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 Общество, За рубежом
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Все про:пьянство (706) Россия (73824) РПЦ (568)

 "Во исцеление страждущих от недуга пьянства", - священники РПЦ в День трезвости окропили с самолета святой водой российскую Тверь. ВИДЕО

Священники РПЦ окропили российскую Тверь святой водой, отмечай День трезвости в РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для этого священники поднялись в небо на самолете.

Накануне, в тверском храме "Неупиваемая чаша" прошел крестный ход и совершен "молебен во исцеление страждущих от недуга пьянства, наркомании и табакокурения, а также от игромании и страсти блуда".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Родители подали заявление в полицию из-за жестких действий священника при крещении ребенка в России. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3147971
 
 
 Топ комментарии
 
Надо было кропить не святой, а огненной водой. )))
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Дебилы, лучше бы фувырики поскидывали
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Нарасєя і тверезість? Нє, не чули.
"Во исцеление страждущих от недуга пьянства", - священники РПЦ в День трезвости окропили с самолета святой водой российскую Тверь - Цензор.НЕТ 539
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Надо было кропить не святой, а огненной водой. )))
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Але пожертвувань від прихожан церкви святого Гундяя вистачило лиш на "божу росу" для обряду. "Во исцеление страждущих от недуга пьянства", - священники РПЦ в День трезвости окропили с самолета святой водой российскую Тверь - Цензор.НЕТ 7044
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трошки більше:

3 джипи імпортних
ікра заморська, три ящики
мартіні, три багажники трьох джипів
і 5л. бутильованої води для "обряду" - ледве грошей вистачило, стадо злидарів навіть на своє зцілення не може нормально скинутись
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... да взять Ан-2 с обработки полей.. загрузить гербицидами и просто поливать смердячую Тверь вдоль в поперёк. Вот тогда точно будет результат!!!!))))))
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Это богохульство,это насмешки над Богом,так те попы ничего общего с религией не имеют,а вот с дьяволом да
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Если ты о Яхве, то даже Сралин не в состоянии "насмехнуться" над ниМ.
Это как бы Верка Сердючка соревновалась с Чарли Чаплином, или дурак с рогаткой - со снайпером "12.7" из Канады.
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Дебилы, лучше бы фувырики поскидывали
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ползет какой-то православный вепс или меря в якутском городе к магазину "сравянка" за водкой "русская". вяликая моноликая нация, ура.
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Еще 150 лет назад, эти же попы того кто изобрел бы самолет - бодро бы сожгли в срубе "спасая его душу" и бубня те же пещерные мантры

\\\\\\\\\\\\\\\
Ссылаясь на то, что Авраам когда - то, как будто, отдал десятую часть награбленной им военной добычи священнику - царю Мелхиседеку за то, что тот благословил его (Быт. 14. 18- 20), и на выше приведенную клятву Иакова, церковники, от времен Аарона и до наших дней, утверждали и утверждают, что эта десятина по праву принадлежит Богу, а следовательно, - церкви. И усиленно воюют за неё. И овладели огромной частью богатств, созданных трудом и потом всех остальных людей. В совершенстве владея методами и приемами массового гипноза и внушения, побирают они и так называемые добровольные приношения. От грешников - за отпущение грехов, от немощных - за обещание выздоровления, от несчастных родственников умерших - за молитвы об упокое души. И всем щедро обещают: дающему Ему Бог воздаст сторицею. Даст и здоровье, и богатство. Давайте разберемся. Если бы Бог давал здоровье за деньги и, конечно же, за веру, то болели бы только бедные еретики. Но, к сожалению, уже зафиксировано несколько отдельных случаев, когда от тяжелых болезней умирали очень богатые, очень молодые и очень верующие люди, которые щедро жертвовали на церковь. Что касается богатства, то здесь еще более печальная картина. Посудите сами, ведь Господь никаких материальных богатств не создает. Он, как сотворил когда - то свой ближневосточный остров, так на этом и успокоился, даже не пробурив нефтяных скважин. Материальные богатства создаем мы с Вами. Но, к сожалению, не в таком количестве, чтобы на всех хватило. Поэтому совершенно ясно, что если Бог кому - то что - то дает, он должен - обязательно! - у кого - то ровно столько же отобрать. Но можем ли мы желать этого, не нарушая Христовой заповеди"возлюби ближнего, как самого себя?"Можем ли мы просить Господа, чтобы ограбил наших ближних? Пойдет ли Он на это, не имея достаточного алиби? Допустим, что Он всё - таки пойдет и отберет, поскольку нас любит больше всех на свете. Но правильно ли мы поступим, если отдадим десятину церковникам, которые в этом деле не участвовали? Не будет ли более по - христиански вернуть десятину, или даже четвертую часть, ограбленным по нашим молитвам? Чтобы и они горячо помолились за наше благополучие. Не вводят ли нас святоши в заблуждение, уверяя, что мы должны Богу десятину от того, что Он милостиво дает нам? Что это, спрошу я Вас, за Спонсор, который требует назад десятую часть от Своего дара? Не хочет ли Он скрыть свои доходы, тем самым оскудив небесную казну? И не можем ли мы вернуть Господу хотя бы десятину от тех болячек, напастей и бед, которые Он дарит нам полной мерой? А если можем, то в каких храмах, и по каким дням их принимают?\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Странно однако. А зачем Богу десятина? У него и так все есть. Он же Бог.
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Ну это типо дай мне миллион, а я тебе - 100к. и буду гордиться своей щедростью.
Или как ты любишь - селяне Сралину дают миллион тонн зерна, оН им дает взад 100тыс. тонн(правда они уже мертвы)
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- чем мы вчера тверь окропляли?
- сухим вином отче.
- а почему тогда у меня ряса мокрая?
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Надо было кончить вам на пару с Гундяем!!! Ваше святейшество!!!! И прям с Неба семенами своими Руссь оплодотворить!!!!
Клоуны херовы!!
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День тверезості на московії? Це кацапоцид.
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Ну є ж рубрика "їх нрави" чи " погляд на психушку".
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чтобы не быть такими же сотонинствующими еретиками, которые будут "гореть вечно", а молиться и сдавать бабло для Яхве - более смиренно, более лучше любЯ Яхве и более ниже приклоняясь к Мощам святым(молится, мочится(башкой о пол), благоговейно прикладывается к сушенному мясу с косточкой) "Во исцеление страждущих от недуга пьянства", - священники РПЦ в День трезвости окропили с самолета святой водой российскую Тверь - Цензор.НЕТ 1734
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Надо было "боярой или "стекломоем" кропить. И желательно на базе метилового спирта. Вода на эту алкашню не действует
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Ради клоунады задействовали самолёт. Нет, ну вы это видели?!
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Выпускник семинарии РПЦ проводит первое богослужение, опытные попы наблюдают. По результатам было сделано заключение - в целом проведено чинно и благолепно, однако есть ряд замечаний.
1. Перед началом богослужения следует остаканиться, а не ографиниться
2. Требник - это книга, а не подстаканник
3. На амвон следует восходить, а не восползать
4. Рясу никоим образом не дозволено заправлять в трусы
5. Кадилом машут вперед-назад, а не над головой вертят
6. Прихожане НЕ чуваки, а прихожанки НЕ бл*ди
7. Христа распяли евреи, а не менты
8. Всё же несколько неблагопристойно называть Иуду "сраным ублюдком"
9. Кроме того, Иуда продал Христа за 30 сребренников, а не за три чирика
10. В церкви есть только одна матерь - божия
11. Выражения "е*аться в скрижали" в текстах богослужения нет
12. Следует говорить "Господь вам все простит", а не "п*зда вам, грешники"
13. Было 12 апостолов, а не х*eва дюжина оп*здoлов
14. По окончанию службы надо отпускать всех с миром, а не на х*й
15. Молитва заканчивается словом "Аминь", а не "п*здец".
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Сходу прочитал Тварь окропили и Неубиваемая чаша. Интересно, а чего именно Тверь, у них больше всех что ли колдырят?
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Дурак мужик. Якби підіграв, канонізували б.)))

Монах с подсветкой

Никакого отношения к монахам учёный Семён Исаакович Вольфкович не имел, однако некогда был известен москвичам как "Светящийся монах". Совсем как в американских комиксах Вольфкович стал светящимся из-за экспериментов в лаборатории, только никаких суперсил при этом не получил. Семён Исаакович в 1920-х годах работал с фосфором, пары этого вещества пропитали его одежду и обувь, поэтому учёный и светился в темноте. Монашество и суперсилу приписали ему зеваки, наблюдавшие каждый вечер выходящего из Института народного хозяйства светящегося человека. Говорят, что иногда за Вольфковичем выстраивалась целый хвост из москвичей, удивлённые прохожие шли за ним, совсем как дети за львом Бонифацием. Иногда они даже обращались к учёному с какими-то просьбами, для выполнения которых требовались волшебные силы светящегося человека. Вольфкович терпеливо объяснял жаждущим чуда москвичам историю происхождения своего свечения, но городская легенда о "монахе" была неистребима.
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Давайте ж выпьем эа эдоровый образ жизни...
Кефир.гантели,крепкий сон нормальный быт...
Давай обьявим пьянству бой мы с понедельника с тобой,
но это дело надо все таки "обмыть"...
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краще би бояришніком всю би рослинність ізжевалі холопи...
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Церковный аэрофлот! ухаха! мля давно так не ржал! Думаю они распылили средство от размножения, это мокшанам на пользу пойдет)
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Усе гюндяйське таїнство і рядом нє стояло з ЗеЙОГОю. Догматичні мантри Великого Сенсея: "Усьо будєт зашєбісь і Зуб даю" це рівень "А-УМ" Їх слід промовляти з хрипотою, як це робить Сенсей.
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А в это время где-то далеко-далеко, в паралельной реальности полным ходом шел 21 век.
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