 Террорист "ЛНР", который хотел открыть визу в Балтику и начать жизнь "с чистого листа", задержан в Луганской области, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Луганской области.

"Мужчина направлялся в Харьков, чтобы открыть визу в Балтику и начать жизнь "с чистого листа", - говорится в сообщении.

Подозреваемый рассказал оперативникам, что в конце ноября 2014 года он вступил в ряды четвертой отдельной мотострелковой бригады "народной милиции "ЛНР", где занимал должность водителя. В его обязанности входил перегон военной техники с территории РФ на временно оккупированную территорию Луганской области.

"За свою "службу" мужчина сначала получал зарплату в размере $300, а впоследствии 15 тыс. российских рублей. Из-за плохого отношения командиров бригады к подчиненным, человек и покинул ряды боевиков", - сообщили в полиции.

В отношении злоумышленника открыто уголовное производство по ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Продолжается досудебное расследование.

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