинский Крым будет загажен на годы. Но ведь это будет вина не Украины. И потому тем крысянам, которые визжали "Путин введи войска", если уж и жрать говно, которое они жрут сейчас, убеждая самих себя, что это повидло - то надо сожрать его до конца и бооольшой ложкой.
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оно то так. только крысьчанам выборы совсем не нужны.
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Ясное дело, крымчане будут в Украину проситься.
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