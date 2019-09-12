 "Во исцеление страждущих от недуга пьянства", - священники РПЦ в День трезвости окропили с самолета святой водой российскую Тверь. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, для этого священники поднялись в небо на самолете.

Накануне, в тверском храме "Неупиваемая чаша" прошел крестный ход и совершен "молебен во исцеление страждущих от недуга пьянства, наркомании и табакокурения, а также от игромании и страсти блуда".

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