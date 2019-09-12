EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  661  7
Все про:Луганщина (4177) МВД (7936) терроризм (18105)

 Террорист "ЛНР", который хотел открыть визу в Прибалтику и начать жизнь "с чистого листа", задержан в Луганской области, - Нацполиция. ВИДЕО

Во время проверки документов у пассажиров автобуса, который следовал в г. Харьков, полицейские обнаружили 35-летнего жителя г. Хрустальный (бывший г. Красный Луч), который по оперативной информации значится, как участник незаконного вооруженного формирования так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Луганской области.

"Мужчина направлялся в Харьков, чтобы открыть визу в Прибалтику и начать жизнь "с чистого листа", - говорится в сообщении.

Подозреваемый рассказал оперативникам, что в конце ноября 2014 года он вступил в ряды четвертой отдельной мотострелковой бригады "народной милиции "ЛНР", где занимал должность водителя. В его обязанности входил перегон военной техники с территории РФ на временно оккупированную территорию Луганской области.

"За свою "службу" мужчина сначала получал зарплату в размере $300, а впоследствии 15 тыс. российских рублей. Из-за плохого отношения командиров бригады к подчиненным, человек и покинул ряды боевиков", - сообщили в полиции.

В отношении злоумышленника открыто уголовное производство по ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Продолжается досудебное расследование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан мужчина, который выдавал разведданные террористам "ЛНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3147941
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
открыть визу в Прибалтику*** ???
Цей довбень ще не знає що в Україні безвіз з ЄС?
 показать весь комментарий
 
 
Схоже, у нього немає біометричного паспорта, або хотів відкрити робочу візу.
 показать весь комментарий
 
 
Мечты сбылись. На зоне начнется новая жизнь. Не долгая, но жутко интересная
 показать весь комментарий
 
 
Поїзд пішов. Треба було починати з чістого ліста в 14 році.
 показать весь комментарий
 
Там уже Эстония подымает вопрос об отмене виз украинцам. Говорят что вместо украинцев наплыв ватопитеков, гомо- советикус и прочей дряни с наследием красножопых комуняк в головах. Они еще знают кто к ним приедет после воплощения миского договорняка, они прозреют
 показать весь комментарий
 
Візу в Прибалтику???? З країнами Балтії в нас безвіз, а де Прибалтика?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх